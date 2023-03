เตือนนายทุนกว้านซื้อที่ดินเขตอุทยานทับลานเจอแจ้งจับดำเนินคดีหนัก

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา -

ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีการแก้ไขปัญหากรณีพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน จ.นครราชสีมา และ จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 66 ครม.มีมติเห็นชอบตามแนวทางการแก้ปัญหาตามมติคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/66 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ให้ดำเนินการปรับปรุงแผนที่ One Map กรณีพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับซ้อน กับเขตปฏิรูปที่ดินให้ยึดเส้นแนวเขตของ ส.ป.ก. และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินรับเรื่องไปพิจารณากรณีพื้นที่นอกแนวเขตที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้ ส.ป.ก. และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งการทำสำรวจความถูกต้องภายใน 3 เดือน เพื่อประกาศเป็นการใช้กฎหมายต่อไป ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันนี้ (30 มี.ค.) นายประวัติศาสตร์ จันทรเทพ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน เปิดเผยว่า กรณีมติ ครม.เห็นชอบตามแนวทางการแก้ปัญหาพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน โดยให้ยึดตามแผนที่ One Map เป็นแนวเขตในการแก้ไขปัญหานั้น เรื่องนี้อยู่ในกระบวนการสำรวจพื้นที่แนวเขตตามแผนที่ One Map ก่อน ซึ่งต้องใช้เวลาอีกนาน ไม่ใช่ว่าจะเพิกถอนพื้นที่ออกจากอุทยานแห่งชาติได้เลยทันที เพราะขั้นตอนการเพิกถอนพื้นที่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายเนื่องจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติอยู่ในพระราชกฤษฎีกาที่ในหลวงโปรดเกล้าฯ มา ดังนั้น การที่จะยึดเอาแต่เพียงความเห็นชอบของมติ ครม.อย่างเดียวมาเพิกถอน จึงยังทำไม่ได้ โดยจะต้องมีกระบวนการสำรวจแผนที่ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีผู้คัดค้านหรือไม่อย่างไร ก็ต้องทำทั้งหมด ซึ่งระหว่างนี้ผู้ที่อยู่อาศัยในเขตแผนที่ One Map ก็จะไม่ถูกดำเนินคดีใดๆ โดยยึดตามมติ ครม.ไปก่อนส่วนผู้ที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนแล้วนั้น ก็ให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย เพราะอยู่ในชั้นศาลแล้ว ทางอุทยานแห่งชาติทับลานไม่สามารถก้าวล่วงอำนาจศาลได้ นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่จะเข้ามากว้านซื้อที่ดินเพื่อหวังเก็งกำไร จากข่าวที่ว่าจะมีการปลดล็อกออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาตินั้น ก็ขอเตือนว่าช่วงนี้ยังไม่มีการเพิกถอนที่ดินใดๆ เพราะกฎหมายลูกยังไม่ออกมา ผู้ที่อยู่ก่อนหน้านั้นแล้วจะได้รับการอนุโลมไม่ถูกดำเนินคดี"แต่ผู้ที่เข้ามาอยู่ใหม่ หรือผู้ที่มาซื้อที่ดินรายใหม่ หากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานตรวจพบก็จะต้องถูกจับดำเนินคดีอย่างหนักทุกราย ไม่มีการละเว้น" นายประวัติศาสตร์กล่าว