ยกระดับกาแฟไทย!! Thailand Coffee Fest 2024 ชวนชิมฝีมือแชมป์โลก พร้อมบาริสต้าคนดัง

Thailand Coffee Fest 2024 ชวนชิมกาแฟฝีมือแชมป์โลก พร้อมกระทบไหล่บาริสต้าคนดัง ตั้งแต่ 11-14 ก.ค. นี้ ที่ IMPACT Exhibition Center ฮอลล์ 5-8Charlie Chu.pngคอกาแฟเตรียมตัวให้พร้อม! เพราะงาน Thailand Coffee Fest 2024 เทศกาลกาแฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำลังจะกลับมาสร้างสีสันให้คอมมูนิตี้กาแฟอีกครั้ง ด้วยทัพแชมป์บาริสต้าระดับโลกที่มาร่วมรังสรรค์ประสบการณ์สุดพิเศษให้เหล่าคอกาแฟได้สัมผัสแบบใกล้ชิด พร้อมพบกับสุดยอดเทคนิคการชงกาแฟและสูตรลับเฉพาะจากแชมป์โลก ที่จะมาเนรมิตเมนูสุดพิเศษให้ได้ลิ้มลองกันถึงในงานแบบจัดเต็มคนล่าสุด จากประเทศออสเตรีย ที่คว้าแชมป์ด้วยเมล็ดกาแฟ Finca Maya Gesha จากปานามา ที่ผ่านการหมักถึง 2 ครั้ง ผสานกับเทคนิคการกรองเฉพาะตัว ทำให้สามารถดึงกลิ่นและรสชาติของกาแฟออกมาได้อย่างเต็มที่ พร้อมมาโชว์ฝีมือให้คนรักกาแฟได้ชม ชิมแบบเอ็กซ์คลูซีฟสไตล์แชมป์โลกใน โซน Coffee Around The Worldที่จะมาถ่ายทอดเทคนิคการชิมกาแฟ และทักษะในการแยกแยะรสชาติกับกลิ่นเฉพาะของกาแฟแต่ละประเภท เพื่อเปลี่ยนให้ทุกประสบการณ์การชิมกาแฟสนุกกว่าเคยที่ โซน Coffee Around The Worldที่เคยสร้างเสียงฮือฮาจากเทคนิคการหมักกาแฟแบบไม่ใช้ออกซิเจน พร้อมมารังสรรค์กาแฟถ้วยพิเศษจากเทคนิคเฉพาะให้ได้ลิ้มลองกันที่ โซน Coffee Around The Worldบาริสต้าผู้โดดเด่นด้วยความคิดสร้างสรรค์จากประเทศอินโดนีเซีย พร้อมมาวาดลวดลายเมนูกาแฟสไตล์อินโดนีเซีย ที่นำเสนอความแปลกใหม่ ผสานรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ในบูท Green Bean Intertradeปิดท้ายกันที่ชายหนุ่มชาวอินโดนีเซียผู้เชี่ยวชาญด้านการคั่วกาแฟ ที่เตรียมมาให้ความรู้เกี่ยวกับเมล็ดกาแฟแบบจัดเต็ม ทั้งเทคนิคการคั่วกาแฟ และเคล็ดลับการเลือกเมล็ดกาแฟในบูท Green Bean Intertradeนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเวิร์คชอปสุดพิเศษเอาใจคนรักกาแฟอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมให้ความรู้ หรือเปิดโอกาสให้ได้ลงมือทำ ชม และชิม จากกูรูดังของวงการกาแฟแบบจัดเต็มตลอดงานทั้ง 4 วัน ดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมเวิร์คชอปได้ตั้งแต่วันนี้ที่ Facebook Thailand Coffee Festห้ามพลาด! โอกาสในการสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษจากแชมป์บาริสต้าระดับโลกแบบใกล้ชิดที่งาน Thailand Coffee Fest 2024 เทศกาลกาแฟสุดสนุกที่เข้าใจคนและธรรมชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 14 กรกฎาคม 2567 ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 – 8 บนพื้นที่ 20,000 ตารางเมตร ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวันได้ที่ ได้ที่เฟสบุ๊ก Thailand Coffee Fest คลิก https://www.facebook.com/ThailandCoffeeFest หรือเว็บไซต์www.thailandcoffeefest.org