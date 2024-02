เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

วาจาให้คุณ มีอะไรอย่าเก็บเงียบ ต้องอธิบายกล้าถามกล้าตอบ กล้ายอมรับ แล้วทุกอย่างจะไปได้ดีมากกว่าอยู่นิ่งๆ ใช้จ่ายเพื่อคนอื่น ครอบครัว ภาระจำเป็น ยังต้องหมุนเงินจับจ่ายแต่เอาอยู่ เก็บออมลองเปลี่ยนเงินเป็นสิ่งของ แต่หากเรียกทรัพย์ให้ลื่นไหล ลองใส่เสื้อผ้าโทน ฟ้า น้ำเงิน ครีม หรือเสื้อผ้ายีน สุขภาพทรงๆ ตัวเจ็บป่วยเล็กๆ กินยานอนก็หาย เพศทางเลือกจะได้โอกาสแซงหน้าคนอื่นส่วนเรื่องหัวใจตลอดวันค่อนข้างราบรื่น เว้นแต่คนโสดอาจว้าวุ่นเพราะคนที่เข้ามาน่าสนใจไปเสียหมด เจ้าชู้จะโดนเท แต่งงานแล้วบางเรื่องคุณอาจต้องทักเตือนคนรักก่อนที่พวกเขาจะเจอปัญหาใหญ่ ลาภลอยเล็กๆ มาจากเขยสะใภ้ในบ้าน ขอความรักใครมีลุ้นสมหวังมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา การสอบแข่งขัน งานที่ต้องลงสนามกับคนหมู่มาก จะสมหวังแม้ไม่ใช่อันดับสูงๆ สายสนับสนุนต้องออกมายืนข้างหน้า ช่วงนี้ทำงานหลายด้าน เป็นตัวแทนหลายฝ่ายต้องใจร่มๆ คนธรรมดาจะชนะคนมียศ ตำแหน่ง ยิ่งสูงจะมีคนอยากวัดรอยเท้า การเงินสบายๆ ใช้จ่ายเบาๆ ของจำเป็นต้องหยิบเครดิตมาช่วยเหลือบ้าง สุขภาพของคนอายุน้อยในบ้านน่ากังวลใจงอนเก่ง แต่ง้อเก่งกว่า ช่วงนี้ชาววันจันทร์จะอยู่นิ่งๆ ไม่ค่อยได้ในเรื่องสถานะหัวใจ โดยเฉพาะคู่ที่ยังไม่แต่งงานหรือกำลังโสด มีคู่แข่งที่เข้ามาไม่ขาดสาย ต้องแสดงจุดยืน รักชอบใคร มักเสียอาการเก็บฟอร์มไม่ค่อยอยู่ สถานะแอบรักมีเรื่องให้ยิ้มๆ ระหว่างวันสิ่งแวดล้อมทำให้รู้สึกอึดอัด งาน การเรียน ต้องขยัน เร่งรีบตามคนอื่น การค้าขายเกาะกลุ่มตลาดเอาไว้ยังมีความสำเร็จใกล้ๆ ตัว เดินทางไปไหนมาไหนระวังของหายไม่ได้คืน การเงินค่อนข้างรัดตัว มีรายรับเข้ามาแต่มีรายจ่ายจำเป็นรออยู่ ที่อยู่อาศัยจะให้โชค ชาร์ตโทรศัพท์ทิศตะวันออกของบ้าน เรื่องลุ้นๆ จะได้ฟังข่าวดี สุขภาพ ระวังแพ้แมลงสัตว์กัดต่อย ทำบุญด้วยขนมหวาน เสริมดวงคนสนับสนุนคิดเอง รักข้างเดียวอยู่ในโหมดต้องระวัง คนที่เพิ่งกลับมาใช้สถานะโสดหรือความรักกำลังมีปัญหา อย่าอยู่คนเดียวบ่อยจิตใจไม่ค่อยเข้มแข็ง คนโสดว่างๆ ใครเข้ามาทักได้คุยได้ตามเหมาะสม แต่คนต่างวัยอ่อนหรือแก่กว่ามักมีปัญหาทุกข์ใจมาเป็นของแถมระวังคนแปลกหน้าที่เข้ามาตีสนิท ระยะนี้ ทำงาน เรียน ค้าขาย ธุรกิจ เจ้าของกิจการ ต้องระวังตัวจากคนที่รู้จักกันไม่นาน อาจเสียความรู้สึกหรือติดลบเชิงธุรกิจได้ งานเก่าเล่าใหม่ อะไรที่สำเร็จแล้วมีโอกาสหยิบจับทำอีกอาจกลายเป็นผลงานชิ้นโบแดง