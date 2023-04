ร่วมด้วยช่วยกัน! ศิลปินเชียงรายร่วมสู้ฝุ่นควัน ปธ.หอฯ แม่สาย เปิดโรงแรมรับ จนท.ดับไฟป่า พักฟรี

อาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย ได้นำศิลปินและเยาวชนจัดกิจกรรม "Save Chiang Rai, 2023 I love this town but PM 2.5 Is killing me!" ร่วมวาดภาพบนผืนผ้าใบที่มีความยาวกว่า 13 เมตร กว้าง 2.50 เมตรสะท้อนให้เห็นถึงความโหดร้ายอันเกิดจากการเผาป่าและฝุ่นละออง PM 2.5 โดยระหว่างวาดภาพมีอาจารย์ฉลอง พินิจสุวรรณ และอาจารย์เชิด สันดุษิต ศิลปินอาวุโสชาวเชียงราย บรรเลงดนตรีและอ่านบทกวีชื่อ "หมอกควันไฟห่ม" ด้วยนอกจากนี้ยังเปิดประมูลภาพวาดของศิลปินเชียงรายและผลงานของศิลปินทั่วประเทศผ่านเพจของสมาคมขัวศิลปะเพื่อนำรายได้เป็นกองทุนรณรงค์แก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ พร้อมเปิดลานหน้าอาคารขัวศิลปะ รับบริจาคสิ่งของจำเป็นนำไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่เข้าไปปฏิบัติการดับไฟป่าตามพื้นที่ต่างๆ ของเชียงราย โดยเฉพาะตามยอดเขาสูงชัน เข้าถึงลำบากและอันตรายทั้งนี้ นอกจากกลุ่มศิลปินเชียงรายจะร่วมเคลื่อนไหวเรียกร้องการแก้ปัญหาหมอกควัน ไฟป่าแล้ว น.ส.ผกายมาศ เวียร์ร่า รองประะธานหอการค้า จ.เชียงราย และประธานหอการค้า อ.แม่สาย เจ้าของโรงแรมแม่โขง เดลต้า บูติก ได้เปิดจัดห้องพักพร้อมอาหารเช้าจำนวน 20 ห้อง ให้เจ้าหน้าที่ที่เดินทางจากนอกพื้นที่เพื่อไปปฏิบัติการดับไฟป่าตามแนวชายแดนพักฟรีอีกด้วยขณะที่สถานการณ์ไฟป่าใน จ.เชียงราย ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายเกิดขึ้นหลายจุด โดยเฉพาะพื้นที่ป่า อ.แม่สรวย อ.เวียงป่าเป้า อ.พาน อ.เมืองเชียงราย อ.แม่จัน บางครั้งเกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่สาย-อ.แม่ฟ้าหลวง ทำให้นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าฯ เชียงราย ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน จ.เชียงราย ต้องระดมกำลัง ประสานอากาศยานจากกองทัพอากาศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และกระทรวงทรัพย์ฯ แบ่งพื้นที่กันนำน้ำไปโปรยตามพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง