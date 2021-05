โอซาก้า.. เหมือนจะใกล้แต่ก็ยังห่างไกล! รักทางไกลช่วงโควิด-19

สวัสดีครับผม Mr. Leon มาแล้ว เพื่อนๆ สบายดีไหมครับ โลกยังเผชิญหน้ากับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในภาวะที่ทุกคนรู้สึกเครียดและวิตกกังวลกับสถานการณ์และผละกระทบต่างๆ ต้องปรับตัวให้คุ้นชินกับชีวิตประจำวันรูปแบบใหม่ บางคนอาจจะ Work From Home หรือทำงานที่บ้าน การอยู่บ้านหรือให้ห้องนานๆ ก็อาจจะเบื่อและเครียดใช่ไหมครับ ต้องพยายามผ่อนคลายกันบ้างนะครับ ผมเองก็รู้สึกเบื่อเพราะยังออกไปไหนอย่างอิสระเหมือนเดิมไม่ได้ มองย้อนกลับไปตอนที่มีข่าวเรื่องการระบาดของโรคโควิด-19 แรกๆ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคมปีที่แล้วหลายองค์กรในญี่ปุ่นสนับสนุนให้พนักงานทำงานที่บ้านและมีหลายบริษัทเปิดเว็บไซต์พิเศษ เช่น เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ การ์ตูนมังงะดังๆ บริษัทเกี่ยวกับดนตรีก็เปิดให้เรียนดนตรี ให้ประชาชนเข้าไปอ่าน,ใช้งานและเรียนรู้ได้ฟรี แต่จำกัดแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆ ไม่กี่เดือน ตอนนั้นมีคนสนใจเข้าไปเรียนรู้กันมากมายถ้าการระบาดของโรคโควิด-19 กินเวลาไม่นานนัก การกระตุ้นโดยเปิดเว็ปไซต์ให้คนเข้าไปใช้งานฟรีในช่วงแรกคงทำให้ยอดขายของบริษัทเหล่านั้นสูงขึ้นมากแน่นอน บริษัทเหล่านั้นคงจะได้ยอดขายเพิ่มขึ้นมาเยอะเลย แต่สถานการณ์โรคระบาดยังคงกินระยะเวลายาวนานมาจนถึงตอนนี้ เมื่อไม่เปิดให้ใช้ฟรีแล้วคนก็ไม่ได้เข้าไปใช้อีก และไม่สามารถออกไปเรียนที่สถาบันนั้นๆ ได้เพราะยังไม่สามารถใช้ชีวิตแบบปกติได้ แต่ก็ยังมีคนส่วนหนึ่งที่กล้าเดินตามความฝัน แม้จะอายุเยอะแล้วแต่เพิ่งเริ่มต้นเรียนรู้งานอดิเรกต่างๆ เช่น ชายคนหนึ่งเพิ่งเริ่มเรียนดนตรีเมื่อปีที่แล้วตอนนั้นเขาอายุ 49 ปี ปีนี้ก็อายุ 50 ปี ปัจจุบันเขาเปิดช่องแสดงดนตรีของตัวเอง เขาบอกว่าทำงานมาตลอดชีวิตเพิ่งมาเดินตามความฝันลองทำสิ่งที่ตัวเองอยากลองทำเมื่อปีที่แล้วนี่เอง เขาบอกว่าแม้ว่าเพิ่งเริ่มหัดเล่นกีตาร์มาประมาณหนึ่งปีก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ก็ดีใจที่ทำได้ ซึ่งผมมองแล้วรู้สึกว่าเขายอดเยี่ยมมากเพราะมีความพยายามและในเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาในการเรียนสิ่งที่ตัวเองไม่เคยมีความรู้มาก่อน ไม่เคยมีเวลาหันมาสนใจมองเลยแต่สามารถเล่นกีตาร์ออกมาใช้ได้ระดับหนึ่งคนญี่ปุ่นหลายคนบอกว่าการเล่นดนตรีต่างๆ นั้นกว่าจะฝึกฝนจนเล่นดนตรีได้เก่งนี่ยาก แต่ก็อาจจะขึ้นอยู่กับพรสรรค์ของคนด้วยครับบางคนอาจจะบอกว่าง่ายก็ได้ เมื่อหลายคนมองว่าการเล่นดนตรียาก ถ้าอย่างนั้นการแต่งเพลงก็คงยากเช่นกัน แต่ผมคิดว่าการเล่นดนตรียากจริงแต่การแต่งเพลงนั้นง่ายกว่าเล่นดนตรี ปกติแล้วองค์ประกอบของดนตรี หรือส่วนสำคัญพื้นฐานที่ทำให้เกิดเป็นดนตรีขึ้น โดยรวมมี Melody ท่วงทำนองเพลง , Harmony เสียงประสาน, Rhythm จังหวะ และรูปแบบของดนตรี คนญี่ปุ่นที่มีความสามารถทางด้านดนตรีบอกว่า ท่วงทำนองเพลงสร้างได้ไม่ยาก เครื่องดนตรีที่สร้างทำนองได้ เช่น เปียโน กีตาร์ ส่วน Harmony เสียงประสาน องค์ประกอบของเสียงซึ่งทำให้เกิดความสมบูรณ์ และมีจังหวะของเพลงที่เกิดจากกลอง, เบส เป็นต้น ประเภทกลอง และเสียงของเครื่องดีดที่เป็นพวกให้จังหวะก็มีผลต่อการสร้างสีสันให้บทเพลงอย่างมากวันนี้ผมมีตัวอย่างเพลง 大阪 LOVER "Osaka LOVER" เพลงญี่ปุ่นเก่าๆ เป็นซิงเกิ้ลที่ 38 ของวง DREAMS COME TRUE เป็นกลุ่มนักดนตรีญี่ปุ่น ส่วนเพลง "Osaka LOVER" พูดถึงความรักทางไกล หรือที่ญี่ปุ่นใช้คำว่า 遠距離恋愛 Enkyori ren‘ai คือ “ความรักความสัมพันธ์แบบมีระยะทาง” หมายถึง การที่ตัวเราและคนรักนั้นต้องอยู่ห่างไกลกัน อาจจะอยู่คนละจังหวัด หรือคนละประเทศ ทำให้เกิดอุปสรรคที่มาขัดขวางระหว่างคนสองคน คือ ความรักของคู่รักที่ไม่ได้อยู่ใกล้กัน ไม่ได้พบเจอกันอย่างง่ายดาย ต่างคนก็เราอาศัยอยู่ห่างไกลกัน ในประเทศญี่ปุ่นถือเอาวันที่ 21 ธันวาคมเป็น "วันรักทางไกล" ด้วย เพลงนี้เป็นเพลงที่ได้รับการยกย่องว่ายอดเยี่ยมในมุมมองของการแสดงให้เห็นความคิดที่แตกต่างกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง ตอนแรกผู้แต่งทำนองเพลงออกมาโดยการฮัมเพลงโดยที่ไม่ได้ใช้ดนตรีอะไรช่วยเลย ถือว่าเก่งและมีพรสวรรค์มากครับเนื้อเพลง 大阪 LOVER "Osaka LOVER" แปลไทย ( ไม่ได้ใส่เนื้อเพลงภาษาญี่ปุ่นไว้นะครับ เพื่อนๆ ที่สนใจลองหาได้ตามเวปไซต์ทั่วไปครับ) 🎼🎶🎵○ในที่สุดก็มาทันเที่ยวสุดท้ายแล้วนะ จะถึงที่นั่นก่อนเที่ยงคืนนิดหน่อยนะ( ฝ่ายสาวอาศัยอยู่โตเกียว เมื่อเลิกงานก็รีบนั่งรถไฟด่วนชินกังเซนรอบสุดท้าย เพื่อเดินทางไปพบคนรักของเธอที่นัดกันไว้ที่สถานีชินโอซาก้า เธอเดินทางไปถึงเที่ยงคืนพอดี ด้วยความดีใจ )○เมลสั้นไปไหมนะ? ตัวฉันเองก็เขียนห้วนๆ ไปหน่อย○แล้วคุณก็มารับฉันที่สถานีรถไฟชินโอซาก้า○คุณใส่สเวตเตอร์ตัวเดิมที่ใส่อยู่ทุกวันแบบนี้…○วันนี้ก็คงจะตรงกลับบ้านอีกแล้วสินะ!?○อยากไปเที่ยวหอคอยไทโย ที่สวนบัมปาคุจังเลยค่ะ!○พรุ่งนี้ไปกันนะ นานๆ ที นะคะ○“อืม นั่นสินะ...” หืม หมายถึงจะไปหรือไม่ไปน่ะเนี่ย?○มาหาถึงที่นี่ก็ตั้งหลายรอบแล้ว ยังไม่เก่งภาษาคันไซสักที○เห็นฉันดูสนุกร่าเริงแบบนี้ แต่นอกจากคุณแล้วฉันก็ไม่มีเพื่อนคนอื่นที่นี่เลย○โอซาก้า.. เหมือนจะใกล้แต่ก็ยังห่างไกล!