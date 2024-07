ท็อปกอล์ฟฯ ผุด "Green Target" ชู 5 วิธีรักษ์โลก มุ่งสู๋อนาคตสีเขียว

ปัจจุบันเรื่องของความยั่งยืน ไม่ได้เป็นเพียงแค่กระแสอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งที่ธุรกิจจำเป็นจะต้องให้ความใส่ใจ เพื่อช่วยกันแก้และชะลอปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เรากำลังเผชิญในขณะนี้ ซึ่งประเด็นเรื่องความยั่งยืนนี้นับเป็นสิ่งที่ ท็อปกอล์ฟ เมกาซิตี้ ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกๆ ทำให้มีการวางแผนเพื่อสร้างระบบการดำเนินงาน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบ และวางแผนเปิดตัว โดยมีโครงการสำคัญได้แก่ ‘กรีน ทาร์เก็ต’ (Green Target) ซึ่งประกอบไปด้วยหัวใจสำคัญ 5 ประการ อันได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม, ทรัพยากร, ชุมชน, บุคลากร และการจัดซื้อจัดจ้างท็อปกอล์ฟ เมกาซิตี้ ถือเป็นแลนด์มาร์กสำหรับคนรักกีฬาและความบันเทิงแบบครบวงจร ขนาดใหญ่ที่รองรับคนได้ถึง 2,000 คน ในการจัดงานเพียงครั้งเดียว โดยในแต่ละเบย์มีที่นั่ง รองรับผู้เล่นได้สูงสุด 6 คน พรั่งพร้อมด้วยเกม อาหาร และความสนุกสำหรับทุกคน ไปพร้อมๆ กับการใส่ใจด้านความยั่งยืน เนื่องจากท็อปกอล์ฟ เล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นได้ จากการจัดงานและรับรองคนจำนวนมากในแต่ละวัน โดยเฉพาะด้าน ‘Food waste’ หรือ ‘ขยะจากอาหาร’ ซึ่งทางท็อปกอล์ฟได้วางระบบจัดการขยะที่มีความครอบคลุม รวมถึงเป้าหมายการลดขยะเป็นศูนย์ ทั้งยังเป็นการตั้งมาตรฐานใหม่ด้านความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมอาหารและความบันเทิงอีกด้วยนอกจากด้านการลดขยะ ท็อปกอล์ฟยังให้ความสำคัญกับโครงการริเริ่มอื่นๆ อาทิ พลังงานหมุนเวียน และการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการลงทุนและติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานที่ไม่หมุนเวียน และมุ่งมั่นส่งเสริมความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคม โดยการทำกิจกรรมในชุมชนใกล้เคียง อาทิ การสนับสนุนโครงการท้องถิ่น๐ ด้านอาหารและเครื่องดื่มความยั่งยืนเริ่มต้นได้ที่มื้ออาหารหัวใจสำคัญของการส่งเสริมความยั่งยืนที่ท็อปกอล์ฟ เมกาซิตี้ สะท้อนออกมาจากความตั้งใจปฏิวัติอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยให้ความใส่ใจตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบออร์แกนิก และวัตถุดิบจากท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกจานที่เสิร์ฟ ล้วนส่งผลดีด้านความยั่งยืน โดยเฉพาะด้านเกษตรกรรม ซึ่งที่ท็อปกอล์ฟ มีการจำหน่ายเมนู ที่อุดมด้วยผักนานาชนิด ถึง 26.5% ของการจำหน่ายอาหารทั้งหมดในปี 2566 และตั้งเป้าที่จะขยับยอดดังกล่าวเป็น 30% ภายในปี 2567 นี้ เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของอาหารที่ทำจากพืชนั้น มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงยังส่งเสริมความยั่งยืนภายในอุตสาหกรรมอาหาร โดยการเปิดตัวเบอร์เกอร์มังสวิรัติ กระเพรา Plant-based, พิซซ่าทรัฟเฟิลไวท์ชีส รวมถึงอาหารมังสวิรัติแบบอินเดีย และ คาลิ-เม็กซ์ (Cali-Mex) ที่ปรุงขึ้นโดยใช้วัตถุดิบทางเลือกจากพืชในท้องถิ่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศด้านการทำอาหารและการดูแลสิ่งแวดล้อมของท็อปกอล์ฟ ได้เป็นอย่างดี๐ ความร่วมมือเพื่อสร้างอนาคตสีเขียวของทุกคนท็อปกอล์ฟเป็นพันธมิตรกับซัพพลายเออร์ อย่าง Sloane's ในการจัดหาเนื้อหมูจากฟาร์มที่ยึดหลักจริยธรรม และเนื้อวากิวไทยจากท้องถิ่น ช็อกโกแลตแฟร์เทรดของไทยจาก PRIDI Cacaofevier ผลิตภัณฑ์นมท้องถิ่นจาก Homemade Cheese Co มะเขือเทศโทมัสออร์แกนิกจาก Vision9 Farm เมล็ดกาแฟที่ปลูกในไทยและคั่วในกรุงเทพจาก Karo Coffee Roaster , ข้าวที่ผ่านการรับรองออร์แกนิกและพันธุ์ข้าวมรดกไทย, รวมไปถึงปลาที่จับจากธรรมชาติของชุมชนเกษตรกรรายย่อยจาก Pla Organics โดยในปี 2567 ท็อปกอล์ฟ ตั้งเป้าที่จะเพิ่มการจัดหาวัตถุออร์แกนิกจากท้องถิ่น จากซัพพลายเออร์ในพื้นที่และซัพพลายเออร์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็น 12 ราย เพื่อส่งเสริมเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่เพิ่มมากขึ้น๐ นับตั้งแต่วัตถุดิบไปถึงจานที่เลือกใช้ในการรังสรรค์ชีสเบอร์เกอร์อันเป็นเอกลักษณ์ของท็อปกอล์ฟ ตั้งแต่ขนมปังไปจนถึงจาน แต่ละส่วนล้วนได้รับการคัดเลือกอย่างพิถีพิถัน ซึ่งเน้นย้ำถึงความตั้งใจในการส่งเสริมความยั่งยืนและการส่งเสริมความร่วมมือในท้องถิ่น ตัวขนมปังบริออชที่อบสดใหม่ วางด้วยไส้เบอร์เกอร์เนื้อวากิวไทย ซึ่งผ่านการคัดสรรตามมาตรฐานจริยธรรมจากท้องถิ่น โปะด้วยมะเขือเทศโทมัสออร์แกนิกที่สุกกำลังดีจากสวนออร์แกนิกของท็อปกอล์ฟ แม้แต่จานที่เสิร์ฟ ก็ออกแบบและทำขึ้นมาพิเศษจากการใช้ผงถ่าน มาผสมกับแกลบอินทรีย์ และเมลามีนเพื่อเสริมความแข็งแรง เพียงแค่เมนูชีสเบอร์เกอร์นี้ ก็ช่วยให้เราเห็นถึงความใส่ใจและแนวทางของท็อปกอล์ฟในการผสานความยั่งยืนเข้ากับทุกๆ กิจกรรมอย่างการทำเมนูที่ทั้งอร่อย และยังส่งเสริมคว่ามเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม๐ ด้านทรัพยากร การออกแบบจานชามที่คำนึงถึงความยั่งยืนท็อปกอล์ฟ เมกาซิตี้ ได้สร้างมาตรฐานใหม่ด้านความยั่งยืนจากนวัตกรรมด้านจานชาม โดยใช้จานที่สร้างขึ้นจากเทคนิคเฉพาะ ที่ไม่เพียงแต่สวยงามเท่านั้น แต่ยังทนทาน โดยทำมาจากการเลือกใช้เมลามีนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง และลดการแตกหักเพื่อให้สามารถใช้ได้อย่างยาวนาน เมื่อเทียบกับจานเซรามิกหรือแก้วแบบดั้งเดิม นอกเหนือจากความคงทน ท็อปกอล์ฟยังเลือกใส่ผงถ่านและแกลบอินทรีย์ 15% ลงในเมลามีน ซึ่งไม่เพียงเป็นการลดการใช้พลาสติกเท่านั้น แต่ยังสามารถนำขยะทางการเกษตรที่ต้องถูกทิ้งกลับมาใช้ใหม่ โดยร่วมมือกับ Raitong Organics ในการจัดหาแกลบ ซึ่งนับเป็นการสนับสนุนการปลูกข้าวที่ยั่งยืนในประเทศไทย ซึ่งจานเหล่านี้เข้ากันได้อย่างลงตัวกับอาหารของท็อปกอล์ฟ โดยเสิร์ฟพร้อมกับข้าวออร์แกนิกที่ผ่านการรับรองจาก Raitong Organics เช่นเดียวกัน เพื่อมอบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ยั่งยืนอย่างสมบูรณ์แบบให้กับทุกคน๐ แนวทางลดขยะเป็นศูนย์ของท็อปกอล์ฟสานต่อวิสัยทัศน์ ‘Zero Waste In - Zero Waste Out’ ท็อปกอล์ฟยึดถือแนวคิดขยะเป็นศูนย์ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด ผ่านการแยก การจัดการ และการร่วมมือกับพันธมิตรในการจัดการขยะเหล่านั้นอย่างถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ ทำให้ท็อปกอล์ฟ สามารถลดการส่งขยะไปยังหลุมฝังกลบไปได้แล้วถึง 64.8 ตัน ซึ่งนับเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการอุตสาหกรรมอาหารและความบันเทิงได้เป็นอย่างดี โดยในปี 2566 เพียงปีเดียว ท็อปกอล์ฟ ได้เปลี่ยนขยะเปียกเป็นอาหารสัตว์จำนวน 41 ตัน นำไปหมักเป็นปุ๋ย 15 ตัน รีไซเคิลได้ 8.8 ตัน และนำขยะ 10 ตันกลับมาใช้ใหม่ผ่านโครงการริเริ่มเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงาน นอกจากนี้ท็อปกอล์ฟยังสามารถลดขยะจากอาหารเฉลี่ยจากลูกค้าต่อคนเหลือเพียง 327 กรัม และเพื่อรักษามาตรฐาน ท็อปกอล์ฟยังได้ดำเนินการตรวจสอบการจัดการขยะไปแล้วกว่า 957 ครั้ง อีกทั้ง ได้ร่วมมือกับ SOS ประเทศไทย ในการมอบอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการจำนวน 7,600 มื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออีกด้วย๐ ไม่สร้างขยะพลาสติกท็อปกอล์ฟ เมกาซิตี้ มุ่งมั่นที่จะกำจัดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ด้วยการไม่ใช่สิ่งที่จะก่อให้เกิดขยะพลาสติกตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าสู่การดำเนินงาน ยกตัวอย่างเช่น น้ำเปล่าของท็อปกอล์ฟมาจากระบบกรองน้ำแร่ของ Nordaq ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการใช้ขวดพลาสติกหรือขวดแก้ว นอกจากนี้ เครื่องดื่มน้ำอัดลมยังผสมกันสดๆ โดยใช้เครื่อง Post-Mix เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้กระป๋องและขวดน้ำอัดลม นอกจากนี้ท็อปกอล์ฟยังวางระบบเบียร์สดแบบ 34 ก๊อก ซึ่งจะช่วยลดขยะจากขวดและกระป๋องเบียร์แบบปกติได้อย่างมาก และทำให้ในปี 2566 ท็อปกอล์ฟสามารถลดขยะจากเบียร์ขวดใหญ่ได้ถึง 65,000 ขวด ขวดน้ำ 6,000 ขวด และน้ำอัดลมขวดลิตรจำนวนถึง 1,400 ขวดเลยทีเดียว๐ โซลูชั่นการทำความสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมท็อปกอล์ฟ เลือกวางระบบการดำเนินงานที่มีการใช้สารเคมีต่ำ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีต่อลูกค้าและพนักงาน โดยการใช้ระบบโอโซน (Aqueous Ozone) และสารทำความสะอาดที่ใช้สารเคมีต่ำ ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดสารตกค้างที่เป็นอันตรายแล้ว ยังลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ของสารเคมี ซึ่งความตั้งใจนี้เป็นมากกว่าเรื่องของการคำนึงด้านความสะอาด แต่ยังเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้ปิโตรเคมี ลดการพึ่งพาสารเคมีจากน้ำมัน และลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงอย่างมาก๐ การอนุรักษ์น้ำท็อปกอล์ฟ เมกาซิตี้ ยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์น้ำ โดยใช้ระบบน้ำรีไซเคิล เพื่อลดการพึ่งพาน้ำจากเทศบาลในการดูแลสวน ส่งผลให้สามารถประหยัดน้ำได้ถึง 3,739 ลูกบาศก์เมตร เมื่อปีที่แล้ว เพียงปีเดียว๐ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนท็อปกอล์ฟ เมกาซิตี้ ไม่เพียงแต่เน้นการจัดการด้านอาหารอย่างยั่งยืนเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญด้านพลังงานหมุนเวียน โดยท็อปกอล์ฟมีการวางระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ล้ำสมัย ครอบคลุมพื้นที่กว่า 4,500 ตารางเมตร สร้างเป็นพลังงานสะอาดได้ถึง 991,810 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) ในปี 2566 เพียงปีเดียว ซึ่งสามารถทดแทนการใช้พลังงานของท็อปกอล์ฟได้ถึง 31% เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 822 ต้น หรือการลดการใช้ถ่านหินได้ถึง 506.37 ตัน โดยท็อปกอล์ฟ ตั้งเป้าเพิ่มการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ให้ครอบคลุม 35% ของการใช้พลังงานทั้งหมดต่อปีภายในปี 2567 เพื่อปูทางไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น๐ การส่งเสริมชุมชน การจัดซื้อจัดจ้าง และบุคลากรนอกเหนือจากโครงการที่ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ท็อปกอล์ฟ เมกาซิตี้ ยังมุ่งมั่นส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจ และสานสัมพันธ์ที่เข้มแข็งในชุมชน ผ่านโครงการต่างๆ และการบริจาคอาหาร โดยให้ความสำคัญกับห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน ที่สนับสนุนหลักปฏิบัติด้านจริยธรรม การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมศรษฐกิจในท้องถิ่น อย่างการรับไข่ออร์แกนิก และอาหารทะเลจากแหล่งที่ยั่งยืนในพื้นที่ นอกจากนี้ท็อปกอล์ฟยังแต่งตั้ง คณะกรรมการความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยพนักงานและผู้บริหารระดับสูง เพื่อทำหน้าที่เป็นฮีโร่แห่งการเปลี่ยนแปลง ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกภายในองค์กรและชุมชน โดยเฉพาะด้านการจัดการขยะ การส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การมีส่วนร่วมในชุมชน การส่งเสริมความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก รวมถึงด้านอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งฮีโร่เหล่านี้นับเป็นการรวมตัวกันของทีมงานของท็อปกอล์ฟ ซึ่งสะท้อนการเป็นแบบอย่างที่ดี