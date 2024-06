จัดเต็ม!! Thailand Healthcare 2024 งานแฟร์สุขภาพแห่งปี พบ 6 โซนเพื่อสุขภาวะ

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) หรือ เครือมติชน เตรียมจัดงานใหญ่ ‘Thailand Healthcare 2024 เกษียณสโมสร’ ฉลองครบรอบปีที่ 16 งานแฟร์สุขภาพอันดับ 1 ของประเทศ ที่ได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นตลอดมา โดยร่วมกับองค์กรและหน่วยงานพันธมิตรสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงานครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมที่ประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุขั้นสุดยอดในปี 2029 และเดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน ตั้งแต่ก่อนวัยเกษียณไปจนถึงหลังเกษียณ ทั้งการวางแผนชีวิต การดูแลสุขภาพกาย ใจ กฎหมาย และการเงิน ตลอดจนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกล่าวว่า ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน ที่ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ เครือมติชนจะจัดงาน ‘Thailand Healthcare 2024’ ย้ำธีม ‘เกษียณสโมสร’ ซึ่งในปีนี้ฉลองครบรอบปีที่ 16 จึงจัดเต็มทั้งบริการตรวจสุขภาพฟรี เวทีเสวนาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเหล่าคนดังที่จะมาแชร์เรื่องสุขภาพ นวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัย และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายตลอดงาน เพื่อให้ผู้มาร่วมงานได้มีโอกาสตรวจเช็กสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมไปกับการมีความสุขที่จะได้รับจากงานในครั้งนี้“เราจัดงานขึ้น เพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้เตรียมความพร้อมดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งครอบคลุมถึงผู้ดูแล และคนที่อยู่ในวัยทำงาน ประกอบกับในช่วงเวลานี้เป็นฤดูฝน มีทั้งโรคไข้หวัดใหญ่และโควิดที่กลับมาระบาด ไปจนถึงโรคอื่นๆ ที่ต้องพึงระวัง งานครั้งนี้จึงมีแผนรับมือ ทั้งตรวจสุขภาพฟรี ฉีดวัคซีนฟรี ฟังเสวนาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟรี มีกิจกรรมให้ร่วมทำฟรีทุกวัน ขณะเดียวกันภายในงานยังมีสินค้าและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพเอาไว้จำหน่าย สอยดาวเพื่อการกุศล เรียกได้ว่าอัดแน่นในงานเดียว สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูโปรแกรมงาน ได้จากสื่อในเครือมติชน” บรรณาธิการ กอง บก.มติชน กล่าวสำหรับงานในปีนี้มีกิจกรรมครอบคลุมทุกมิติเรื่องสุขภาพ ทั้งสำหรับวัยก่อนเกษียณและวัยเกษียณ โดยมี 4 กิจกรรมไฮไลต์ตลอดงาน ฟรี! ไม่ว่าจะเป็น‘แก่แล้วจะกินอะไรก็ได้? ชวนเมาท์เรื่องโภชนาการสำหรับคนสูงวัย’ โดย ดร.ฐนิต วินิจจะกูล อาจารย์/นักกำหนดอาหาร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และเจ้าของหนังสือ "พรุ่งนี้ก็ 60 แล้ว"เวิร์กชอป 'สูงวัยสายวิทย์' กับ ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ พบกิจกรรม ‘โอริกามิ ฝึกสมาธิจากการพับกระดาษ’ ช่วยเรื่องความจำ การเคลื่อนไหวของร่างกาย สร้างความภูมิใจเมื่อได้ผลงาน, ‘มหัศจรรย์บนท้องฟ้า ไขปริศนา เมฆบอกอะไร?’ ช่วยให้ผ่อนคลาย เสริมสร้างการจินตนาการ ฝึกดูฟ้า-ฝน และในหลายรายช่วยเรื่องอาการซึมเศร้าชวนย้อนเวลา พร้อมขยับร่างกายผ่านเพลงวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ นำโดย ‘โฉมฉาย อรุณฉาน’ ที่มาขับกล่อม และชวนร่วม ‘เต้นลีลาศ’ เพื่อเสริมสร้างทักษะความจำ กับ ‘บุญเลิศลีลาศ’ขยับแข้งขยับขากันต่อ กับ 'ครูดิน-สถาวร จันทร์ผ่องศรี' ที่ชวนมาพิสูจน์ด้วยตัวเอง ให้รู้กันว่า 'สูงวัย วิ่งได้ไหม?'