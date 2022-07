เดินหน้า “ท่าเรือบกโคราช” 8 พันล้าน บิ๊กการท่าเรือนำทีมลุยพื้นที่ ลั่นทำแน่ ชง 3 จุดที่ตั้งให้บอร์ดฟันธง

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา -

วันนี้ (24 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าโครงการจัดตั้งท่าเรือบก (Dry Port) จังหวัดนครราชสีมา ว่า ล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมระเวียง 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และ นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) นายวรพจน์ เอี่ยมรักษา กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย นายสมชาย เหมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อพัฒนาท่าเรือบกจังหวัดนครราชสีมาโดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนในจังหวัดนครราชสีมาร่วมนำเสนอพื้นที่ในการจัดตั้งท่าเรือบกเป็นข้อมูลเปรียบเทียบด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการนำเสนอจัดตั้งท่าเรือบกที่นครราชสีมาต่อบอร์ดของการท่าเรือแห่งประเทศไทยจากนั้นคณะผู้บริหารจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ที่เสนอในการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ทั้ง 3 จุด ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา, ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน และตำบลสีคิ้ว อ.สีคิ้ว (บ้านทับม้า) จ.นครราชสีมา โดยผลการลงพื้นที่พบว่าจังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่ที่เหมาะจะมีการจัดตั้งท่าเรือบกอย่างมากทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้มีท่าเรือบกที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกำหนดไว้ที่ตำบลกุดจิก อ.สูงเนิน แต่ปัจจุบันด้วยสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ทางผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทย จึงได้ลงพื้นที่อีกครั้ง ทำให้เห็นถึงศักยภาพของโคราชและความพร้อมเรื่องของบุคลากร รวมทั้งนโยบาย โดยทุกหน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมาให้การสนับสนุนเต็มที่ ซึ่งการท่าเรือฯ นั้นมีแผนที่จะดำเนินการต่อไปหลังจากนี้จะมีการปรึกษาในคณะกรรมการฯ โดยถ้ามีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่จะต้องเสนอเรื่องเข้าไปให้ ครม.เห็นชอบอีกครั้ง อย่างเช่นหากเปลี่ยนแปลงจากกุดจิกไปหนองไข่น้ำ หรือทับม้า อ.สีคิ้ว ก็จะต้องมาดูว่าศักยภาพของพื้นที่นั้นเป็นไปได้หรือไม่ อย่างไรก็ตามยังต้องให้ทางบุคคลที่สามศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อเอามาประกอบกันด้วย ซึ่งการพิจารณาว่าจะเลือกพื้นที่ในการจัดตั้งแห่งใดนั้นต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้มีการนำข้อมูลมาประกอบการดำเนินการจัดทำขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference) ให้เป็นไปตามกรอบการปฏิบัติงานและขอบเขตของงานที่กำหนดไว้ตาม พ.ร.บ.ร่วมลงทุนฯ ปี 2562นายสมชาย เหมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ เปิดเผยว่า ตามที่ ครม.อนุมัติให้มีท่าเรือบกในโคราช ซึ่งเดิมทีศึกษาไว้ที่กุดจิก แต่ปัจจุบันด้วยสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป วันนี้ตนจึงลงพื้นที่อีกครั้ง ทำให้เห็นถึงศักยภาพของโคราชและความพร้อมเรื่องของบุคลากร นโยบาย โดยทุกหน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมาให้การสนับสนุนเต็มที่ส่วนการท่าเรือนั้นมีแผนว่าจะทำอะไรที่โคราชเป็นลำดับต่อไป หลังจากนี้จะต้องมีการปรึกษากันอีก ถ้ามีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ต้องเสนอเรื่องใหม่ให้ ครม.