เวียดนามยังเดินหน้าเจรจากับสหรัฐฯ เพิ่มก่อนสรุปข้อตกลงการค้า แม้บังคับใช้ภาษีใหม่แล้ว

รอยเตอร์ - รัฐบาลเวียดนามระบุว่าเวียดนามจะยังคงเจรจากับสหรัฐฯ เพื่อสรุปข้อตกลงการค้าระหว่างสองประเทศ ขณะที่มาตรการภาษีใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ มีผลบังคับใช้แล้วก็ตาม
ข้อตกลงที่บรรลุเมื่อเดือนที่แล้วได้ลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากเวียดนามลงเหลือ 20% จาก 46% ที่เสนอไว้ในเดือนเม.ย. แต่อย่างไรก็ตาม สินค้าที่วอชิงตันพิจารณาว่าเป็นสินค้าที่ขนส่งโดยผิดกฎหมายผ่านทางเวียดนามจะเผชิญกับอัตราภาษีที่สูงขึ้นที่ 40%
แต่ทั้งนี้ รายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับข้อตกลงและประเด็นการถ่ายลำสินค้ายังไม่มีการเปิดเผย
รัฐบาลเวียดนามระบุในคำแถลงว่าในอนาคตอันใกล้ สองฝ่ายจะยังคงหารือและดำเนินงานเพื่อสรุปข้อตกลงการค้า
รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามกล่าวว่า กระทรวงของเขาได้ยื่นข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับตัวเข้ากับนโยบายภาษีใหม่แล้ว
เขากล่าวเสริมว่ากระทรวงกำลังพัฒนาแผนงานที่ครอบคลุมเพื่อดำเนินการตามข้อตกลงการค้า ซึ่งคาดว่าจะนำเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในวันนี้
ข้อมูลอย่างเป็นทางการระบุว่าการส่งออกของเวียดนามเพิ่มขึ้น 16% ในเดือนก.ค. จากปีก่อนหน้าที่ 42,300 ล้านดอลลาร์ ขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้น 17.8% ในช่วงเวลาเดียวกันที่ 40,000 ล้านดอลลาร์
ข้อมูลศุลกากรระบุว่าการส่งออกไปยังสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 26% ต่อปีในเดือนก.ค. สู่ระดับ 14,200 ล้านดอลลาร์ ส่วนการนำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้น 30.5% ที่ราว 16,700 ล้านดอลลาร์ในเดือนก.ค.