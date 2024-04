ตำรวจเวียดนามจับผู้ช่วยประธานสมัชชาแห่งชาติขยายผลคดีติดสินบน

กระทรวงระบุในคำแถลงว่าการจับกุมฝ่าม ท้าย ฮา ที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสำนักงานสภาแห่งชาติด้วยนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการขยายผลการสอบสวนคดีติดสินบนบริษัท Thuan An Groupเจ้าหน้าที่สืบสวนกำลังมุ่งความสนใจไปที่การขยายผลการสอบสวน และทำให้ข้อกล่าวหาการละเมิดของผู้ถูกกล่าวหานั้นและข้อกล่าวหาการละเมิดที่บริษัท Thuan An Group และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นมีความชัดเจน” คำแถลงระบุการปราบปรามการติดสินบนของเวียดนามส่งผลให้เจ้าหน้าที่อาวุโสและผู้บริหารธุรกิจระดับสูงหลายร้อยคนถูกดำเนินคดีหรือถูกบังคับให้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ตำรวจระบุว่าพวกเขาได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 6 คน ในข้อกล่าวหาละเมิดกฎหมายการประมูล รวมถึงประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Thuan An Groupบริษัท Thuan An ก่อตั้งในปี 2547 มีความเชี่ยวชาญในด้านการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ตามการรัฐบาลระบุ.