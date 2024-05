(คลิป)ชาวบุรีรัมย์เสนอกรมศิลป์สร้างปราสาท-โกลเดนบอยจำลอง ไว้จุดค้นพบ เชื่อศักดิ์สิทธิ์-เป็นแหล่งท่องเที่ยว

บุรีรัมย์-

วันนี้ ( 21 พ.ค.67) หลังจากที่ทางพิพิธภัณฑ์ศิลปะ The Metropolitan Museum of Art หรือ The MET รัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ได้ส่งมอบโบราณวัตถุล้ำค่า 2 ชิ้นสำคัญ ประกอบไปด้วย โกลเดน บอย (Golden Boy) ประติมากรรมสำริด รูปพระศิวะ ศิลปะสมัยลพบุรี หรือศิลปะเขมรในประเทศไทย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 หรือประมาณ 1,000 ปี ที่สันนิษฐานว่าถูกลักลอบขุดจากแหล่งโบราณบ้านยางโป่งสะเดา ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ และ มีการลักลอบซื้อขายออกไปโดยผิดกฎหมายในปี พ.ศ. 2518 และประติมากรรมสตรีนั่งชันเข่าพนมมือ ให้กับประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้ ( 21 พ.ค.) นั้นล่าสุดทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านโป่งสะเดา ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ สถานที่ที่ถูกลักลอบขุดเทวรูปโกลเดน บอยออกไป พบว่าได้มีชาวบ้านในพื้นที่ และคนจากต่างพื้นที่ที่ทราบข่าว เดินทางมาดูสถานที่กันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันบริเวณดังกล่าวถูกปรับสภาพกลายเป็นศาลากลางหมู่บ้าน และมีการก่อสร้างศาลตา ยายไว้ตามความเชื่อด้วย ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดีใจที่ไทยได้เทวรูปโกลเดน บอย กลับคืนมา และหลายคนบอกว่าอยากเห็นองค์จริงสักครั้งนายมนตรี มูระคา ผู้ใหญ่บ้านหนองยาง หมู่ 20 บอกว่า ชาวบ้านในพื้นที่ต่างรู้สึกตื้นเต้นดีใจที่ได้เทวรูปโกลเด้นบอย สมบัติล้ำค่าของชาติกลับคืน หลายคนอยากจะเดินทางไปดูองค์จริงที่กรุงเทพฯ แต่ยังไม่สะดวกในการเดินทาง คงติดตามข่าวทางทีวีและสื่อต่างๆ แทน ในส่วนพื้นที่เองผู้ใหญ่บ้านทั้งสองหมู่บ้าน คือ ม.1 บ้านยางโป่งสะเดา และ ม.20 บ้านหนองยาง รวมถึงกรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้าน จะมีการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการก่อสร้างสร้างปราสาทจำลอง และ รูปปั้นเหมือนโกลเดน บอย ไว้บริเวณที่ขุดค้นพบ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน ให้ชาวบ้านได้กราบไหว้ขอพรตามความเชื่อ และอนุชนคนรุ่นหลังได้รับรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาด้วย ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ต่างเชื่อว่าเทวรูปโกลเดน บอยดังกล่าวเป็นของเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ด้วยส่วนเงินที่จะนำมาก่อสร้างปราสาทจำลอง และรูปเหมือนโกลเด้นบอล ก็อาจจะทำผ้าป่า และหารือคนในหมู่บ้านอีกครั้ง เพราะหากมีการก่อสร้างนอกจากจะเป็นอนุสรณ์สถานให้กราบไหว้แล้ว อนาคตยังจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดให้คนมาเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งก็จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ด้วย