ผู้นำกัมพูชาย้ำคำมั่นกำจัดศูนย์สแกมเมอร์ให้หมดภายในเม.ย. หวังฟื้นความเชื่อมั่นกระตุ้นการลงทุน

MGR Online - นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต กล่าวว่าคำมั่นสัญญาของรัฐบาลที่จะกำจัดการฉ้อโกงทางออนไลน์ให้หมดไปภายในเดือนเม.ย. จะช่วยกระตุ้นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เนื่องจากตัวเลขในเดือนม.ค. แสดงให้เห็นว่า FDI ลดลง 37% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
กัมพูชาให้คำมั่นที่จะกำจัดศูนย์ฉ้อโกงออนไลน์ให้หมดภายในเดือนเม.ย. 2569 เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุนสำหรับนักลงทุน ตามที่นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนตกล่าว ท่ามกลางการรายงานการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ที่ลดลง 37% ในเดือนม.ค. 2569
ผู้นำกัมพูชากล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวในระหว่างการประชุมสุดยอดธุรกิจอาเซียน-กัมพูชา 2026 โดยภายในงานมีบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วม 306 บริษัท ซึ่งมีผู้แทนทางธุรกิจเกือบ 700 คน
ฮุน มาเนต กล่าวว่าการทำลายศูนย์กลางการหลอกลวงทางออนไลน์เน้นย้ำถึงความพยายามของกัมพูชาในการเสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปกป้องความน่าเชื่อถือของการลงทุน
เขากล่าวเสริมว่ารัฐบาลได้จัดตั้งคณะทำงานระหว่างกระทรวงขึ้นเพื่อยกระดับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของประเทศให้ดียิ่งขึ้น
“การปราบปรามการหลอกลวงทางออนไลน์นั้นเป็นขั้นตอนสำคัญในการเสริมสร้างหลักนิติธรรมเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุน และเพิ่มความเชื่อมั่นของพันธมิตร และนักลงทุนระหว่างประเทศ” ดุช ดาริน นักเศรษฐศาสตร์ กล่าว
เขากล่าวว่าในเดือนม.ค. 2569 กัมพูชาได้อนุมัติโครงการลงทุนใหม่ 43 โครงการ ด้วยเงินทุนประมาณ 752 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในเสถียรภาพและศักยภาพระยะยาวของเศรษฐกิจกัมพูชา นอกจากนี้ การส่งออกเสื้อผ้า รองเท้า และสินค้าท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 12.8% เป็น 1.49 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 51% ของการส่งออกทั้งหมด
“ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตหลักของกัมพูชา แม้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจะยังคงไม่แน่นอนอยู่ก็ตาม” ดารินกล่าวเสริม
ขณะเดียวกัน เชย เทค นักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้ตั้งข้อสังเกตว่า แม้รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยจะให้คำมั่นว่าจะกำจัดการฉ้อโกงออนไลน์ให้หมดไปภายในเดือนเม.ย. แต่ขณะนี้เป็นเดือนมี.ค.แล้ว และเขายังคงเห็นรายงานการฉ้อโกงทางออนไลน์จำนวนมากในบางพื้นที่
“ผมลังเลที่จะเชื่อว่าการฉ้อโกงออนไลน์จะถูกกำจัดให้หมดไปได้ภายในเดือนเม.ย.” เชย เทค กล่าวพร้อมกับเสริมว่า การสร้างความไว้วางใจขึ้นใหม่ระหว่างนักลงทุน ประเทศคู่ค้า และนักท่องเที่ยว จะต้องใช้เวลา ความมุ่งมั่น การส่งเสริม และหลักฐานที่แท้จริงที่แบ่งปันกับประชาคมโลก
“กัมพูชาต้องให้หลักฐานที่ชัดเจนแก่ประชาคมระหว่างประเทศว่าการฉ้อโกงออนไลน์กำลังถูกกำจัดอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความพอใจให้กับผู้ที่มีความกังวลอย่างมากต่อประเด็นปัญหานี้” เชย เทค กล่าว
รายงานระบุว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของกัมพูชาลดลงในเดือนม.ค. 2569 โดยสภาเพื่อการพัฒนาแห่งกัมพูชาอนุมัติโครงการลงทุน 43 โครงการ มูลค่าประมาณ 752 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 37% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2568
ในปี 2568 มีโครงการลงทุน 630 โครงการ รวมมูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 52% ในด้านปริมาณ และ 45% ในด้านมูลค่า จาก 414 โครงการ และ 6.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2567
ทั้งนี้ การลงทุนจากจีนยังคงเป็นอันดับหนึ่ง ที่คิดเป็นสัดส่วน 54.25% จากทั้งหมด.