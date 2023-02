เชียงใหม่จ่อเผชิญวิกฤตฝุ่นควัน PM 2.5 พบหนาทึบทำ "ดอยสุเทพ" ล่องหน-ค่ามลพิษกระทบสุขภาพพุ่งติดอันดับโลก

วันนี้ (3 ก.พ. 66) รายงานข่าวแจ้งว่า สภาพตัวเมืองเชียงใหม่ตลอดช่วงเช้าวันนี้ถูกปกคลุมด้วยหมอกควันหนาทึบ ทำให้ไม่สามารถมองเห็นดอยสุเทพได้จากระยะไกลตามปกติ โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ และตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม, ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 09.00 น. วันนี้อยู่ที่ 56 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 70 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 55 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 63 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, 60 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 97 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 114, 149, 111, 131,124 และ 207 ตามลำดับ สูงกว่าค่ามาตรฐาน 100 ซึ่งภาพรวมคุณภาพอากาศถือว่าอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพและเป็นเช่นนี้มานานกว่าสัปดาห์แล้ว โดยเฉพาะที่อำเภอฮอดและพื้นที่โซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่สถานการณ์รุนแรงต่อเนื่องขณะที่เว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 164 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 84.7 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือร่างกายอ่อนแอ โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 14 ของเมืองที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก และอันดับสูงกว่ากรุงเทพฯ ที่อยู่อันดับ 30 ตรวจวัดในเวลาเดียวกันมีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 88 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 29.9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 เมืองการาจี ประเทศปากีสถาน ดัชนีคุณภาพอากาศ 252 US AQI, อันดับ 2 เมืองลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน 239 US AQI และอันดับ 3 เมืองแบกแดด ประเทศอิรัก 229 US AQIรายงานข่าวแจ้งด้วยว่า จากสถานการณ์ปัญหาฝุ่นควันและคุณภาพอากาศที่รุนแรงต่อเนื่องมานานกว่าสัปดาห์ในพื้นที่อำเภอโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งอำเภอฮอดและอำเภอดอยเต่า ที่ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกิน 100 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ติดต่อกันหลายวัน ล่าสุดทางอำเภอดอยเต่า โดยนายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอดอยเต่า ได้เปิดปฏิบัติการในการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่ ด้วยการนำทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนราชการ หน่วยงานป่าไม้ หน่วยงานอุทยาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาภาคประชาชน เข้าร่วม นำรถบรรทุกน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)ขณะเดียวกัน นายอำเภอดอยเต่าลงนามในประกาศ กอ.ปภ.อ.ดอยเต่า ยกระดับเต่า มาตรการในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) งดเว้นการเผาในทุกประเภทพื้นที่ ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการดับไฟป่าแบบบูรณาการของทุกหน่วยงาน เพื่อออกลาดตระเวนป้องกันการลักลอบเผาในทุกพื้นที่ และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง สั่งการให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประเภทประจำกอง และประเภทสำรอง ร่วมกันจัดทำเสวียนกักเก็บเศษใบไม้บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเพื่อใช้ในการแปรรูปเป็นปุ๋ยหมัก