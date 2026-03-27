ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติเวียดนามเตรียมลาออกจากตำแหน่งเข้ารับบทบาทใหม่ในสภา

รอยเตอร์ - เหวียน ถิ ฮง ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติเวียดนามจะลาออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ โดยจะไม่ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งเพื่อไปรับบทบาทใหม่ในสภาแห่งชาติ แหล่งข่าว 2 รายที่ทราบโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องนี้เปิดเผยกับรอยเตอร์ในวันศุกร์ (27)
เหวียน ถิ ฮง สามารถดำรงตำแหน่งทั้งผู้ว่าการธนาคารกลางและสมาชิกสภาแห่งชาติได้พร้อมกัน แต่คาดว่าจะเข้ารับตำแหน่งอาวุโสในสภาแห่งชาติในการสับเปลี่ยนตำแหน่งตามวาระ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนเม.ย. หลังจากการเลือกตั้งระดับชาติในเดือนนี้
การออกจากตำแหน่งของเธอคาดว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อนโยบายการเงิน แต่ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ละเอียดอ่อนเมื่อธนาคารกลางทั่วโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นจากสงครามอิหร่าน
ธนาคารกลางเวียดนามไม่ได้ตอบคำขอความคิดเห็นในทันที และรอยเตอร์ไม่สามารถติดต่อเหวียน ถิ ฮง ได้ ขณะที่แหล่งข่าวปฏิเสธที่จะเปิดเผยชื่อเนื่องจากข้อมูลยังไม่เป็นสาธารณะและยังไม่เคยมีการรายงานมาก่อน
เหวียน ถิ ฮง ดำรงตำแหน่งหัวหน้าธนาคารกลางของเวียดนามมาตั้งแต่ปี 2563 โดยวาระการดำรงตำแหน่งของเธอเชื่อมโยงกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนเม.ย.
ธนาคารกลางเวียดนาม (SBV) เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของพรรคคอมมิวนิสต์ พรรคที่ปกครองประเทศโดยไม่มีคู่แข่งมานานหลายทศวรรษ โดยได้รับชัยชนะเกือบ 97% ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 15 มี.ค.ที่ผ่านมา
การตัดสินใจด้านนโยบายที่สำคัญของธนาคารกลางมักขึ้นอยู่กับคำสั่งของรัฐบาล โดยบางครั้งฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ประกาศการตัดสินใจที่สำคัญก่อนที่ธนาคารจะประกาศเอง ขณะที่แหล่งข่าวระบุว่าธนาคารกลางเวียดนามมุ่งเน้นที่การวางแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นหลัก
พรรคคอมมิวนิสต์ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลในการประชุมสัปดาห์นี้ แต่ยังไม่ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อสำหรับตำแหน่งระดับสูง รวมถึงตำแหน่งประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรี
คาดว่าจะมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อก่อนการเปิดประชุมสภาแห่งชาติในวันที่ 6 เม.ย. ในระหว่างการประชุมที่กินเวลาหลายสัปดาห์ ซึ่งสมาชิกสภาจะให้สัตยาบันการเลือกผู้นำรัฐของพรรค
ธนาคารกลางเวียดนามมีภารกิจหลักคืออัตราเงินเฟ้อ และมีเป้าหมายรองคือการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ธนาคารได้เพิ่มเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่ออย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เมื่อปีที่ผ่านมา เป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อสำหรับระบบธนาคารถูกปรับเพิ่มขึ้นจาก 16% เป็น 20% โดยมีเป้าหมายเฉพาะสำหรับแต่ละธนาคาร หลังจากความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากฟองสบู่สินทรัพย์ แต่เป้าหมายของปีนี้ในเดือนม.ค. ถูกปรับลดลงเหลือ 15%
ธนาคารกลางเวียดนามยังพยายามที่จะลดผลกระทบจากการตัดสินใจทางการเมืองที่อาจส่งผลเสียต่อการเงิน
ปีที่แล้ว ธนาคารกลางได้เตือนถึงความเสี่ยงจากการเสนอลงทุนของกลุ่มบริษัทวินกรุ๊ปสำหรับโครงการรถไฟขนาดใหญ่ ซึ่งจะทำให้ความเสี่ยงทางการเงินส่วนใหญ่ตกอยู่กับงบประมาณรัฐ ต่อมาบริษัทวินกรุ๊ปได้ถอนตัวจากการประมูลดังกล่าว.