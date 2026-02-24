กองทัพพม่าโต้กลับกลุ่ม KIA ทิ้งระเบิดทั่วรัฐกะฉิ่น หลังเครื่องบินสายการบิน MNA ถูกโดรนโจมตี

MGR ออนไลน์ - รัฐบาลทหารพม่าได้เพิ่มการโจมตีทางอากาศในรัฐกะฉิ่น รวมถึงเมืองลายซา ที่เป็นที่ตั้งกองบัญชาการของกองทัพเอกราชกะฉิ่น (KIA) ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. ตามการเปิดเผยของแหล่งข่าวในรัฐ
การโจมตีทางอากาศเกิดขึ้นในเมืองลายซาใกล้ชายแดนจีน และในเมืองวายมอ เมืองผากัน เมืองมันซี และเมืองโม่เมา
ในเช้าวันจันทร์ (23) รัฐบาลทหารได้ทิ้งระเบิดใกล้หมู่บ้านวาชาวและหมู่บ้านลามยาง ในเมืองวายมอ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กองกำลังของรัฐบาลทหารและ KIA ปะทะกันบ่อยครั้ง และที่บริเวณหมู่บ้านมินจางในเมืองโม่เมาอีกแห่งหนึ่ง ตามการระบุของแหล่งข่าวในพื้นที่
“รัฐบาลทหารทิ้งระเบิดใกล้หมู่บ้านมินจางในเช้านี้ และเรายังไม่ทราบจำนวนผู้เสียชีวิต” แหล่งข่าวรายหนึ่งเปิดเผยกับสำนักข่าวอิรวดี
แหล่งข่าวระบุว่าการโจมตีทางอากาศของรัฐบาลทหารเกิดถี่ขึ้นหลีงจากเครื่องบิน ATR72-600 ของสายการบิน MNA ที่เป็นสายการบินแห่งชาติของพม่า ถูกโจมตีด้วยโดรนพลีชีพขณะจอดอยู่ที่สนามบินมิตจีนาเมื่อวันที่ 20 ก.พ.
รัฐบาลทหารกล่าวว่ากองกำลัง KIA เป็นผู้โจมตีด้วยโดรน และได้ประกาศว่าจะตอบโต้อย่างรุนแรง แต่โฆษกของ KIA ปฏิเสธว่ากองกำลังชาติพันธุ์ไม่ได้โจมตีเป้าหมายพลเรือน
เมื่อวันอาทิตย์ (22) โดรนของรัฐบาลทหารได้โจมตีใกล้เมืองลายซา ตามการรายงานของสถานีโทรทัศน์ Laiza TV ของ KIA
นอกจากนี้ รัฐบาลทหารยังได้ทำการโจมตีทางอากาศในหมู่บ้านบุมกะตองในโม่เมา ที่ทำให้พลเรือนเสียชีวิต 1 คน และที่หมู่บ้านอินบาพา เมืองมันซี รวมถึงโจมตีกองพันที่ 11 ของ KIA ถึง 5 ครั้ง
ชาวบ้านคนหนึ่งเผยกับสำนักข่าวอิรวดีว่า ที่เมืองมิตจีนา เมืองเอกของรัฐกะฉิ่น กระสุนปืนใหญ่ของรัฐบาลทหารตกใส่เขต 4 ของเมือง ทำให้บ้านเรือนเสียหาย 5 หลัง และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 คน เมื่อวันที่ 20 ก.พ.
“เหตุระเบิดเกิดขึ้นในเมืองทำให้รถยนต์ที่อยู่ใกล้เคียงเสียหาย” ชาวเมืองมิตจีนาคนหนึ่ง กล่าว
ชาวเมืองกล่าวว่าชาวบ้านมีความกังวลเกี่ยวกับการโจมตีทางอากาศของรัฐบาลทหารที่เกิดทั่วรัฐกะฉิ่น และเสริมว่าหากมีการโจมตีเมืองมิตจีนา ชาวบ้านจะไม่มีที่ให้หลบหนี
สถานีโทรทัศน์ Laiza TV รายงานว่ารัฐบาลทหารทิ้งระเบิดใส่หมู่บ้านในเมืองวายมอ 2 ครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 คน และบาดเจ็บ 5 คน และที่หมู่บ้านอนันปาในเมืองผากัน ก็ถูกเครื่องบินของรัฐบาลทหารทิ้งระเบิดเมื่อวันที่ 21 ก.พ. เช่นกัน
องค์กรสิทธิมนุษยชนกะฉิ่น (KHRW) ระบุว่าพวกเขากังวลเกี่ยวกับการสูญเสียชีวิตของพลเรือนที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากรัฐบาลทหารได้แสดงเจตนาที่จะโจมตีพลเรือน
KHRW กล่าวว่าการโจมตีของรัฐบาลทหารได้สังหารประชาชน 23 คน และบาดเจ็บ 25 คน ในเดือนม.ค. และละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่นๆ อีก
KIA และกองกำลังพันธมิตรได้เข้ายึดครอง 14 เมืองทั่วรัฐกะฉิ่น และยึดฐานทัพส่วนใหญ่ของรัฐบาลทหารในเมืองพะโมและเมืองวายมอตั้งแต่เดือนธ.ค.ปีที่แล้ว.