อินเดียสั่ง “ปิดชายแดน” ไม่รับผู้ลี้ภัยพม่า-ช่วยแค่มนุษยธรรม

วานนี้ (27 มี.ค.) สำนักข่าว Chin World สำนักข่าวท้องถิ่นในรัฐชิน ทางตะวันตกของพม่า รายงานโดยอ้างจดหมายของ H.Gyan Prakash เลขานุการ สำนักว่าการรัฐมณีปุระของอินเดีย ที่เตรียมเสนอต่อคณะผู้ว่าการรัฐ ให้เตรียมมาตรการรับมือการอพยพของผู้คน ที่ต้องการลี้ภัยจากสถานการณ์รุนแรงทางการเมืองในพม่าเข้ามายังรัฐมณีปุระจดหมายฉบับนี้ ลงวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม อ้างถึงเหตุการณ์ไม่สงบจากการประท้วงของประชาชนที่ไม่ยอมรับการรัฐประหารของกองทัพพม่า ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บแล้วเป็นจำนวนมาก โดย H.Gyan Prakash เสนอมาตรการรับมือไว้ 5 ข้อด้วยกัน ได้แก่1. หน่วยงานท้องถิ่นของรัฐไม่ควรเปิดค่ายรับผู้อพยพหรือผู้ลี้ภัย รวมถึงไม่ควรให้ความช่วยเหลือด้านเสบียงอาหารแก่ผู้ที่ต้องการข้ามชายแดน 2. องค์กรภาคประชาสังคม ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดค่ายรับผู้อพยพหรือผู้ลี้ภัย รวมถึงห้ามให้ความช่วยเหลือด้านเสบียงอาหารแก่ผู้ที่ต้องการข้ามชายแดนโดยเด็ดขาด3. กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือต้องได้รับการรักษาพยาบาล หน่วยงานท้องถิ่นสามารถให้ความช่วยเหลือได้ตามหลักมนุษยธรรมเท่านั้น 4. หากมีผู้ที่ต้องการข้ามชายแดนเพื่ออพยพหรือลี้ภัย ให้พยายามผลักดันกลับไปด้วยวิธีนุ่มนวล 5. ให้ระงับการลงทะเบียนหมายเลขประจำตัวประชากร (Aadhar enrolment) ไว้ก่อนโดยทันที และให้ดูแลเอกสารเกี่ยวกับการลงทะเบียนให้อยู่ในสถานะที่ปลอดภัยอนึ่ง มณีปุระเป็นรัฐทางตะวันออกของอินเดีย มีชายแดนติดกับรัฐชิน และภาคสะกายของพม่า มีด่านชายแดนโมเร ในภาคสะกาย เป็นประตูการค้าสำคัญของ 2 ประเทศในยุครัฐบาลพรรค NLD ได้พยายามเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพม่า-อินเดีย ด้วยการเปิดเดินรถโดยสารข้ามประเทศ จากเมืองมัณฑะเลย์ไปยังเมืองอิมพาล เมืองหลวงของรัฐมณีปุระ เริ่มเปิดให้บริการเที่ยวแรกเมื่อเดือนเมษายน 2563สำนักข่าว The Irrawaddy ให้ข้อมูลไว้ว่า แผนเดินรถโดยสารข้ามประเทศระหว่างพม่า-อินเดีย เริ่มมีการพูดคุยกันตั้งแต่ปี 2546 ตามนโยบายมองตะวันออกของอินเดีย ที่ต้องการเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ แต่ต้องใช้เวลานานถึง 17 ปี จึงสามารถเปิดให้บริการได้ในยุคที่มีอองซานซูจี หัวหน้าพรรค NLD เป็นผู้นำรัฐบาลบริษัท Shwe Mandalar Express ของพม่า ได้เซ็น MOU กับบริษัท Seven Sisters Holidays ของอินเดีย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สถานกงสุลอินเดียในกรุงมัณฑะเลย์เส้นทางมัณฑะเลย์-อิมพาล ยาว 579 กิโลเมตร ทั้ง 2 บริษัท ได้นำรถโดยสารขนาด 27 ที่นั่งมาให้บริการสัปดาห์ละ 1 เที่ยว (ไป-กลับ) โดยรถจากพม่าเริ่มเดินทางจากมัณฑะเลย์ในเวลา 18.00 น. ช่วงแรกใช้รถของ Shwe Mandalar Express วิ่งจากมัณฑะเลย์-โหม่งหยั่ว-กั้นก่อ-กะเล เข้าสู่เมืองตะมูในเขตสะกาย และไปสิ้นสุดที่ด่านชายแดนโมเร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมงทั้งนี้ จากโมเรต้องเปลี่ยนไปใช้รถของ Seven Sisters Holidays ข้ามไปวิ่งในฝั่งอินเดียอีก 140 กิโลเมตร จนถึงเมืองอิมพาล ขณะที่ ค่าตั๋วตกคนละ 40 ดอลลาร์ หรือประมาณ 58,000 จั๊ต (ราคาขณะนั้น) โดยผู้โดยสารต้องขอวีซ่าจากสถานทูตอินเดียที่กรุงย่างกุ้ง หรือสถานกงสุลอินเดียในกรุงมัณฑะเลย์เสียก่อน