เห็นชอบ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากกุดจิกไปหนองไข่น้ำ หรือทับม้า ที่ใดที่หนึ่ง ทั้งนี้ ต้องมาดูว่าศักยภาพนั้นเป็นไปได้หรือไม่ เรื่องการลงทุนอาจจะสูงในหลายเรื่อง จึงต้องมาปรึกษากันว่าที่ใดเหมาะสมที่สุด และวันนี้เราได้ข้อมูลอย่างชัดเจนว่าพื้นที่ส่วนไหนเหมาะสมที่สุด“ท่าเรือบกโคราชเราทำแน่ๆ ให้ความเชื่อมั่นได้เลยว่าที่โคราชต้องมี ส่วนที่จังหวัดอื่นไม่ได้ทิ้ง ซึ่งในแต่ละพื้นที่สินค้าจะต่างกัน ความสำคัญก็ต่างกันไป แต่ใครจะเป็นศูนย์กลางนั้น ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการในอนาคต ซึ่งขึ้นอยู่กับเราจะหาผู้ที่มาร่วมลงทุนกับการท่าเรือในระบบ PPP” นายสมชายกล่าวนายสมชายกล่าวต่อว่า สำหรับงบประมาณ เดิมที สนข.พิจารณาไว้ว่า ประมาณ 7-8 พันล้านบาท แต่ถ้าศึกษาใหม่อาจจะเพิ่มขึ้น เพราะศึกษาไว้ 3-4 ปี แล้ว ซึ่งเป็นการประมาณการโดยใช้ค่าเงินในตอนนั้น หรืออาจจะลดลง เพราะพื้นที่ที่ สนข.ศึกษาประมาณ 2,000 ไร่ ความจริงเราใช้แค่ 1,000 ไร่ก็เพียงพอ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ มีคลังสินค้า มีครบทุกอย่าง เรื่องงบประมาณต้องศึกษาต่อไป และอาจจะมีบุคคลที่สามมาทำการศึกษาให้ขณะนี้ ครม.อนุมัติที่ตำบลกุดจิก ด้วยข้อเท็จจริงในปัจจุบันที่เปลี่ยนไป โคราชจึงเสนอว่ามีอีก 2 แห่ง คือ ตำบลหนองไข่น้ำและทับม้า ซึ่งเราลงพื้นที่แล้ว ทุกที่มีความน่าสนใจมาก แต่ถ้าให้ฟันธงวันนี้ อาจมีแนวโน้มไปทางตำบลหนองไข่น้ำจะเป็นศูนย์กลางในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม ยังต้องให้ทางบุคคลที่สามศึกษาให้ ด้วยเหตุผลต่างๆ ต้องเอามาประกอบด้วย ในพื้นที่ที่คาดว่าเหมาะสมที่สุด อาจจะเหมาะสมเป็นอันดับที่ 2 หรือ 3หลังจากนี้จะให้บุคคลที่สามศึกษาข้อมูลในการทำ PPP เพื่อบอกว่าเราจะทำในรูปแบบใด งบประมานเท่าไร รูปแบบเชิงธุรกิจ ปริมาณของสินค้าเท่าไร แต่บุคคลที่สามไม่ใช่ผู้ตัดสินใจเพียงผู้เดียว จะมีการท่าเรือ องค์กรท้องถิ่น ต้องช่วยกันดู โดยใช้ระยะเวลาศึกษาประมาณ 6 เดือน ทั้งนี้ สนข.คาดการณ์ไว้ว่าท่าเรือบกโคราชจะก่อสร้างเสร็จในปี 2568 แต่วันนี้อาจมีความล่าช้า ทำให้เลื่อนไปปี 2569 หรือปี 2570 แต่ถ้ามีความชัดเจนเรื่องพื้นที่ก่อสร้าง ปี 2569 ก็อาจจะสำเร็จ หากเปลี่ยนพื้นที่จะต้องเริ่มต้นใหม่ อย่างไรไม่คิดว่าจะนาน เพราะเรามีกระบวนการที่แน่นอนแล้ว“ยืนยันว่าทำแน่นอนครับที่โคราช เพียงแต่ระยะเวลานั้นอยู่ที่แต่ละหน่วยงานจะผลักดันมากเพียงใด ขึ้นอยู่กับจังหวัดนครราชสีมาว่าจะย่นระยะเวลามากแค่ไหน แต่ไม่ต้องห่วง จัดทำที่โคราชแน่นอน” นายสมชายกล่าวในตอนท้ายอนึ่ง สำหรับโครงการจัดตั้งท่าเรือบก โคราช หรือ Dry Port korat คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกระจายความเจริญสู่ภาค ได้กำหนดพื้นที่และกิจการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ โดยจังหวัดนครราชสีมาได้รับเลือกเป็น 1 ใน 4 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนา เป็นฐานอุตสาหกรรมชีวภาพแห่งใหม่ที่เชื่อมโยงการเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น สินค้าและบริการด้านอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงโปรตีนจากแมลงทางจังหวัดนครราชสีมาจึงได้เลือกพื้นที่ 3 จุด คือจุดที่ 1 บริเวณสถานีรถไฟบ้านกระโดน ต.หนองไข่น้ำ อ.เมืองนครราชสีมา จุดที่ 2 คือ บริเวณติดถนนสาย 290 สายวงแหวนเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จุดที่ 3 บริเวณสถานีทับม้า ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยพิจารณาพื้นที่ดังกล่าวทั้ง 3 จุดขณะที่ มทร.อีสานได้มีการเปิดสถาบันเครือข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง (Institute of Collaborative Logistics and Transportation) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา โดยจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด ประกอบด้วย 1. ด้าน Smart City 2. ด้าน Mice City และ 3. ด้าน Dry Port และ มทร.อีสานได้รับมอบหมายให้เป็นประธานดำเนินงานเครือข่ายด้าน Dry Port ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) นครราชสีมา เพื่อให้เป็นสถาบันที่ดำเนินงานขับเคลื่อนด้าน Dry Port ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งเป็นสถาบันที่สนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการและสร้างความเข้าใจกับภาคประชาชนให้ทราบถึงความสำคัญและผลประโยชน์ของการจัดตั้ง Dry Port นครราชสีมา