นอกจากนี้ยังมี 4 สมุนไพรชะลอวัย อภัยภูเบศร แจกฟรีทุกวัน! (จำนวนจำกัด)‘Thailand Healthcare 2024 เกษียณสโมสร’ ยังมีพันธมิตรที่มาช่วยเสริมทัพด้านสุขภาพ ให้งานมีความพิเศษยิ่งขึ้นไปอีก อย่าง ‘โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)’ ที่มาร่วมตรวจสุขภาพฟรีในงาน Thailand Healthcare ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา โดย แพทย์หญิงเสาวณีย์ เกิดดอนแฝก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) กล่าวว่า โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ในฐานะเป็นสถานพยาบาลประเภทองค์การมหาชน แห่งแรกของประเทศไทย ที่มีเทคโนโลยีด้านการรักษาที่ก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพสายตาของคนไทย โดยเฉพาะใน ‘ผู้สูงอายุ’ ที่อาจเป็นโรคเกี่ยวเนื่องไปจนถึงโรคต่างๆ ของร่างกาย“ในงาน ‘Thailand Healthcare 2024 เกษียณสโมสร’ ปีนี้ ทางโรงพยาบาลบ้านแพ้วจึงมาสานต่อกิจกรรมดีๆ ให้วัยเก๋าทุกคนที่ต้องการ ‘ตรวจสุขภาพดวงตา’ ฟรีทุกรายการ! ไม่ว่าจะเป็น ‘ตรวจวัดความดันลูกตา’ เพื่อประเมินความเสี่ยงโรคต้อหิน ‘ตรวจวัดค่าสายตา’ เพื่อประเมินค่าสายตา สั้น - เอียง – ยาว ‘ตรวจวินิจฉัยโรคทางตา’ โดยจักษุแพทย์ และ ‘ตรวจภาพจอประสาทตา’ ด้วยเครื่องมือที่ใช้ถ่ายภาพจอประสาทตาในลักษณะเป็นภาพตัดขวาง 2 – 3 มิติ จึงอยากเชิญชวนมาเป็นผู้สูงอายุที่มีร่างกายที่แข็งแรง ไม่มีโรคภัยรุมเร้าให้กวนใจ เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขไปด้วยกันที่งานครั้งนี้” ผอ.รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) กล่าวขณะที่กล่าวว่า เราต่างทราบกันดีว่าวันนี้สังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย นอกจากการดูแลเชิงสุขภาพในมิติต่างๆ แล้ว ปฏิเสธไม่ได้ว่า เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นสิ่งที่เอื้อให้การดูแลสุขภาพทั้งเชิงป้องกันและรักษาเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น มีมาตรฐานมากขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทยให้มีพลัง เพราะเราคำนึงถึงเรื่องการที่ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง สามารถสร้างประโยชน์และพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งผู้สูงอายุบางคนที่มีความจำเป็นที่จะต้องทำงาน หรือท่านที่เกษียณแล้วก็ตาม สามารถนำนวัตกรรมไปช่วยพัฒนาสุขภาพได้ ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ MTEC พัฒนามาโดยตลอด และทุกครั้งที่มีงานมหกรรมสุขภาพอย่าง Thailand Healthcare เกิดขึ้น MTEC ก็พร้อมและได้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนปีนี้มาในธีม ‘เกษียณสโมสร’ อันเป็นโฟกัสถึงสุขภาพของกลุ่มผู้สูงวัย แน่นอนว่าความพิเศษครั้งนี้ MTEC ได้นำ 4 นวัตกรรมเพื่อสุขภาพมานำเสนอ เริ่มจาก นวัตกรรมสารออกฤทธิ์สำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและบาดแผลของผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ ช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่และช่วยฟื้นฟูบาดแผล, KATHY รถเข็นสระผมที่เตียงสำหรับลดภาระผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย, เบาะเจลยางพารากระจายแรงเพื่อสุขภาพ รวมถึง ‘เนื้อหมูนุ่ม’ นวัตกรรมอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ“สิ่งเหล่านี้จะตอบการใช้ชีวิตขิงผู้สูงอายุได้อย่างมากๆ ในนามของ MTEC อยากขอเชิญชวนกลุ่มสูงวัย รวมทั้งลูกๆ หลานๆ หรือประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจดูแลสุขภาพ อยากให้ได้เยี่ยมชมนวัตกรรมของคนไทย ที่มีราคาย่อมเยาและสามารถจับต้องได้ ภายในงานนี้มีผู้ประกอบการและผู้ผลิตมาร่วมด้วย ผู้ที่สนใจสามารถทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายในงานครั้งนี้ได้ เราพร้อมนำเสนอ รับคำแนะนำ ตลอดจนให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่สนใจภายในงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย” ดร.