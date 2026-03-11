IF ผิดวิธี ก็มีความเสี่ยงเป็นโรคได้นะ

IF หรือ Intermittent Fasting คือการลดน้ำหนักควบคุมแคลอรี โดยจำกัดเวลาในการรับประทาน (Feeding) และอดอาหาร (Fasting) เช่น บริโภคข้าว ก๋วยเตี๋ยว ผลไม้ หรือขนมอะไรตาม ตั้งแต่ 08.00 น. ถึง 16.00 น. หลังจากนั้นจะดื่มน้ำเปล่า อาจจะเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาลก็ได้ สามารถรับประทานได้อีกทีตอน 8 โมงเช้าของวันถัดไป การทำ IF ให้สำเร็จต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยทางร่างกายของแต่ละบุคคล เพราะถ้าหากทำผิดวิธี มีความเสี่ยงเป็นโรค หรือภาวะผิดปกติ
IF มีกี่แบบ
Lean Gains
การงดอาหาร 16 ชั่วโมง และรับประทาน 8 ชั่วโมง หรือ 16/8 เป็นวิธีที่นิยมมากสุด
Alternate Day Fasting
คล้ายกับสูตรด้านบน เพียงแต่ว่างดอาหาร วันเว้นวัน สลับกับการรับประทานอาหาร 3 มื้อแบบปกติ
Eat Stop Eat
คล้ายกับสูตรที่ 2 ข้างต้น แต่จะงดอาหาร 2 วัน ต่อ 1 สัปดาห์
หลักการลดน้ำหนักแบบ IF
การกำหนดเวลามากกว่ารูปแบบในการรับประทานอาหาร ทำให้ลดปริมาณอาหาร และพลังงานที่ได้รับ ร่างกายของผู้ที่ทำ IF จะหลั่งฮอร์โมนอินซูลินน้อยลง โกรทฮอร์โมน (Growth Hormone) และนอร์อีพิเนฟริน (Norepinephrine) ที่ช่วยให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานไขมัน โดยไม่เสียมวลกล้ามเนื้อ ก็จะหลั่งเพิ่มยิ่งขึ้น ทำให้การเปลี่ยนน้ำตาลในโลหิตไปเป็นไขมันลดลง และการกักเก็บไขมันใต้ผิวหนัง รวมทั้งน้ำหนักตัวลดลง
ประโยชน์จากการทำ IF
ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และอัลไซเมอร์
การลดลงของอนุมูลอิสระ และการอักเสบภายในร่างกาย
อ่อนกว่าวัย ผิวพรรณสดใส
ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมการทำงานของสมอง
มีความจำดีขึ้น เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ไว
อดอาหารเสียสุขภาพ
ข้อเสียจากการทำ IF
มักจะเกิดจากการปฏิบัติผิดวิธี ได้แก่
เสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร
อาจจะรับประทานอาหารในปริมาณมากเกินไป
ปัญหาตรงบริเวณลำไส้ หากทำผิดเวลา
การทำงานระบบเผาผลาญผิดปกติ
เกิดอาการโหยน้ำตาล กลับมารับประทานรสหวานมากกว่าปกติ
สำหรับผู้ที่มีประวัติการรักษาโรคกระเพาะอาหาร อาจทำให้มีอาการกำเริบ หรือผลกระทบต่อระบบย่อยอาหารได้
วิธีทำ IF แบบถูกต้อง
วางแผนเวลาในการรับประทาน โดยไม่ตรงกับเวลาดึก
บริโภคอาหารในปริมาณที่พอดี
ช่วงเวลารับประทานอาหาร ควรบริโภคผัก ผลไม้ อาหารที่โปรตีนสูง ไขมันต่ำ และหลีกเลี่ยงการงดคาร์โบไฮเดรต
ไม่รับประทานของหวานอย่างเด็ดขาด
ออกกำลังกายระยะเวลา 30 นาทีขึ้นไป สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง
ผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักด้วยการทำ IF จะต้องปรึกษาแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่โภชนาการก่อน โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติการเจ็บป่วย เพื่อความปลอดภัย เพราะระดับวิตามินแร่ธาตุในโลหิต ระดับฮอร์โมนในร่างกายของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน หากทำโดยพลการอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้