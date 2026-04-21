กัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหาใช้โล่มนุษย์ในเหตุปะทะบ้านโจกเจย อ้างแค่ชาวบ้านปกป้องที่อยู่ตนเอง

MGR Online - กระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหาของไทย เรื่องกัมพูชาใช้พลเรือนเป็นโล่มนุษย์ในหมู่บ้านโจกเจย จ.บันเตียเมียนเจย โดยระบุว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปะทะกับทหารไทยเหล่านั้น เป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มานาน และระบุว่าการปะทะดังกล่าวไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า
“ในทางตรงกันข้าม เหตุการณ์เกิดขึ้นเนื่องจากชาวบ้านรู้สึกไม่พอใจกับความพยายามของไทยที่จะกีดกันไม่ให้พวกเขาเข้าถึงบ้านและไร่นาของตนเองจากการติดตั้งรั้วลวดหนาม” ชุม สุนรี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าว
กัมพูชาอ้างถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่ 25 ส.ค. ที่ชาวบ้านหลายร้อยคนในหมู่บ้านโจกเจย ได้ทำลายรั้วลวดหนามที่ทหารไทยติดตั้งในวันเดียวกันนั้น และขัดขวางกลุ่มทหารไม่ให้ติดตั้งลวดหนามเพิ่มเติม
กัมพูชายังอ้างว่าสิ่งกีดขวางที่วางไว้ก่อนหน้านี้ในหมู่บ้านที่มีผู้คนอาศัยอยู่มานานหลายทศวรรษก็ยังคงอยู่
หลังจากเหตุการณ์ปะทะดังกล่าว โฆษกกระทรวการต่างประเทศของไทยได้กล่าวกัมพูชาใช้ชาวบ้านเป็นโล่มนุษย์เพื่อยึดครองดินแดนของไทย และระบุว่าไทยได้นำเรื่องนี้ไปสู่สหประชาชาติแล้ว
ด้านเจ้าหน้าที่กัมพูชาโต้แย้งว่าเหตุการณ์ดังกล่าวชาวบ้านเพียงแค่พยายามปกป้องบ้านและที่ดินของตนเองจากการถูกยึดไปด้วยกำลัง แต่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไทยกลับกล่าวหากัมพูชาเกี่ยวกับการใช้เด็กในประเด็นเรื่องทุ่นระเบิด การใช้พื้นที่ชุมชนพลเรือนเพื่อวัตถุประสงค์ทางทหาร และการให้ผู้หญิง เด็ก และผู้สูงอายุ อยู่ในแนวหน้า
กัมพูชาอ้างว่าในช่วงปลายปี 1979 จนถึงต้นทศวรรษ 1990 พื้นที่พิพาทเป็นค่ายผู้ลี้ภัยที่ชาวกัมพูชาที่หนีสงครามมาอาศัยหลบภัย ซึ่งชาวกัมพูชาหลายคนที่เคยอยู่ในค่ายดังกล่าวระบุว่าในเวลานั้นพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นดินแดนของกัมพูชา ขณะที่ไทยอ้างว่าเป็นของตนและวางแผนขับไล่ครอบครัวชาวกัมพูชาประมาณ 200 ครอบครัวที่ระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นบ้าน
“กัมพูชาขอปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อข้อกล่าวหาที่ว่ากัมพูชาใช้พลเรือนเป็นโล่มนุษย์ ข้อกล่าวหาเช่นนี้ไม่มีมูลความจริงและบิดเบือนความเป็นจริงในพื้นที่ ซึ่งพลเรือนชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มานานตกเป็นเหยื่อของการกระทำทางทหารฝ่ายเดียว ที่รวมถึงการวางลวดหนามและสิ่งกีดขวาง ที่ขัดขวางไม่ให้พวกเขาเข้าถึงบ้านและพื้นที่ทำกินของตน” ชุม สุนรี กล่าวอ้าง.