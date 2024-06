ดานอนไทยสร้างคนส่งผลดี ได้มาตรฐานBCorp-ESGเด่น

ให้สัมภาษณ์ว่าดานอนเป็นบริษัทอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำระดับโลก ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 60 ปีแล้ว ด้วยแบรนด์ “ดูเม็กซ์” และ “ไฮคิว” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากนวัตกรรมด้านโภชนาการที่ทันสมัยเพื่อให้เหมาะกับพัฒนาการของเด็ก บริษัทดานอนในไทยยังมีหน้าที่ดูแลธุรกิจที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วย ตัวโรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นศูนย์กลางการผลิตเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยวิสัยทัศน์ของดานอนคือ“สุขภาพของผู้คนและสภาวะของโลกเชื่อมโยงถึงกันและกัน” (One Planet. One Health) เราจึงมอบทางเลือกด้านสุขภาพให้แก่ผู้คนอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ผู้คนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องขณะที่แนวคิดและวิธีการดำเนินงานทุกขั้นตอนของดานอนทั่วโลก มุ่งหลักพันธมิตรคู่ขนานทางเศรษฐกิจและสังคม หรือ Dual Project คือในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จุดยืนของแบรนด์ดานอนคือการส่งมอบสุขภาพให้กับผู้คน ซึ่งเราใช้นำทางเสมอ และสุขภาพที่ดีก็เป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเปลี่ยน แปลง อย่างยั่งยืน กรอบการทำงานเพื่อความยั่งยืนมี3องค์ประกอบได้แก่ สุขภาพที่ดีผ่านทางอาหาร ธรรมชาติ และผู้คน รวมถึงชุมชนดานอนถ่ายทอดความมุ่งมั่นด้วยการกำหนดแผนการทำงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในแต่ละองค์ประกอบ เดือนกุมภาพันธ์2023ดานอนได้ประกาศแผนการทำงานอย่างยั่งยืนภายใต้ชื่อDanone Impact Journeyและตามมาด้วยโครงการในแต่ละภูมิภาคที่เราทำธุรกิจเช่น โครงการเพื่อสร้างความตระหนักรู้ภาวะโลหิตจางเพราะขาดธาตุเหล็กให้คนในประเทศมาเลเซีย กัมพูชา และไทยโดยเฉพาะการที่ดานอนประเทศไทยได้รับมาตรฐานสากลBCorpซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานธุรกิจที่ดีเป็น“องค์กรมีคุณประโยชน์”ที่ดีเด่น5ด้านคือ ธรรมาภิบาล พนักงาน ชุมชน สิ่งแวดล้อมและธุรกิจที่ส่งเสริมสังคม ดานอนเชื่อว่าจุดเริ่มต้นของการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนและผลประกอบการทางธุรกิจคือพนักงาน และเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อผู้คนและชุมชน ใน Danone Impact Journey การทำงานที่ดีที่สุดสำหรับพนักงานจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัท เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนเติบโตอาชีพการงานด้วยความเป็นเลิศ พนักงานดานอนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานตามกลยุทธ์ด้วยการร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในด้านสุขภาพ คนและชุมชน และสิ่งแวดล้อม พนักงานดานอนจึงนำค่านิยมที่เรียกว่ามาเป็นแนวทางและยึดถือในการทำงาน ดังนี้ให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย และสุขภาวะ ผ่านกลไกการทำงานที่เปิดรับความแตกต่างเพื่อการอยู่ร่วมกันที่ดีเปิดรับความคิดใหม่ๆ และพูดคุยสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างโปร่งใสและแสดงความเห็นได้สร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดจะนำไปสู่ความเข้าใจและความไว้วางใจที่ดีขึ้น เช่นความใส่ใจที่มีให้แก่ชุมชนและการรับฟังอย่างตั้งใจมุ่งมั่นในพันธกิจและวัฒนธรรมของเรา แบรนด์ของเราด้วยเป้าหมายที่จะส่งมอบสุขภาพที่ดีด้วยอาหารให้กับผู้คน การสร้างสุขภาพดีให้แก่พนักงาน เป็นรากฐานในพันธกิจของดานอนที่ต้องการส่งมอบสุขภาพที่ดีด้วยอาหารให้กับผู้คน เรามีโปรแกรมเพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีใน 3 มิติดังนี้:ให้พนักงานได้รับความรู้ด้านโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพจากที่ทำงานให้ความสำคัญในการจัดการด้านอารมณ์ การรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตและให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตเน้นให้พนักงานดานอนดูแลสุขภาพก่อนที่จะเกิดภาวะที่ไม่พึงประสงค์และมีการออกกำลังกายดานอนมีโปรแกรมสนับสนุนสุขภาพจิตที่ดีให้พนักงานที่เรียกว่า Employee Assistance Program หรือ EAP ได้แก่ แอพลิเคชั่น OOCA เพื่อการปรึกษาด้านสุขภาพจิตโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอด24ชั่วโมง การประกาศรับสมัครงานภายในบริษัท: ในกรณีที่มีตำแหน่งงานว่าง พนักงานปัจจุบันของดานอนที่สนใจสมัครจะได้รับพิจารณาเป็นอันดับแรกเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของพนักงานและการพัฒนาเส้นทางอาชีพในสายงานที่พนักงานต้องการการยอมรับความแตกต่างและสนับสนุนโอกาสในการทำงานที่หลากหลายต่างแผนกทั้งในประเทศและต่างประเทศในภูมิภาค ทั้งระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนี้ที่นี่มีนมผงสูตรสำหรับเด็กทารกและเพื่อให้แม่สามารถให้นมบุตรได้นานที่สุดเราสนับสนุนว่า “นมแม่ดีที่สุด” บริษัทดานอนจึงมี Parental policyเพื่อพนักงานที่เป็นคุณแม่ลาคลอดได้ 6 เดือน โดยรับเงินเดือน 126 วัน จากที่กฎหมายกำหนด90วัน อีกทั้งยังสนับสนุนให้พ่อแม่ลาเพื่อดูแลลูกได้1-2เดือนตามที่พนักงานเลือก และยังมีโปรแกรมให้แม่เรียนรู้ก่อนคลอดอีกด้วยในแง่การอยู่ดีมีสุข(Well-Being)ผลจากDanon People Surveyสำรวจความพึงพอใจพนักงาน เพื่อวัดว่าพนักงานผูกพันกับองค์กรแค่ไหน และมีการทำโฟกัสกรุ๊ป ซึ่งจะทำให้รู้ความคิดริเริ่มใหม่ๆในองค์กร ตอบโจทย์ว่าพนักงานซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ต้องการให้เราทำเรื่องอะไรดีขึ้น นับเป็นเรื่องธรรมาภิบาลด้วย เพราะสามารถพูดหรือสื่อสารได้อย่างโปร่งใสเสรี และมีระบบ speak out เมื่อพบการทำไม่ถูกต้องสามารถเขียนไปในระบบได้เพื่อให้มีการจัดการต่อไปนอกจากนี้ ยังมีการwork from anywhere ถ้าพนักงานสามารถจัดการทำงานที่บ้านมีผลิตภาพดีขึ้น ก็สามารถทำได้ในวันจันทร์และวันศุกร์ เป็นนโยบายหลังโควิด ซึ่งผลการสำรวจความพอใจส่วนใหญ่ให้ทำต่อ รวมทั้งโปรแกรม happy Wednesdayพนักงานก็ชอบเมื่อกล่าวถึงแนวการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่คำนึงถึงESGนั้นอารีย์ ทองเปรม ผอ.HRยืนยันว่าบริษัทดานอน ได้ดำเนินงานในแนวทางนี้อยู่แล้ว จึงมิได้สนใจว่าเป็นกระแสโลก เพราะหลัก “พันธกิจคู่ขนานทางเศรษฐกิจและสังคม”(Dual Project)ก็ครอบคลุมทุกอย่าง ดังนั้นก็สอดคล้องกับแนวทางการมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือSDGsได้“เรามุ่งผลประกอบการที่ดี เน้นการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย(S) แต่ตัวGบริษัทก็มี processโปร่งใสตรวจสอบได้ และการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม(E)เช่นเราเลือกซัพพลายเออร์ที่รักสิ่งแวดล้อม และมีแผนปรับรถฝ่ายขายเป็นไฮบริด เป็นต้น ส่วนหลักธรรมาภิบาล (G)บริษัทก็ยึดถึงหลักสิทธิมนุษยชน มีกระบวนการที่โปร่งใสและตรวจสอบภายในที่ดี”