การเงินเข้าหาธนาคารหรือลงทุนสดใสในช่วงบ่าย นอนน้อย นอนไม่พอ ผู้ใหญ่เพศหญิงในบ้านจะไม่สบาย ปรับดวงสวดมนต์ก่อนนอนให้สม่ำเสมอจะดีอะไรยอมได้ ถอยได้ จะดีต่อสถานะหัวใจ แต่หากยอมแพ้มากเกินไปคุณอาจต้องพักและกลับมารักษาดูใจตัวเอง คู่แทรกคนใหม่ที่เข้ามาจะชนะ เพศทางเลือก คนเก่าน่าสนใจ คุณจะมองคนที่เคยปฏิเสธใหม่อีกครั้งหนึ่งอย่าแก้ไขงานแทนคนอื่น บางเรื่องแม้ไม่ได้ดั่งใจ แต่เหมาะจะให้เจ้าของผลงานรับผิดชอบเอง คนในเครื่องแบบ คนทำงานประจำ มีการเติบโตเล็กๆ ที่น่าชื่นใจในหน่วยงานตัวเอง อยากย้ายงาน ต้องเปรียบเทียบดีๆ กับที่เก่า อาจดีร้ายต่างกันไม่มาก สุขภาพยังต้องลงทุน ควักเงินเก็บมาดูแลหรือรักษา การลงทุนเหมาะจะเทขายสิ่งที่อยากปล่อยมานานแล้ว ทำความสะอาดหิ้งพระในบ้านบ่อยๆ การเงินจะคล่องตัวมีดวงห่างกับคนรัก ด้วยความจงใจหรือภาระหน้าที่ วันนี้คุยกันบ้าง ติดต่อกันสักหน่อยอย่าให้อีกฝ่ายงอน ผู้ใหญ่จะเชียร์ให้คนโสดลองเปิดใจกับคนที่สนิท คนใกล้ตัว ลองเก็บไปคิดดูไม่เสียหาย หวังทายาทคนใหม่จะสมหวังในไม่ช้าติดขัดบ้างเรื่องสุขภาพของคนรักหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า วันนี้คนเบื้องหลัง และงานสายสนับสนุนค่อนข้างได้เปรียบ หากจะย้ายงาน เล่นตัวอีกนิดเพราะจะมีคนเข้ามายื่นข้อเสนอเป็นทางเลือกมากขึ้น คนบ้านๆ จะได้เข้าวงการในแสงไฟ หรือมีชื่อเสียง มีงานเข้ามาปุบปับ การลงทุนเฉิดฉายตลอดวันทั้งซื้อขายแต่ไม่เหมาะจะแตะเรื่องสังหาริมทรัพย์ ทำความสะอาดรองเท้าคู่ที่ใส่ประจำจะมีโชคลาภลอยโอกาสเข้ามาหาคนที่ว่างๆ และไม่ได้เจอคนพิเศษมานาน แม้คุณไม่พูดอะไรแต่อีกฝ่ายจะจับทางได้ถึงความรู้สึกที่มี คนโสดต้องมั่นหน้า อย่ากลัวคู่แข่งหัวใจ เพราะคนดีๆไม่ได้มีเข้ามาบ่อย บอกรักใครผ่านสตอรี่ไอจี อาจสมหวัง คนมีคู่แล้ววันนี้ราบรื่นแต่แอบน้อยใจบ้างอย่าลงนามเอกสารที่ดูไม่ชัดเจน มีเรื่องวิตกกังวลแต่ the show must go on เร่งหาทางแก้ไขปัญหาอย่างลับๆ เงียบๆ ดีกว่าให้คนอื่นรู้ คู่แข่งทางธุรกิจไม่น่ากลัวเท่าปัญหาใกล้ตัวที่อาจกระทบเรื่องงาน การเรียนเฉิดฉาย มีโอกาสเลือกที่เรียนหลายแห่ง ใช้จ่ายเงินวันนี้แบบสบายๆ แต่อยากขายซื้ออะไรเหมือนยังโดนเอาเปรียบด้วยส่วนแบ่งทางการค้า ด้านนักขายจะได้กำไรจากส่วนแบ่งทางธุรกิจสุขภาพของคนรักจะไม่สบาย คนโสดๆ ใครจริงใจ ใครตัวจริงรู้ได้เมื่อคุณป่วย หมั้นหมาย เตรียมงานมงคลอาจมีข่าวดีเรื่องทายาทผู้มาก่อนกาล เพศทางเลือก ลองฟังคำอธิบายจากคนที่ทำให้ร้องไห้ผิดหวัง คุณอาจตัดสินใจได้ง่ายขึ้น** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ ที่นี่ !! **