○พูดออกมาไม่ได้อย่างที่ใจคิด แต่นิ่งๆ เงียบๆ แบบนี้มันไม่ดีหรอกนะ○เพราะเราสองคนไม่ได้เจอกันทุกสัปดาห์ ถ้าเลี่ยงที่จะทะเลาะกันได้ฉันก็อยากเลี่ยง○แต่บรรยากาศแบบนี้ ทำให้ฉันรู้สึกว่าถนนที่เคยเดินทางจนคุ้นเคยอย่างมิโดสึจิ ดูเหมือนมันยาวไกลกว่าเดิม○แถมถนนมิโดสึจิวันนี้ก็(รถติดมาก) รถวิ่งได้เลนเดียว○ก่อนถึงบ้าน เราแวะซื้อเครื่องดื่มอะไรสักหน่อยดีไหมคะ?○นี่ฉันพยายามช่วยปรับบรรยากาศอยู่นะเนี่ย!○“อืม นั่นสินะ...” หืม คือหมายความว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อหรอคะ?!○มาที่นี่ก็หลายครั้งแล้ว แต่คุณก็ไม่เคยเอ่ยชวน "มาอยู่ด้วยกันไหม"? สักที○เห็นฉันดูสนุกร่าเริงแบบนี้ แต่ในใจเหงามากเลยนะ○โอซาก้า.. เหมือนจะใกล้แต่ก็ยังห่างไกล!○ฉันเตรียมตัวไว้แล้วนะพร้อมที่จะถูกเรียกว่าคุณป้าแห่งโอซาก้าแล้วล่ะ○ต้องอยู่ห่างจากครอบครัวก็ไม่เป็นไร ฉันอยากจะใช้ชีวิตกับคุณที่นี่○รู้มั้ยโตเกียวทาวเวอร์ยังสวยสู้หอคอยซือเท็นคาคุที่ดูกับคุณไม่ได้เลย○ทำไมคะ ขำอะไรขนาดนั้น!○นี่เป็นคำสารภาพรักครั้งสำคัญในชีวิตของฉันเลยนะ○ทั้งรักทั้งเกลียดจริงๆ เลยนะเนี่ย.. โอซาก้า○การที่ฉันมาที่นี่หลายครั้งหลายครา แต่ก็ยังมาแล้วมาอีก..○ก็เพราะมีคุณอยู่นี่ไงล่ะ○ที่สนุกร่าเริงก็เพราะคุณอยู่ที่นี่ด้วยไงล่ะ○แม้ว่าจะทะเลาะกันขนาดไหน แต่คุณก็สำคัญกับฉันจริงๆ นะ○บอกฉันสิว่า “มาอยู่ที่นี่เถอะ” นะ○อุ๊บ!! เผลอชี้นำไปเสียแล้วไหมล่ะ○โอซาก้า.. เหมือนจะใกล้แต่ก็ยังห่างไกล!○ทั้งรักทั้งเกลียดจริงๆ เลย..... โอซาก้า!🎼🎶🎵ผมคิดว่ามีแฟนเพลงของวง Dreams Come True เป็นผู้หญิงจำนวนมากกว่า สำหรับเพลงนี้กลุ่มเป้าหมายของเพลงน่าจะเป็นผู้หญิงเพราะเนื้อเพลงที่ขับร้องออกมาให้ความรู้สึกสะกดหัวใจให้เต้นแรงเนื่องจากสะท้อนปัญหาการแต่งงานและรักร้าวที่เกิดขึ้นจริงในสังคม สาวๆ น่าจะเข้าถึงและเห็นอกเห็นใจ เห็นด้วยตามเนื้อร้องในมุมมองของผู้หญิง อย่างไรก็ตามในเพลงนี้บรรยากาศที่ชายหนุ่มคนรักของเธอแสดงออกมานั้น ดูเหมือนจะไม่มีแรงจูงใจกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่เท่าไหร่นัก เพลงถ่ายทอดออกมาจากมุมมองของผู้ชายที่ดูเหมือนจะอึมครึมและเห็นว่าสาวคนรักน่ารำคาญเล็กน้อย ด้วยความคิดที่แตกต่างกันเช่นนี้ท้ายที่สุดแล้วมันเป็นเรื่องยากสำหรับชายและหญิงในการรักษาความสัมพันธ์แบบรักทางไกลอยู่เหมือนกัน ว่ากันว่าคู่รักมักจะรักษาความสัมพันธ์ไว้ไม่ค่อยได้ คงคล้ายกับสำนวนไทยที่ว่า รักแท้แพ้ใกล้ชิดใช่ไหมครับ ยิ่งช่วงโควิดนี้คงมีหลายคู่ที่ไม่สามารถเดินทางไปเจอกันได้สะดวกเหมือนปกติ แต่อย่างไรก็ตามต้องเข้มแข็งให้ได้จากสถานการณ์ที่แม้จะดูเลวร้ายทุกๆ สถานการณ์นะครับ วันนี้สวัสดีครับ