ศราวุธ กล่าวด้านผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง กล่าวว่า พันธกิจสำคัญของ BEM นอกเหนือจากการส่งมอบประสบการณ์ของการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย สิ่งสำคัญที่ตั้งใจและมอบสู่สังคมมาโดยตลอด คือ การส่งเสริมสุขภาพของคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดโครงการด้านสุขภาพโดย BEM เอง หรือการเข้าร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรทางสุขภาพต่างๆThailand Healthcare นับเป็นพื้นที่แห่งโอกาสที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพฟรี โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยมีเงิน และมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหลายๆ อย่าง ซึ่งที่ผ่านมา BEM ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งมอบโอกาสดีๆ แบบมานี้มาอย่างต่อเนื่อง เช่น เมื่อปี 2022 มอบสิทธิตรวจวินิจฉัยโรคตาและผ่าตัดต้อกระจก และตรวจคัดกรองมะเร็งปอด ด้วยระบบ AI ที่มีความแม่นยำ รวดเร็ว รู้ผลได้ใน 3 นาที หรือในปี 2023 ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สนับสนุนการตรวจตา ผ่าต้อกระจก 50 เคส และตรวจเอกซเรย์คัดกรองมะเร็งปอดด้วยนวัตกรรม AI ฟรี“ปีนี้เช่นเดียวกัน ด้วยจังหวะที่สังคมเพิ่งผ่านสถานการณ์โควิด-19 ได้ไม่นาน ทั้งช่วงหน้าฝนกำลังเข้ามา จึงมองว่าการส่งเสริมให้ประชนได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อป้องกัน เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น ในงาน Thailand Healthcare 2024 ‘เกษียณสโมสร’ ทาง BEM จึงสนับสนุน ‘วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์’ วันละ 100 โดส ให้ประชาชนได้ฉีดฟรี ก็อยากเชิญชวนมาร่วมเช็กอัปสุขภาพกันที่งานนี้” นายอนวัช กล่าวซึ่งนำศาสตร์ด้านดนตรีบำบัดมาร่วมในงาน Thailand Healthcare 2024 ‘เกษียณสโมสร’ ครั้งนี้ กล่าวว่า ส่วนตัวมองว่างานนี้เป็นงานแฟร์ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง ซึ่งนอกจากศาสตร์ทางการแพทย์ต่างๆ แล้ว ศาสตร์ว่าด้วยดนตรีบำบัด หรือ Music Therapy เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่มาโดยธรรมชาติ สามารถเข้าถึงการรักษา การบำบัด หรือการเยียวยาปัญหาในมิติทางด้านร่างกายและจิตใจได้โรงพยาบาลนวเวช มองเห็นถึงมิติของศาสตร์ว่าด้วยดนตรีบำบัดตรงนี้ จึงจับมือกับ บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค จำกัด เปิดตัวโครงการ NAVAVEJ x KPN MUSIC THERAPY เพื่อผสมผสานการแพทย์ทางเลือกสำหรับการบำบัดรักษา ผ่านการใช้ดนตรี อาทิ การฟัง ร้อง แต่งเพลง เพื่อบำบัดความเจ็บป่วย ฟื้นฟูสภาพร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัย ที่ต้องเผชิญกับภาวะถดถอยทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ในบางรายอาจมีภาวะเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ ซึมเศร้า นอนไม่หลับ หากได้รับการบำบัดฟื้นฟูโดยดนตรีบำบัด ก็จะช่วยบรรเทาความทุกข์ ความเครียด ความวิตกกังวลให้ลดลงไปได้“ความพิเศษนี้เราได้นำมาอยู่ใน Thailand Healthcare 2024 ‘เกษียณสโมสร’ นำทั้งนวัตกรรม S-Patch เครื่องมือติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบเรียลไทม์ แพ็กเกจการตรวจสุขภาพในราคาพิเศษ รวมถึงการตรวจสุขภาพกับแพทย์จีน การฝังเข็มแก้ไขอาการออฟฟิศซินโดรม แน่นอนว่ามีคุณหมอมาร่วมขึ้นเวทีให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ โดยเฉพาะ ‘ดนตรีกับผู้สุงอายุ Music and the Elderly’ โดย นพ.ชยานุชิต ชยางศุ แพทย์อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา ที่สำคัญช่วงเย็นของแต่ละวันจะเปิดพื้นที่ให้ประชาชนผู้เข้าร่วมงานได้ฟังดนตรีบำบัด หรือ MUSIC THERAPY จาก NAVAVEJ x KPN MUSIC กันแบบฟรีๆ ก็อยากเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมงาน Thailand Healthcare 2024 ซึ่งมีกิจกรรมดีๆ และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย” รองประธานกรรมการ บมจ.นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวอีกหนึ่งพันธมิตรอย่าง คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ก็ได้มาร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรีในปีนี้เป็นครั้งแรกด้วย โดย แพทย์จีน ปภัสรา เจียรวัฒน์ชัย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร คลินิกการประกอบโรคศิลปะฯ กล่าวว่า ทางคลินิกฯ ได้นำเสนอ เทคโนโลยี AI ‘เสี่ยวคัง’ เพื่อการตรวจสุขภาพทางการแพทย์แผนจีน ที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีน ซึ่งนวัตกรรม AI นี้ นับเป็นก้าวสำคัญที่ผสมผสานระหว่างความรู้ทางการแพทย์แผนจีนที่มีมาอย่างยาวนาน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น“บริการตรวจสุขภาพด้วย AI ‘เสี่ยวคัง’ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้รับคำแนะนำและคำปรึกษา จากทีมแพทย์แผนจีนที่มีความเชี่ยวชาญ โดยการตรวจจะช่วยให้ผู้เข้ารับบริการได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง ซึ่งทางคลินิกมุ่งมั่นที่จะให้การดูแลอย่างใกล้ชิดและเต็มใจ นอกจากนี้ คลินิกยังได้เตรียมของที่ระลึกเป็นหนังสือ ‘นาฬิกาชีวิต’ มอบให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน เพื่อเป็นการขอบคุณและส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ โดย ‘เสี่ยวคัง’ เป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจและน่าจับตามอง ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยในการตรวจสุขภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงถึงการพัฒนาของการแพทย์แผนจีนในยุคปัจจุบัน ที่สามารถนำความรู้ดั้งเดิมมาผสานกับเทคโนโลยีทันสมัยได้อย่างลงตัว การร่วมกิจกรรมครั้งนี้นับเป็นโอกาสพิเศษที่ผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวมอบให้” แพทย์จีน ปภัสรา กล่าวสำหรับงานแบ่งออกเป็น 6 โซนเด่น ได้แก่บริการตรวจสุขภาพฟรีจากโรงพยาบาลชั้นนำกว่า 30 แห่ง ภายในเมืองสุขภาพ และเมืองสาธารณสุข อาทิตรวจโรคกระดูก ข้อต่อ และกล้ามเนื้อ โดย รพ.ศิริราชฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ โดยการสนับสนุนของ BEMฉีดวัคซีนป้องกัน HPV และไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ โดย สปสช.ตรวจสุขภาพตา โดย รพ.จักษุบ้านแพ้วประเมินโรคหลงลืม-ความจำเสื่อม-ช่วยฝึกกายภาพบริหารด้วยหุ่นยนต์ โดย รพ.ธนบุรีตรวจคัดกรองโรคกระดูกพรุน-ภาวะสมองเสื่อม โดย สถาบันประสาทวิทยาตรวจสมรรถภาพปอด โดย สถาบันโรคทรวงอกตรวจมะเร็งปากมดลูก โดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติตรวจสุขภาพตับด้วยเครื่องไฟโบรสแกน โดย รพ.กรุงเทพคริสเตียนตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี โดย รพ.จุฬาภรณ์ตรวจคัดกรองการได้ยินเบื้องต้นและแบบละเอียด โดย ศูนย์โรคหูและการได้ยิน Eartone Hearing Solutionsระบบตรวจสุขภาพทางการแพทย์แผนจีนด้วย AI “เสี่ยวคัง” โดย คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) โดย สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ฯลฯและพลาดไม่ได้กับครั้งแรก! ‘คลินิกพิเศษนอกเวลา’ ที่ตรวจยาวถึง 6 โมงเย็นของทุกวันพบ 30 เวทีเสวนาที่ดีที่สุด จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และประสบการณ์จริงเรื่องสุขภาพจากอินฟลูเอนเซอร์ดัง แบ่งเป็นเวที Health Talk โดยแพทย์เบอร์ต้นของประเทศ อาทิรศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์, นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์, พญ.