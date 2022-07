อากาศดี-ดนตรีไพเราะ!ททท.หนุนเวที Pai Jazz & Blues Festival 2022 นักท่องเที่ยวตอบรับ-ที่พักเกือบเต็มทั้งอำเภอ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดฯ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวปาย และ HIP Magazine จำกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในลักษณะเทศกาลดนตรี ที่จัดเปลี่ยนหมุนเวลาในการแสดงไปตามพื้นที่สถานประกอบการร้านอาหาร โรงแรมรีสอร์ต ในพื้นที่อำเภอปาย ต่อเนื่องระหว่าง 8-10 ก.ค.65 ระหว่างเวลา 17.00 - 23.00 น.ซึ่งวันแรกเริ่มจัดที่เบลวิลล่ารีสอร์ต อ.ปาย ตั้งแต่ช่วงเย็น ท่ามกลางบรรยากาศแบบสวนริมสระว่ายน้ำ อากาศเย็นสบาย จอมมาสเซ่ ซอยแซม & บอย มาลิบลูส์ (Acoustic Swing) ตามด้วย Cats Away (แจ๊สสมัยใหม่) , ท้าวกําปั่น รามสิงห์ ลีคิมฮวัง & ยามาโมโตะ , แซกป่า & เพื่อน (ฟิวชั่น) และ North Thing (Blues-Rock)วันเดียวกัน THE BOTTLE & CAT'S WHISKERS ตั้งแต่ 20.00 น.-20.50 น. มีการแสดงดนตรีของวงแจ๊สกีตาร์คู่ ด่านบัวแดง & สุรวี จันทร์ทอง ตามด้วย RibbindaSky (ป๊อป-แจ๊ส) และ Chiangmai BLUES feat. ดร. เคน (บลูส์) ขณะที่ JAZZ HOUSE DAD ก็มีการแสดงของ “นักดนตรีปาย” ตลอดทั้งคืนจนถึง 22.30 น.โดยพบว่ามีนักท่องเที่ยวสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวชมงานจำนวนมาก ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ บางคนก็บอกว่าเป็นแฟนคลับของการจัดงานนี้ เดินทางมาจากกรุงเทพฯ เพื่อมาชมงานนี้โดยเฉพาะและวันนี้(9 ก.ค.65) จะมีการจัดแสดงที่ ร้านกาแฟ ตั้งแต่ 11.00 น.-12.00 น. ด้วยป๊อป-แจ๊ส RibbindaSky ตามด้วยแจ๊สกีตาร์คู่ แดนบัวแดง & สุรวี จันทร์ทอง ช่วงบ่ายที่ “ไทม์ คาเฟ่ & บิสโทร”ก็จะมีการแสดงของวง TBA และเย็นที่ “วิลล่ารีสอร์ตสวย ปาย” จะเปิดบรรเลงเทศกาลฯด้วยวง ดวงเหมียว (ฟิวชั่น / นู๋แจ๊ส) ตามด้วย แจ๊สตรงไปข้างหน้า Interplayers ตามด้วย Foxy (เครื่องดนตรี) สุนัข (สีฟ้า) Chiangmai BLUES feat. Dulyasith Srabua (สีฟ้า)ส่วนที่ THE BOTTLE & CAT'S WHISKERS จะมีการบรรเลงด้วย Jom Masce Soysam & Boi Maliblues (Acoustic Swing) ตามด้วย แจ๊สโมเดิร์นทดลอง Boy Paco และ Brown Sugar Band (สีฟ้า) ขณะที่ JAZZ HOUSE DAD จะเป็นเวทีของ “นักดนตรีปาย” ส่วนวันอาทิตย์ที่ 10 ก.ค. 2565 จะมีการแสดงของ TBA ตลอดงานทั้งที่ PURIPAI CAFE ศิลปะในชัยว่าที่ ร.ต. ภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวได้รับการตอบรับและความชื่นชมจากนักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ติดตามผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ถึงแม้งานในบางจุดจะมีพื้นที่จำกัด แต่ก็ทำให้เกิดการหมุนเวียนกระจายรายได้ไปสู่ผู้ประกอบการและชุมชนต่าง ๆซึ่งเห็นได้ว่าตลอดการจัดงานทั้ง 3 วัน สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะอำเภอปาย มีความคึกคักมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น สถานประกอบการต่าง ๆ กลับมาเปิดให้บริการมากขึ้นกว่า 90 % รวมทั้งถนนคนเดินปายที่เปิดทุกวัน หลังจากปิดตัวลงไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 คลี่คลายลง และมีการผ่อนคลายมาตรการมากขึ้นนายสินสมุด พรมสุวรรณ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวปาย กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวและร่วมชมงาน ส่งผลให้สถานประกอบการพักแรมโรงแรมรีสอร์ท มีอัตราการจองและเข้าพักถึง 70-80 % ทำให้อำเภอปายมีความคึกคักและขอขอบคุณ ททท. และหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุน ที่ได้ร่วมกันจัดงานนี้ และอยากจะให้มีการจัดงานต่อไปเรื่อย ๆ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว