ผู้บริหารบางจากฯชี้ทางรอด SME ไทย สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ บนเวที EARTH JUMP 2025

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะกรรมการสถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (CCI) รับเชิญเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อร่วมกับ นางอภิรดี ขาวเธียร รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ผู้อำนวยการ สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน และรองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการโดย นายมนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล เพื่อร่วมถอดบทเรียนในการขับเคลื่อน SME สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ในงาน EARTH JUMP 2025 : Transition Thru Turbulence ณ สยามพารากอนนางกลอยตา กล่าวว่าในยุคที่โลกเข้าสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ มาตรการสิ่งแวดล้อมระดับโลก เช่น CBAM ของยุโรป ไม่ใช่เพียงแรงกดดัน แต่คือจุดเปลี่ยนที่เปิดโอกาสให้ SMEs ไทยยกระดับสู่ตลาดใหม่ โดยเฉพาะเมื่อผู้ซื้อในยุโรปและประเทศพัฒนาแล้วเริ่มเลือกคู่ค้าที่มีข้อมูลและมาตรการด้านคาร์บอน SMEs ที่ปรับตัวทันจะกลายเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจ เพราะมีต้นทุนต่ำกว่าผู้เล่นรายใหญ่ ปรับตัวเร็ว และตอบโจทย์ด้าน ESG ของผู้ซื้อได้ตรงจุด ที่สำคัญ ยังเปิดประตูสู่แหล่งทุนสีเขียวทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ การรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในด้านที่เกี่ยวข้องร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานภาครัฐ หรือการรับการสนับสนุนเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวจากองค์กรพัฒนาระดับโลก หากเริ่มเก็บข้อมูลและวางเป้าหมายลดคาร์บอนตั้งแต่วันนี้ SMEs ไม่เพียงแต่จะอยู่รอด แต่ยังสามารถใช้ความยั่งยืนเป็นแต้มต่อในการขยายตลาดใหม่และเข้าถึงแหล่งทุนได้ด้วยสถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีบริการเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของ SMEs สู่เป้าหมาย Net Zero โดยได้ขึ้นทะเบียนการให้บริการกับ สสว. ผ่านโครงการ BDS (Business Development Service) ให้บริการที่ปรึกษาการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ที่ปรึกษาการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และงานทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงจัดทำ CCI Library ซึ่งเป็นชุดความรู้ดิจิทัลที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อการปรับตัวสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ เช่น คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและผลิตภัณฑ์ มาตรการ CBAM ของยุโรป และแนวทางสู่ Net Zero เพื่อให้ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs สามารถเรียนรู้และเตรียมตัวได้ด้วยตนเองนอกจากนี้ นางณินทิรา อภิสิงห์ กรรมการและเลขานุการ CCI ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อเปิดคู่มือ Greener SME Handbook เพื่อการพัฒนาสู่เศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน และทีมที่ปรึกษาจาก CCI ได้ร่วมเปิดคลินิกให้คำปรึกษาเรื่องการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ในด้าน CFO (Carbon Footprint for Organization) และ CFP (Carbon Footprint for Product) เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจหลักการ วิธีดำเนินการ และมองเห็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของตน โดยเฉพาะ SME ที่ต้องการเริ่มต้นอย่างมั่นใจในขณะที่ บริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด ได้นำเสนอแนวทาง Climate Solution ของกลุ่มบริษัทบางจากผ่านโครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” ซึ่งเป็นตัวอย่างของการปรับตัวเชิงรุก ด้วยการนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนและเปิดพื้นที่ให้ชุมชนและ SMEs มีส่วนร่วมในการจัดการของเสีย เสริมรายได้ และเข้าสู่ห่วงโซ่เศรษฐกิจหมุนเวียนและคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมาก ตลอดทั้ง 2 วันEARTH JUMP 2025 จัดโดยธนาคารกสิกรไทยและเครือข่ายธุรกิจเพื่อสภาพภูมิอากาศไทย (Thai CBN) เป็นเวทีที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ระดับโลก เพื่อเปิดมุมมองใหม่ให้ภาคธุรกิจไทยรับมือกับความผันผวนด้านสิ่งแวดล้อม การเมือง และเศรษฐกิจ พร้อมก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน โดยมีวิทยากรชั้นนำจากไทยและต่างประเทศกว่า 50 ท่านร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแนวคิดผ่านเวทีต่าง ๆ ในวันที่ 28 และ 29 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ บางจากฯ เป็นหนึ่งในสมาชิกของ Thai CBN ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาคเอกชนที่มุ่งผลักดันการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของภาคธุรกิจสู่เศรษฐกิจสีเขียวผ่านการทำงานร่วมกันการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการมีส่วนร่วมเชิงกลยุทธ์