สุดา พันธุ์รินทร์, นพ.ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ, นพ.ชาญพงค์ ตังคณะกุล, นพ.พรเทพ พงศ์ทวิกร, นพ.วรวัฒน์ แสงวิภาสนภาพร, ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช, นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ, ดร.นิสภา ศีตะปันย์, นพ.สรวีร์ วีระโสภณ, รศ.นท.ดร.นพ.สรยุทธ ชำนาญเวช ฯลฯเวที Special Talk โดยเหล่าคนดังและกูรูด้านสุขภาพ อาทิ ยายแต๋ว อุษา เสมคำ หรือ #อาม่า นักแสดงนำจากภาพยนตร์ #หลานม่า, คุณนินทร์ นรินทรกุล ณ อยุธยา และคุณแม่อัจฉรา นรินทรกุล ณ อยุธยา จากเพจ 70 ยังแต๋ว, ป้าแป๋ว กาญจนา พันธุเตชะ จากเพจป้าแบ็คแพ็ค, พบหมอความกับหมอเงิน อาทิ "หมอนัท" น.สพ. ธนัฐ ศิริวรางกูร, อ.วันชัย สอนศิริ ฯลฯ ที่จะมาทอล์กเรื่องสุขภาพ เพื่อการป้องกัน การรักษา ตลอดจนการฟื้นฟู ดูแลร่างกายในมิติต่างๆ ทั้งทางกายและทางใจ ไปจนถึงเรื่องการออมเงิน การจัดการทรัพย์สินและมรดกที่นอกจากมีเวิร์กชอป 4 กิจกรรมไฮไลต์ โภชนาการ, สูงวัยสายวิทย์, ดนตรี, ลีลาศ, สูงวัยวิ่งได้ไหม ยังมีกิจกรรมที่อัดแน่นทั้งความรู้ด้านสุขภาพและความสนุก รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย อาทิMusic Therapy ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ รพ.นวเวช จับมือกับสถาบันดนตรี KPN MUSIC ออกแบบและให้ความรู้ด้านดนตรีบำบัดกับผู้สูงอายุ ภายในงานทุกวันกิจกรรม Special Excercise ท่าบริหารสำหรับผู้สูงอายุ ป้องกันการหกล้ม และพัฒนาสมอง โดย ม.มหิดล เป็นต้นที่ชอปสนุกสุดมันกับสินค้าและบริการมากกว่า 100 ร้านค้าสุขภาพ มีทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากผู้ประกอบการอาทิ ยา, อาหารเสริม, แพ็กเกจตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลและคลินิกชั้นนำ, แพ็กเกจเสริมความงาม ชะลอวัย, อาหาร, เครื่องสำอาง, ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ฯลฯหนึ่งในไฮไลต์ไม่ควรพลาด กับโซนที่รวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพหลากหลายรูปแบบ ช่วยอัปเดตเทรนด์ของการดูแลสุขภาพที่ยืนยาวด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ อาทินวัตกรรมจาก MTEC เช่น สารออกฤทธิ์สำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและบาดแผลของผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ, รถเข็นสระผมที่เตียงสำหรับลดภาระผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย, เบาะเจลยางพารากระจายแรงเพื่อสุขภาพ, เนื้อหมูนุ่ม นวัตกรรมอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุนอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมการดูแลบ้าน รีโนเวต จาก BAUEN by SCG พบกับอุปกรณ์ และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพโดย ALLWELL หรือแม้แต่รองเท้าเพื่อสุขภาพ จาก FOOT CLINIC ฯลฯกิจกรรมสอยดาวลุ้นรางวัล ที่นอกจากจะได้ลุ้นโชคแล้วยังได้ร่วมทำบุญ เพราะรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปมอบให้โรงพยาบาล เพื่อใช้เป็นสาธารณกุศลภายในงาน ‘Thailand Healthcare 2024 เกษียณสโมสร’ ยังมีแคมเปญพิเศษ รวมทั้งกิจกรรมและโปรโมชันสุดปังอื่นๆ อีกมากมาย กิจกรรมดีๆ แบบนี้ บอกได้คำเดียวเลยว่า ห้ามพลาด! พบกันวันที่ 27-30 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00-20.00 น. ที่สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ลงสถานีสามย่าน ทางออก 2