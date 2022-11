อา. ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ มีกิจกรรมหรือไอเดียแปลกใหม่นำเสนอต่อเจ้านายผู้ใหญ่ในสายงาน จะได้รับการพิจารณา เพื่อนหรือคนรอบข้างยังมีส่วนที่สนับสนุนคุณเป็นอย่างดีพร้อมให้ความร่วมมืออย่างที่คุณต้องการ ก่อนลงมือปฏิบัติหน้าที่สิ่งใดควรหาเวลาส่วนตัวศึกษาข้อมูลก่อน เงินยังหมุนได้จากการเป็นนายหน้า งานค้าขายประสบความสำเร็จ ลูกค้ายังเข้ามาใช้บริการจากคุณอย่างต่อเนื่อง ความรักบางครั้ง ในบางเวลาต้องอดทนต่อกันให้มากๆ สุขภาพระวังตาเจ็บ ตาอักเสบครับ

จ. ท่านที่เกิดวันจันทร์ งานที่ติดขัด เริ่มมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือ เข้ามาสนใจ ทำให้หลายอย่างมีทางออก มีการขยับของหน้างานมากขึ้น ลูกน้องบริวารยังมีฝีมือ พอที่จะช่วยให้งานของคุณผ่านไปได้ด้วยดี แต่ยังคงต้องตามงานเป็นระยะ ปล่อยเลยยังไม่สมควร การค้าขายยังสร้างรายได้ให้คุณ ยิ่งเป็นงานที่สร้างขึ้นจากไอเดียส่วนตัว เหมาะกับเหตุการณ์และสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งเป็นรายได้ ความรักความเห็นอกเห็นใจระหว่างกันทำให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่เลวร้ายได้ ระวังเรื่องของน้ำตาล เบาหวานครับ

อ. ท่านที่เกิดวันอังคาร หน้าที่การงานความรับผิดชอบในเรื่องใหม่ เรื่องใหญ่ๆจะได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจให้ช่วยทำการสิ่งใดแทน มีทั้งงานนอก งานใน ที่คุณต้องเข้าไปมีส่วนรู้เห็น ระวังเรื่องของการตัดสินใจ ติดขัดควรปรึกษาเจ้าของเรื่องจะดีที่สุด การเงินครอบครัวคุณยังต้องเข้าไปดูแลเรื่องของการเงิน และเรื่องของสุขภาพความเป็นอยู่ ค่าใช้จ่ายต่างๆที่มาพร้อมกัน ดังนั้นระวังความเครียดที่เกิดขึ้นไม่รู้ตัวจนทำให้เจ็บป่วยได้ครับ

พ. ท่านที่เกิดวันพุธ ให้ระวังการถูกใส่ร้ายใส่ความโยนความผิด ควรเตรียมหลักฐานพยานในทุกกิจกรรมที่ทำให้แน่นหนา การพูดจาสิ่งใดจำเป็นที่ต้องมีหลักฐานเอกสารหรือคิดให้มากก่อนการเจรจา สิ่งที่เข้าใจกันคลาดเคลื่อนทำให้เกิดการเสียหายได้ รายได้ มีช่องทางพิเศษ สิ่งที่ผู้ใหญ่มอบหมายให้ทำเป็นรายได้พิเศษอีกก้อนในช่วงนี้ ด้านคนรักและครอบครัวควรถามไถ่ปัญหาซึ่งกันและกันบ้างจะช่วยลดภาวะความตรึงเครีดต่างๆลงได้ ระวังไมเกรนด้วยครับ การเดินทางจะติดขัดขลุกขลักบ้างเล็กน้อย

พฤ. ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี การงาน การติดต่อเจรจาในวันนี้จะนำพามาซึ่งผลงานที่ดีเเละความพึงพอใจส่วนตัวอย่างแน่นอน ยังไม่เท่านั้นการเงินเป็นส่วนหนึ่งจากการติดต่อเจรจาเป็นนายหน้า เป็นคนกลางประสานงานทำให้รายได้เข้ากระเป๋า ผู้ใหญ่ไหววานงานให้คุณช่วยดูแลแทน เป็นอีกส่วนของรายได้เช่นกัน ระวังความเข้าใจผิด ที่คุณไม่จำเป็นต้องตามแก้ข่าว งานทำให้กิจกรรมภายในครอบครัวและคนรักน้อยลง ควรสื่อสารกันด้วยเทคโนโลยีต่างๆไม่ควรปล่อยไปให้เข้าใจด้วยตัวเอง สุขภาพระวังการยกของทำให้หลังอักเสบได้ครับ การซื้อของในวันนี้จะได้ของไม่ตรงกับใจและความรู้สึก

ศ. ท่านที่เกิดวันศุกร์ สิ่งที่คิดและหวังไว้ตอนนี้สามารถดำเนินการต่อเนื่องได้ ยังรวมถึงมีการต่อรอง ดูเชิงทางธุรกิจจำเป็นต้องคิดแผนสำรองไว้ด้วย ข้อมูลและข่าวสารที่มีเข้ามายังไม่สามารถนำมาใช้ได้ทันทีมีวาระซ่อนเร้น ลูกน้องบริวารสั่งงานต้องย้ำหรือเป็นเอกสารมากกว่าปากเปล่า การเงินยังมีส่วนของการสนับสนุนจากมุมต่างๆทำให้หมุนได้ต่อเนื่อง คนรักโอกาสได้ร่วมงานและใกล้ชิดกันมากขึ้น สุขภาพระวังท้องเสีย จากเรื่องของการดื่มกินด้วยครับ

ส. ท่านที่เกิดวันเสาร์ มีแนวโน้มความสำเร็จในการติดต่อเจรจา สิ่งที่ลงทุนลงแรงไปถึงแม้จะไม่ถึงเป้าที่คุณหวังแต่ก็ถือว่าคุณก็พอใจในระดับที่คุณต้องการ สิ่งที่ต้องกังวลคือเรื่องอริหรือคนที่ไม่ชอบตัวคุณจะเริ่มเดินเกมส์เชิงลึก ในส่วนต่างๆเพื่อสกัดดาวรุ่ง หาทีมที่ปรึกษาผู้ใหญ่ที่เคารพหรือเพื่อนสนิทสามารถช่วยในสถาการณ์นี้ได้ ด้านการเงินมีไอเดียคิดช่องทางใหม่ๆเพิ่มขึ้น ครอบครัวมีเรื่องของที่พูดคุยแล้วทำให้สบายกาย สบายใจได้ ลูกน้องและบริวารที่คุณสั่งงานได้จะทำงานหลุดตกหล่น ผิดพลาดต้องตามเช็คงามอย่างใกล้ชิด ระวังเรื่องของการเดินทางและขับรถครับ

* * * วันนี้ในอดีต พ.ศ. 2402 (ค.ศ. 1859) - หนังสือ On the Origin of Species โดยนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ ชาลส์ ดาร์วิน วางจำหน่ายเป็นครั้งแรกและหมดลงในเวลาเพียงหนึ่งวันหลังจากเริ่มการจำหน่าย

เลขมงคลของวัน เลข ๑ เลข ๓ ควรเว้นเลข ๙ เรื่องเรียนเด่นๆ เพื่อนฝูงจะทำให้การเรียนของคุณเสียสมาธิทางที่ดีห่างหรือเตรียมรับมือเรื่องนี้ไว้จะช่วยได้ครับ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรน้อมบูชาพิเศษประจำวัน พระแม่ลักษมี ข้อควรระวังพิเศษของวัน ระวังการถูกวางยาในเรื่องงาน มีการจงใจทำให้คุณเสียเครดิตต้องหันมามองและพิจารณาคนรอบตัวคุณดีๆอีกครั้งครับ

คำพยากรณ์รายวัน เป็นการพยากรณ์ในเเนวทางกว้างๆที่เตือนว่าต้องระวังเรื่องใดเเละอย่าประมาท ในจุดไหน ส่วนรายละเอียดอื่นๆเเบบเจาะลึก ถ้าต้องการทราบนั้นจำเป็นต้องให้นักพยากรณ์นำวันเดือนปีเวลาเกิดของเจ้าชะตา มาคำนวนจึงจะได้ความชัดเจนมากที่สุด