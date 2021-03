ฝุ่นควันเชียงใหม่ยังวิกฤต จัดเซฟตี้โซนกว่า 1,600 จุดให้ ปชช.พักปอดลดสูด PM 2.5

วันนี้ (14 มี.ค. 64) ศูนย์บัญชาการป้องกันดูแลแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลการตรวจพบจุดความร้อนจากดาวเทียมประจำวันที่ 14 มี.ค. 64 พบว่ามีจุดความร้อนทั้งสิ้น 28 จุด โดยในจำนวนนี้พบว่าเดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 24 จุด, เขต ส.ป.ก.2 จุด, เขตป่าสงวน 1 จุด และอื่นๆ 1 จุด ซึ่งอำเภอที่พบจุดความร้อนมากที่สุด คือ อำเภอเชียงดาว และอำเภอพร้าว อำเภอละ 8 จุด รองลงมาคือ อำเภอแม่แตง 4 จุด ทั้งนี้ จุดความร้อนที่ตรวจพบในวันนี้ถือว่าลดลงมากจากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่มีจำนวนมากกว่าร้อยจุด ผลมาจากการที่เจ้าหน้าที่เข้มงวดการลาดตระเวนตรวจตรา และระงับเหตุควบคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็วเมื่อพบว่าเกิดไฟไหม้ป่า โดยระดมกำลังเข้าทำการดับทั้งทางภาคพื้นดิน และทางอากาศ ส่งผลให้จุดความร้อนลดลง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจุดความร้อนและการเผาในพื้นที่โดยรอบจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านที่มีจำนวนมาก ประกอบกับกระแสลมพัดพา จึงส่งผลให้ฝุ่นควันสะสมตัวหนาแน่นในพื้นที่แอ่งเชียงใหม่ทั้งนี้ สถานการณ์ฝุ่นควันและคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงอยู่ระดับที่น่าเป็นห่วง ประชาชนต้องระวังรักษาสุขภาพ เนื่องจากค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และค่ามลพิษอากาศยังสูงเกินค่ามาตรฐานต่อเนื่อง ขณะที่สภาพตัวเมืองเชียงใหม่ถูกปกคลุมด้วยฝุ่นควันหนาทึบตลอดทั้งวันติดต่อกันมานานกว่าสัปดาห์แล้ว โดยข้อมูลคุณภาพอากาศเว็บไซต์ https://www.iqair.com ที่รายงานคุณภาพอากาศจากเมืองสำคัญต่างๆ ทั่วโลก พบว่าเมื่อเวลา 10.00 น. จังหวัดเชียงใหม่มีค่ามลพิษอากาศสูงที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก โดยมีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 194 US AQI และค่า PM 2.5 อยู่ที่ 139.8ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนอันดับ 1 เมืองเสิ่นหยาง ประเทศจีน ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 224 US AQI และอันดับ 2 เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 208 US AQIขณะที่รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ จากสถานีตรวจวัดในพื้นที่ตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ และตำบลสุเทพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง เมื่อเวลา 09.00 น. อยู่ที่ 103 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, 101 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ 84 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 213, 211 และ 185 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100 ซึ่งภาพรวมคุณภาพอากาศถือว่าอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมีการแจ้งเตือนประชาชนให้งดออกทำกิจกรรมนอกอาคาร และสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง โดยกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้ป่วยเรื้อรังโรคทางเดินหายใจต้องดูแลเป็นพิเศษด้านนายปิยะพงษ์ ประพันธ์วัฒนะ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการติดตามจุดความร้อน (Hot Spot) โดยรอบพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนลดลง ทำให้ค่าคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มดีขึ้น ผลการวิเคราะห์อัตราการระบายอากาศในช่วงเวลากลางคืน อากาศปิด ไม่สามรถระบายอากาศได้ แต่ในช่วงวันที่ 14-15 มีนาคม 2564 มีอัตราการระบายอากาศที่ดีขึ้น โดยทิศทางของลมจะพัดมาจากตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งพอที่จะพัดพาฝุ่นที่สะสมออกจากเชียงใหม่ได้ จากการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดฝุ่นสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น นักวิชาการระบุว่าเกิดจากหมอกควันข้ามแดนพื้นที่โดยรอบจังหวัดเชียงใหม่กว่าร้อยละ 50 และเกิดจากแหล่งกำเนิดที่เกิดขึ้นในแอ่งเชียงใหม่เองอีกราวร้อยละ 50 ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่มีสภาพอากาศปิดจึงไม่สามารถระบายอากาศออกไปได้สำหรับมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาในช่วงสัปดาห์นี้ จังหวัดเชียงใหม่งดการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ทั้งหมด สั่งการให้ทุกพื้นที่เพิ่มจุดตรวจจุดสกัดโดยเน้นหนักในพื้นที่ที่ติดป่า เพื่อให้เฝ้าระวังและตรวจตราผู้ที่จะเข้าออกป่า รวมถึงสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความชุ่มชื้นโดยการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อกำจัดฝุ่นระดับพื้นผิวโดยให้ดำเนินการใน 2 ช่วงเวลา คือ 10.00 น. และ 15.00 น. พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือให้ติดตั้งจุดพ่นละอองน้ำในพื้นที่ตึกสูงในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ด้วย นอกจากนี้ยังให้ทุก อปท.จัดให้มีเซฟตี้โซน ซึ่งขณะนี้ทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่มีเซฟตี้โซนกว่า 1,629 จุด ส่วนการดูแลตัวเองของประชาชนในช่วงนี้ ให้สวมหน้ากากชนิด N95 ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง และงดออกกำลังกายกลางแจ้ง ขณะที่ในเวลากลางคืนให้ปิดประตูหน้าต่างให้สนิท และเปิดเครื่องกรองอากาศ พร้อมกันนี้ขอร่วมมือช่วยกันโดยงดการเผาทุกชนิด ถ้าหากมีอาการไม่สบายให้รีบไปพบแพทย์ โดยทางสาธารณสุขได้เปิดห้องห้องฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นทุกโรงพยาบาลแล้ว