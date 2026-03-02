กองทัพพม่าทิ้งระเบิดโจมตีจุดค้าขายในมะเกว ทำคนดับอย่างน้อย 24 คน

เอพี - กลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารและสื่อออนไลน์อิสระในพม่ารายงานว่ากองทัพได้ดำเนินการโจมตีทางอากาศยังจุดค้าขายในภาคมะเกว ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 24 คน และได้รับบาดเจ็บอีก 20 คน
การโจมตีครั้งนี้เป็นครั้งล่าสุดในชุดโจมตีทางอากาศที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงโดยมุ่งเป้าไปที่กองกำลังสนับสนุนประชาธิปไตยและกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ในประเทศ การโจมตีเหล่านี้มักทำให้พลเรือนเสียชีวิตด้วย
พม่าตกอยู่ในความวุ่นวายตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของอองซานซูจี เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2564 ทำให้เกิดการต่อต้านจากประชาชนอย่างกว้างขวาง หลังจากที่การชุมนุมอย่างสันติถูกปราบปรามด้วยกำลังที่รุนแรง ผู้ต่อต้านการปกครองของกองทัพจำนวนมากจึงหันไปจับอาวุธ และในตอนนี้หลายส่วนของประเทศกำลังตกอยู่ในความขัดแย้ง
การโจมตีใกล้หมู่บ้านพยอง ทางตะวันตกของเมืองมินดง เกิดขึ้น 2 ครั้งในวันอาทิตย์ (1) ตามคำกล่าวของโก มัต โฆษกของกองพันที่ 4 ที่ปฏิบัติการอยู่ในมะเกว
เขากล่าวว่าเครื่องบินรบ 2 ลำ ได้ทิ้งระเบิดลงใส่จุดค้าขายบนถนน ซึ่งเป็นจุดที่ชาวบ้านและคนขับรถบรรทุกขนถ่ายแลกเปลี่ยนสินค้ากัน การโจมตีดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 25 คน ยานพาหนะประมาณ 14 คัน ถูกเผาหรือได้รับความเสียหายจากระเบิด
สื่อของพม่ารวมถึง Mizzima รายงานจำนวนผู้เสียชีวิตระหว่าง 20-25 คน และยังโพสต์ภาพถ่ายและวิดีโอที่แสดงให้เห็นสิ่งที่พวกเขาอ้างว่าเป็นผลพวงจากการโจมตี ทั้งภาพศพและยานพาหนะที่เสียหาย
ทั้งนี้ กองทัพยังไม่ได้กล่าวถึงการโจมตีใดๆ ในเมืองมินดง ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้ง เมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 320 กิโลเมตร
สื่อออนไลน์ Arakha Times รายงานว่า ระเบิดได้โจมตีพื้นที่ที่พ่อค้าแม่ค้าแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างภาคมะเกวและรัฐยะไข่ ที่อยู่ใกล้เคียง และระบุว่าเหยื่อส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ค้าจากรัฐยะไข่ พื้นที่ที่กองทัพอาระกันตั้งอยู่
กองทัพอาระกันเป็นกองกำลังทหารที่ได้รับการฝึกและติดอาวุธอย่างดีของขบวนการชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ยะไข่ ที่แสวงหาสิทธิในการปกครองตนเองจากรัฐบาลกลางของพม่า กองทัพอาระกันเริ่มโจมตีในรัฐยะไข่ในเดือนพ.ย. 2566 และได้ยึดกองบัญชาการทหารระดับภูมิภาคที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ และยึดครองเมืองได้ 14 เมืองจากทั้งหมด 17 เมืองของรัฐ
นับตั้งแต่การสู้รบทวีความรุนแรงขึ้นในรัฐยะไข่ กองทัพได้กำหนดข้อจำกัดอย่างเข้มงวดต่อเส้นทางการค้า ซึ่งส่งผลให้เกิดการขาดแคลนอาหารรุนแรงขึ้น
เมื่อสัปดาห์ก่อน มีรายงานว่ามีการโจมตีทางอากาศของกองทัพที่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองปอนนาจุน รัฐยะไข่ ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 17 คน.