ฝุ่นควันเชียงใหม่พ้นสงกรานต์แล้วยังอาการหนัก เหตุฝนไม่ตกตามคาดแถมจุดความร้อนเพียบ-ค่ามลพิษสูงตามเดิม

วันนี้(17 เม.ย.66) รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า สถานการณ์ปัญหาฝุ่นควัน ไฟป่าและคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงรุนแรงและตรวจพบค่ามลพิษอากาศสูงเกินค่ามาตรฐานต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์กันว่าในช่วงสงกรานต์น่าจะมีฝนตกลงมาช่วยคลี่คลายบรรเทาสถานการณ์ อย่างไรก็ตามปรากฏว่ากระทั่งผ่านพ้นช่วงสงกรานต์ไปแล้วยังไม่มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แต่อย่างใด ส่งผลทำให้สถานการณ์ปัญหายังคงค่อนข้างรุนแรงเช่นเดิม แม้ว่าอาจจะดูดีขึ้นเล็กน้อย แต่สภาพตัวเมืองยังถูกปกคลุมด้วยฝุ่นควันอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่ข้อมูลจาก GISDA รายงานว่าวันที่ 16 เม.ย.66 ที่ผ่านมา ดาวเทียมตรวจพบจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งสิ้น 215 จุด จากทั้งหมด 1,037 จุด ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับ 2 ของภาคเหนือ รองจากจังหวัดเชียงราย ที่ตรวจพบ 279 จุดขณะที่เว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 12.00 น. วันนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 165 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 83.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคนอย่างรุนแรง โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวพบว่าค่ามลพิษสูงเป็นอันดับที่ 2 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก รองจากอันดับ 1 เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล 181 US AQI ส่วนรองลงไป ได้แก่ อันดับ 3 เมืองโกลกาตา ประเทศอินเดีย 163 US AQI ,อันดับ 4 เมืองโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ 158 US AQI และอันดับ 5 กรุงเทพฯ ประเทศไทย 1157 US AQIส่วนผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่ จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ และตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม, ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันนี้อยู่ที่ 96 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 96 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 74 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 57 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 212 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 51 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 206,206,159,116,322 และ 101 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ซึ่งคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพจนถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