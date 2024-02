ศาลเยาวชนกาญจน์จัดโครงการ New Career for New Gen Z : ตามฝัน ตามใจ เลือกอาชีพอย่างไรให้ปลอดภัย

กาญจนบุรี - ศาลเยาวชนกาญจน์ จัดโครงการ “New Career for New Gen Z : ตามฝัน ตามใจ เลือกอาชีพอย่างไรให้ปลอดภัย” ให้ความรู้ด้านกฎหมายนักเรียนวิสุทธรังษีวันนี้ (2 ก.พ.) ที่ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 5 ชั้น 7 โรงเรียนวิสุทธรังษี ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี น.ส.ฉายลักษณ์ ผิรังคะเปาระ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “New Career for New Gen Z : ตามฝัน ตามใจ เลือกอาชีพอย่างไรให้ปลอดภัย” โดยมี น.ส.สิธยา อนุสนธิ์ นักจิตวิทยาชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ นางกัลยกร จงสกุล เลขาผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานโดยนางนงนุช เกษมจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารบุคคลและงานธุรการโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี นำนักเรียนในโครงการ English Program (EP.) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 150 คน เข้าร่วม โดยการจัดโครงการ “New Career for New Gen Z : ตามฝัน ตามใจ เลือกอาชีพอย่างไรให้ปลอดภัย” ได้เชิญนายภูมิพงศ์ จงสกุล นักกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและดิจิทัล มาบรรยายให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการทำ content Online ข้อควรระวัง ทำได้vsทำไม่ได้ โดยใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงจึงแล้วเสร็จทั้งนี้ น ส.ฉายลักษณ์ ผิรังคะเปาระ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมทุกท่านที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในระบบการศึกษาที่อาจจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรมได้ ซึ่งมีความต้องการความรู้ความเข้าใจกระบวนการของกฎหมาย การแนะนำแนวทางในการปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมหากพบปัญหาและเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีตลอดจนให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถเลือกอาชีพในอนาคตได้ โดยดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท คำนึงถึงผลกระทบของการละเลิกกฎหมาย ทางศาลจึงจัดทำโครงการ “New Career for New Gen Z : ตามฝัน ตามใจ เลือกอาชีพอย่างไรให้ปลอดภัย” นี้ขึ้นมา เพื่อเป็นส่วนช่วยในการเฝ้าระวังสังคมต่อไปขณะที่นางกัลยกร จงสกุล เลขาผู้พิพากษาสมทบ กล่าวว่า ปัจจุบันเด็กและเยาวชนหลายคนอาจจะเป็นผู้ที่กระทำผิด หรืออาจตกเป็นผู้เสียหายของการกระทำความผิด หรือการละเมิดต่อกฎหมายของบุคคลอื่นๆ ได้ดังนั้น ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญของแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ “New Career for New Gen Z : ตามฝัน ตามใจ เลือกอาชีพอย่างไรให้ปลอดภัย” นี้ขึ้น เพื่อให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการของกฎหมาย การแนะนำแนวทางในการปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม และการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจทุกด้านด้านนางนงนุช เกษมจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารบุคคลและงานธุรการ กล่าวว่า ตามที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดโครงการ "New Careerfor New GenZ: ตามฝัน ตามใจ เลือกอาชีพอย่างไรให้ปลอดภัย" ขึ้นในครั้งนี้นั้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาได้เรียนรู้แนวทางการป้องกันตนเองจากการถูกละเมิดทางกฎหมายและเป็นการป้องปรามไม่ให้ตนเองกระทำละเมิดต่อกฎหมาย เพื่อเป็นการสร้างความสุขและกาลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาและเพื่อเป็นการสนับสนุนความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ กับสถานศึกษาที่สังกัดอยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีได้เป็นอย่างดีซึ่งโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ได้นำนักเรียนในโครงการ English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 150 คน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากนักกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและดิจิทัล เชื่อว่าจะทำให้นักเรียนของเรานำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อกับรุ่นน้องหรือคนในครอบครัว รวมทั้งนำไปต่อยอดปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมายได้เป็นอย่างดีขณะที่นายณัฐวัฒน์ บุญจีน ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.5 และ น.ส.อุษามณี อินหนู ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.4 ร่วมกันกล่าวว่า ตามที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีจัดโครงการ “New Career for New Gen Z : ตามฝัน ตามใจ เลือกอาชีพอย่างไรให้ปลอดภัย” โดยมีนักกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและดิจิทัล มาบรรยายให้ความรู้กับนักเรียนในครั้งนี้ นับว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพราะกิจกรรมการทำคอนเทนต์ในปัจจุบันอยู่รอบๆ ตัวเรา รวมทั้งสามารถนำไปพัฒนาเพื่อต่อยอดได้ในหลายอย่าง เช่น เราจะได้รู้ข้อกฎหมายของการทำคอนเทนต์ออนไลน์ว่ากฎหมายมีรองรับอยู่แล้วและเราสามารถนำไปสร้างคอนเทนต์ได้โดยที่เราจะได้รับรู้ว่าเราสามารถทำแบบไหนได้และทำแบบไหนไม่ได้บ้าง และทำแบบไหนที่ผิดกฎหมาย และทำแบบไหนที่ถูกกฎหมาย หลังจากนี้อาจจะเอาความรู้ที่ได้มาไปทำสไลด์เพื่อนำไปเสนอต่อเพื่อนๆ หรือไม่ก็ทำคอนเทนต์ทางออนไลน์นำไปเผยแพร่ทางโลกโซเชียลเพื่อให้เพื่อนๆ ได้รับรู้ว่าการทำคอนเทนต์ในชิงกฎหมายนั้นมีอะไรบ้าง และนอกจากนี้ จะนำข้อกฎหมายไปบอกพ่อและแม่ที่เล่นโซเชียลให้ท่านได้รับรู้แต่สิ่งที่ดีๆ ต่อไป