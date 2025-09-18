วุฒิสภา ลงพื้นที่จันทบุรีติดตามปัญหาลุกล้ำชายแดนไทย–กัมพูชา

จันทบุรี - สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่จันทบุรี ติดตามปัญหาลุกล้ำชายแดนไทย–กัมพูชา พร้อมมอบสิ่งของและกำลังใจทหารแนวหน้า
วันนี้ (18 ก.ย.) คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน กลุ่มภาคตะวันออก นำโดย นายกิติศักดิ์ หมื่นศรี รองประธานกรรมการคนที่ 1 พร้อมด้วยคณะวุฒิสภา อาทิ นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา, พลโท ปิยะชาติ ธูปทอง, และ พันเอกชวลิต จารุกลัส ได้เดินทางลงพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์ปัญหาชายแดนไทย–กัมพูชา และพบปะกำลังพลในพื้นที่
โดยมี นาวาเอก นพโรจน์ สิริปริยพงศ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ให้การต้อนรับ และรายงานสรุปสถานการณ์ชายแดน และความคืบหน้าในการปฏิบัติภารกิจรักษาอธิปไตยของชาติ
ทั้งนี้พื้นที่ชายแดนจันทบุรี มีความยาว 87 กิโลเมตร ปัจจุบันมีพื้นที่อ้างสิทธิ์ 2 แห่ง คือ เขาตาง๊อก เนื้อที่ประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร ที่ทั้งสองฝ่ายต่างอ้างสิทธิ แต่ไม่มีการครอบครองหรือทำกิน และรอผลการเจรจาในระดับผู้บัญชาการ
อีกจุดคือบริเวณหลักเขตที่ 66–67 ที่เคยพบการบุกรุกปลูกข้าวโพดและอ้อยจากประเทศเพื่อนบ้าน แต่ได้มีการเจรจาและรื้อถอนออกแล้ว ปัจจุบันไม่มีผู้เข้าไปใช้ประโยชน์
นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญอีก 2 จุด คือ พื้นที่รูปตัว “ก” และรูปตัว “U” ซึ่งใช้แนวสันเขาและลำคลองปันน้ำเป็นสัญลักษณ์การแบ่งเขตแดน
หลังรับฟังบรรยายสรุป คณะวุฒิสภา ยังได้มอบสิ่งของและให้กำลังใจแก่กำลังพลทหารแนวชายแดน พร้อมเดินทางไปยังจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน และ พื้นที่รูปตัว “ก” เพื่อเยี่ยมเยียนและแสดงความห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา