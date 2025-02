หลายพื้นที่ภาคกลาง Kick off เคาะประตูบ้านรณรงค์การป้องกันฝุ่น PM 2.5

ภาคกลาง - หลายพื้นที่ภาคกลาง Kick off พร้อมกัน เคาะประตูบ้านเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 รณรงคืเคาะประตูบ้าน "หยุดเผา หยุดฝุ่น เพื่อคุณเพื่อเรา"วันนี้( 3 ก.พ.) ที่ บริเวณหน้า ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ( หลังเก่า ) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางเป็นประธานเปิดกิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพัมพันธ์ ( Kick Of ) การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PMys) “ หยุดเผา หยุดฝุ่น เพื่อคุณ เพื่อเรา ” โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอำเภอ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกว่า 500 คน พร้อมรถดับเพลิงกว่า 30 คันทั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการตามมาตรการพร้อมทั้ง ยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ตามมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล พร้อมทั้งคุมเข้มการเผาในพื้นที่เกษตร บังคับใช้กฎหมายให้คำแนะนำกับเกษตรกร ประชาชน พร้อมทั้งได้ดูแลประชาชน รวมทั้งได้ตรวจควันดำรถยนต์ เรือ ในการนี้ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและสร้างการรับรู้ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคน นายอำเภอ อปท. และเครือข่ายทั้งหมด ช่วยกันประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน เรื่อง “ห้ามเผา” ให้มากที่สุด พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง หากพบผู้ฝ่าฝืนจะดำเนินคดีกฎหมายเด็ดขาดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) กลายเป็นประเด็นที่คนตื่นตัวกันมาก ซึ่งฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จะเกิดขึ้นมากในช่วงที่เปลี่ยนฤดูกาล จากฤดูหนาวสู่ฤดูร้อน ประกอบกับการผกผันกลับของอุณหภูมิในระดับล่างส่งผลให้ระดับเพดานการลอยตัว และการกระจายตัวของฝุ่นละอองอยู่ในระดับต่ำ การไหลเวียนและถ่ายเทของอากาศไม่ดี จึงทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะ (เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยทางเดินหายใจ)ในการนี้ จึงได้จัดกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ (kick off) ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ขึ้น ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการการตระหนักรู้ให้กับประชาชนในการห้ามเผา โดยการเคาะประตูบ้าน “หยุดเผา หยุดฝุ่น เพื่อคุณ เพื่อเรา” เพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงความสำคัญของการห้ามเผาในทุกครัวเรือน จากนั้นได้ร่วมปล่อยขบวนรณรงค์พร้อมฉีดน้ำบนอากาศเพื่อเป็นการช่วยลดฝุ่นละอองในอากาศนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า รัฐบาลนำโดยท่านนายกรัฐมนตรี ได้สังเกตการณ์กำชับทุกจังหวัดในเรื่องของการห้ามเผา ในทุกประเภท รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย แต่อย่างไรก็ตามในช่วงนี้อากาศปิด ทำให้ฝุ่นละอองฟุ้งอยู่ในอากาศ ในวันนี้เราได้จัดกิจกรรมปล่อยแถวออกไปทั้ง 16 อำเภอ ทำพร้อมๆกันก็คือไปเคาะประตูบ้านไปหากลุ่มเป้าหมายถึงบ้าน เรามีข้อมูลตัวเลขรายชื่อของกลุ่มบุคคลที่เคยเผา กลุ่มเกษตรกรต่างๆรวมทั้งรถยนต์ที่ประกอบกิจการมีกลุ่มควันต่างๆ ก็จะไปตรวจไปดำเนินการ รวมถึงโรงงาน เราก็จะไปหาเคาะประตูเพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมายวันนี้ต้องรีบเร่งบังคับใช้กฎหมายถ้ายังมีการฝ่าฝืน ต้องมีการดำเนินคดี มีการจับปรับดำเนินการ อย่างไรก็ตามฝากพี่น้องประชาชน เราต้องช่วยกัน ช่วยกันรณรงค์ คนที่เคยเผาก็ต้องงด เพราะผลกระทบไปสู่พี่น้องประชาชนไปสู่ลูกหลานพ่อแม่พี่น้องของเรา โดยเฉพาะคนที่ป่วย ต้องขอความร่วมมือช่วยกันรณรงค์ไม่เผาด้านจังหวัดลพบุรี บูรณาการทุกภาคส่วนรณรงค์ นั่งรถแห่ประชาสัมพันธ์ (Kick Off) เคาะประตูบ้าน "หยุดเผา หยุดฝุ่น เพื่อคุณเพื่อเรา" ห้ามเผาโดยเด็ดขาด วันนี้ที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำส่วนราชการทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ (Kick Off) นั่งรถแห่ เคาะประตูบ้าน"หยุดเผา หยุดฝุ่น เพื่อคุณเพื่อเรา" ห้ามเผาโดยเด็ดขาดโดยได้แนะนำประชาชน/เกษตรกรที่ทำนา/ทำไร่อ้อย ฯลฯ ให้งดการเผาต่อซัง การเผาทุกชนิด และการไถกลบเพื่อลดฝุ่นละอองไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน และได้กำชับเน้นย้ำ อปท. และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯลงพื้นที่เคาะประตูบ้านของแต่ละตำบลเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนงดการเผาในพื้นที่โล่งและสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของมาตรการป้องกันและลดฝุ่นละอองในอากาศ (PM2.5) ของจังหวัดลพบุรีสำหรับการดำเนินการแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5 จังหวัดลพบุรีได้ดำเนินการอย่างเข้มข้น โดยนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้จัดให้มีการประชุมติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์โดยมีคณะทำงานประสานงานในกลุ่ม line ทุกวันทั้ง 11 อำเภอ เพื่อวิเคราะห์ และ กำหนดข้อสั่งการเป็นรายวันให้ตรงกับปัญหาและเป้าหมายล่าสุดจับกุมผู้ลักลอบเผาในที่โล่ง ทั้ง 11 อำเภอ การตรวจจับรถยนต์ควันดำเชิงรุก การชุดปฏิบัติการดับไฟเคลื่อนที่เร็ว ทุกหมู่บ้านของจังหวัดลพบุรีขณะที่ โรงเรียนดอนยางวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพร้อมด้วยท่านรองภัคพัส ส่งวัฒนายุทธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายกองโท สมศักดิ์ แย้มพันธุ์นุ้ย นายอำเภอเมืองเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ (Kick off)การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เคาะประตูบ้าน "หยุดเผา หยุดฝุ่น เพื่อคุณ เพื่อเรา โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเมืองเพชรบุรีกิจกรรม "เคาะประตูบ้าน หยุดเผา หยุดฝุ่น เพื่อคุณ เพื่อเรา" เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองPM2.5ที่เกิดจากการเผา รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการหลายประการพร้อมกันทั่วประเทศ เช่น การส่งเสริมวิธีการจัดการขยะและการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่ประชาชน และการสร้างความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อหยุดการเผา ซึ่งจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมและสุขภาพที่ดีต่อประชาชนในระยะยาว