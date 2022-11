เดือนเดียวจับได้เป็นพัน! ตร.ภาค 6 กวาดล้างใหญ่ก่อน APEC ยึดทั้งปืน-ระเบิด ยาบ้า-ไอซ์อีกอื้อ

วันนี้ (14 พ.ย. 65) พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 เป็นประธานการแถลงผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรม และยาเสพติดที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 6 ห้วงวันที่ 10 ตุลาคม-8 พฤศจิกายน 2565 รับการประชุม APEC อันใกล้นี้ ซึ่ง จนท.ตำรวจภูธรภาค 6 ร่วมสนับสนุนกำลังพลดูแลความปลอดภัยตลอดการประชุมด้วยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 กล่าวว่า การกระทำผิดด้านอาวุธปืนบ่อยครั้งสร้างความสูญเสียแก่ชีวิต ทรัพย์สิน จึงได้เร่งรัดปราบปรามความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน อาวุธสงคราม และเครื่องกระสุน ตามนโยบายพลตำรวจโท อัคราเดช พิมลศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ที่สั่งการให้ตำรวจภูธรจังหวัดในสังกัดภาค 6 และกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 6 ระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดเป้าหมายเน้นความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน วัตถุระเบิด เครื่องกระสุนปืน การจำหน่ายอาวุธปืน วัตถุระเบิด เครื่องกระสุนปืนโดยผิดกฎหมาย (On Ground) และการจำหน่ายอาวุธปืน วัตถุระเบิด เครื่องกระสุนปืน ผ่านระบบออนไลน์และโซเชียลมีเดียโดยผิดกฎหมาย (Online) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และบุคคลตามหมายจับ ให้บังเกิดผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถกวาดล้างอาวุธปืน วัตถุระเบิด และเครื่องกระสุนปืน รวม 1,002 คดี ผู้ต้องหา รวม 959 คน /ความผิดเกี่ยวกับจำหน่ายอาวุธปืน วัตถุระเบิด และเครื่องกระสุนปืน (On Ground) รวม 6 คดี ผู้ต้องหา รวม 6 คน /ความผิดเกี่ยวกับจำหน่ายอาวุธปืน วัตถุระเบิด และเครื่องกระสุนปืน (on ling) รวม 4 คดี ผู้ต้องหารวม 4 คน /ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รวม 5,784 คดี ผู้ต้องหารวม 5,799 คน ของกลางที่สามารถตรวจยึดได้ อาวุธปืนรวม 811 กระบอก วัตถุระเบิดรวม 8 ลูก เครื่องกระสุนปืนรวม 3,169 นัด ของกลางยาเสพติด ยาบ้าจำนวน 751,023 เม็ด ยาไอซ์ 23,585.852 กรัม และบุคคลตามหมายจับรวม 679 คน