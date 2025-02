โปรแห่งปี !! เนสท์เล่ - ดอยตุง - GC ดูแลโลก ผ่านกระเป๋าช็อปปิ้งอัพไซเคิล

เพราะการรักษ์และดูแลโลกคือสิ่งที่เนสท์เล่ให้ความสำคัญเสมอมา เนสท์เล่จึงสานต่อการส่งมอบสิ่งดี ๆ เพื่อผู้บริโภคและเพื่อโลกของเรา กับแคมเปญโปรโมชัน “เล็กน้อยเปลี่ยนโลกได้กับเนสท์เล่” (Every Little Act Matters) จัดเต็มผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถรีไซเคิลได้ แถมยังคุณภาพดี อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสม ในราคาสุดคุ้ม แคมเปญนี้มาพร้อมกับของแถม กระเป๋าช็อปปิ้งอัพไซเคิลจากขวดน้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ถึง 70% ออกแบบโดยดอยตุง และ Ame and Coco พร้อมลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ น่ารักน่าสะสม ให้ทุกคนมีส่วนร่วมรักษ์โลกแบบมีสไตล์ไม่ซ้ำใคร ผลิตโดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ทำให้การรักษ์โลกเป็นเรื่องง่ายและสนุกกว่าที่คิดไม่ว่าคุณจะเป็นสายรักษ์โลกหรือสายรักช็อป ห้ามพลาดกับแคมเปญโปรโมชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟแห่งปี รับฟรี! กระเป๋าช็อปปิ้งรักษ์โลก เมื่อช็อปผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ตามโปรโมชันที่กำหนด ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำที่ร่วมรายการ ได้แก่ โลตัส บิ๊กซี แม็คโคร ท็อปส์ กูร์เมต์ มาร์เก็ต วิลล่ามาร์เก็ต แม็กซ์แวลู ฟู้ดแลนด์ ซีเจ เอ็กซ์เพรส ห้างท้องถิ่นชั้นนำทั่วประเทศ โก โฮลเซลล์ ตลอดจนช่องทางออนไลน์ ในช่องทางเซเว่น เดลิเวอรี่, All Online 7-Eleven, Shopee, Lazada และ TikTok ซึ่งจะมีการจัดโปรโมชันหมุนเวียนกันไปทุกช่องทางระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ จนถึง 31 มีนาคม 2568เนสท์เล่ ดอยตุง GC และร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ มีเป้าหมายร่วมกันในการส่งเสริมให้คนไทยสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลโลก ผ่านสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การเลือกผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ การจัดการขยะอย่างถูกวิธี หรือการใช้กระเป๋าช็อปปิ้งรักษ์โลกในทุกครั้งที่คุณออกไปซื้อของ นับเป็นการเชิญชวนผู้บริโภคมาร่วมส่งต่อสิ่งดี เพื่อโลกของเราไปด้วยกันกับเนสท์เล่