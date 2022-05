ยุคดิจิทัลก้าวหน้า เทคโนโลยีซอฟต์แวร์จัดการระบบทรัพยากรได้ทั้งองค์กร

โดยงาน Odoo Roadshow Bangkok 2022 ครั้งนี้ จัดขึ้นที่บางกอก แมริออท โฮเทล สุขุมวิท เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อประสานองค์ความรู้ในการจัดการกับข้อจำกัดธุรกิจ แนะนำ โซลูชันการจัดการธุรกิจแบบครบวงจร เพื่อใช้ทรัพยากรทางธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการนำเสนอซอฟต์แวร์ Odoo 15 พร้อมทั้งสาธิตตัวอย่างการอัปเดตล่าสุดภายในงานอีกด้วยCybernetics Plus คือหนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีชั้นสูงที่เติบโตมาพร้อมการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยี (disruption) และการสร้างเครือข่ายกับสตาร์ทอัปในพื้นที่ ทั้งภาคเอกและบริการสังคม รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและการใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ในการลดภาระด้านการจัดการองค์กรด้วยเช่นกันนายเวชยันต์ ตัสมา CEO ผู้ก่อตั้ง Cybernetics Plus กล่าวถึงการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลว่า ธุรกิจในปัจจุบันนี้จำเป็นต้องมีเครื่องมือดิจิทัลที่สามารถช่วยลดภาระการจัดการ เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น สื่อสารได้ดียิ่งขึ้น และควรมีระบบ AI ในตัวเองที่จะช่วยงานด้านการจัดการต่างๆ ให้ถูกต้อง แม่นยำ และลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนทั้งนี้ Cybernetics Plus ยังเปิดให้คำปรึกษาต่อองค์กรเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล โดยทีมงานมืออาชีพ รวมทั้งการออกแบบระบบบริหารข้อมูลส่วนบุคคล และวางมาตรฐานการปกป้องข้อมูลเหล่านั้นไม่ให้ถูกโจรกรรม เพื่อสอดรับการการประกาศใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นี้