ในฐานะนายจ้างที่เอาใจใส่ เพื่อนบ้านที่เป็นมิตร และพลเมืองที่มีความรับผิดชอบท็อปกอล์ฟ เมกาซิตี้ ได้รับรางวัลจากความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความยั่งยืน อันรวมไปถึงรางวัล Sustainability Award 2024 จาก Green Resolution Foundation For Sustainability Future ซึ่งนับเป็นการยกย่องให้กับความทุ่มเทของท็อปกอล์ฟ ในการมุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านความยั่งยืน ในการปฏิบัติการด้านการจัดการอาหาร ซึ่งถือเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ท็อปกอล์ฟ ประเทศไทย ยังได้รับรางวัล 'Impact Recognition' ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรางวัล "AMCHAM Corporate Social Impact Award" ประจำปี 2566 ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมๆ กับการมอบความสุขจากเกมท็อปกอล์ฟ อาหารรสเลิศ และความสนุกสนานได้เป็นอย่างดี“ที่ ท็อปกอล์ฟ เมกาซิตี้ เราไม่ได้ประเมินความยั่งยืนจากการรับรางวัลเพียงเท่านั้น แต่เรายังมุ่งมั่นในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ไปพร้อมๆ กับการมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้ลูกค้าของเรา”กล่าว "เราเชื่อว่าการผสมผสานความยั่งยืนเข้ากับทุกสิ่งที่เราทำ จะสามารถสร้างมาตรฐานใหม่ในอุตสาหกรรมอาหารและความบันเทิง รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คน มาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ กับเราได้"ทั้งนี้ บริษัท เดอะ กอล์ฟ เอนเตอร์เทนเมนท์ คอมปะนี (ไทยแลนด์) จำกัด บริหารจัดการศูนย์รวมกีฬาและความบันเทิงท็อปกอล์ฟ ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว และเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ทีจี เอสอีเอ ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด โดยนับตั้งแต่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม ปี 2565 ท็อปกอล์ฟ เมกาซิตี้ ที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ได้เดินหน้ามุ่งสู่การเป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นศูนย์รวมความบันเทิงชั้นนำของภูมิภาคสำหรับ บริษัท ทีจี เอสอีเอ ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (TG SEA Development Pte Ltd) คือผู้พัฒนาท็อปกอล์ฟเพียงผู้เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครอบคลุมอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลปปินส์ สิงคโปร์ ไทยและเวียดนาม บริษัทก่อตั้งและนำโดยคณะผู้บริหารของ JLM Financial Partners (JLM), Parkview Entertainment & Leisure และ Chaucer Global ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนเดียวกันของ Sports Entertainment Asia, Ltd. (SEAL) ผู้พัฒนาแต่เพียงผู้เดียวและดูแลแฟรนไชส์ธุรกิจท็อปกอล์ฟในจีนแผ่นดินใหญ่ในฐานะผู้บุกเบิกด้านกีฬาผสมผสานความบันเทิงและนวัตกรรม ทีจี เอสอีเอ ดีเวล็อปเมนต์ มุ่งมั่นที่จะพลิกโฉมประสบการณ์กิจกรรมยามว่าง และการสานสัมพันธ์ของชุมชนทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านการขยายสาขาของท็อปกอล์ฟ โดย ท็อปกอล์ฟ เมกาซิตี้ ที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ซึ่งเปิดตัวในเดือนสิงหาคม ปี 2565 ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่อง และกลายมาเป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำสำหรับกิจกรรมยามว่าง การรับประทานอาหาร และความบันเทิง ซึ่งเป็นที่น่าดึงดูดสำหรับนักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มจากความสำเร็จนี้ ท็อปกอล์ฟ ได้เปิดตัว Topgolf Jakarta (ท็อปกอล์ฟ จาการ์ตา) ซึ่งเป็นสาขาใหม่ล่าสุดในประเทศอินโดนีเซีย และมีกำหนดเปิดภายในปลายปี 2567 โดยการขยายกิจการครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเติบโตของท็อปกอล์ฟในภูมิภาค