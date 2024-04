บางจากฯ ย้ำเส้นทางเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ชวน “ลด ละ เริ่ม” ให้โลกยั่งยืน

เมื่อเร็วๆ นี้รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประธาน Carbon Markets Club ไปบรรยายพิเศษหัวข้อ “Green Energy: The Secret Code of Success พลังงานสะอาด รหัสลับสู่ความสำเร็จ” แบ่งปันประสบการณ์ของบางจากฯ บนเส้นทางการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในงานสัมมนา Go Green 2024 : The Ambition of Thailand จัดโดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯนางกลอยตา กล่าวว่าความต้องการใช้พลังงานของโลกที่ยังคงเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและจะยังคงต้องพึ่งพาพลังงานฟอสซิลอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด ซึ่งการดูดซับคาร์บอนทางธรรมชาติไม่เพียงพอต่อการรักษาสมดุลในระบบนิเวศ จึงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด อาทิ นโยบาย กฎหมาย การส่งเสริมการลงทุนด้วยผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ หรือการพัฒนาเทคโนโลยี เป็นต้นสำหรับบางจากฯ บนเส้นทางการดำเนินธุรกิจ 40 ปี ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 ในปีนี้ ได้ปรับเปลี่ยนจากจุดเริ่มต้นคือธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน มาจนถึง 5 ธุรกิจหลักในปัจจุบัน ธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน ธุรกิจการตลาด ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ และมีธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อสร้างระบบนิเวศไปสู่เป้าหมาย Net Zero ในปีค.ศ. 2050 อาทิ แพลตฟอร์มสลับแบตเตอร์รี่สำหรับจักรยานยนต์ไฟฟ้า Winnonie บุกเบิกการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) จากน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว และมีการวางแผนต่อยอดขยายธุรกิจในการลงทุนในธุรกิจคาร์บอนต่ำและนวัตกรรมสีเขียว รวมถึงร่วมก่อตั้ง Carbon Markets Club ในปี 2564 เพื่อสนับสนุนการซื้อขายคาร์บอนเครดิตช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด จัดทำตลาดซื้อขายบนเว็บไซต์ และเครื่องมือประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับองค์กรให้กับสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขนานไปกับการสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศให้กับสมาชิกทั้งประเภทองค์กรและบุคคลนางกลอยตา ทิ้งท้ายว่า "การซื้อขายคาร์บอนเครดิตเป็นเพียงคำตอบหนึ่งที่จะช่วยเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด แต่ประเด็นสำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความยั่งยืนของโลกจะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคน ดังนั้นขอเชิญชวนให้ร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการ "ลด ละ เริ่ม" ลดรอยเท้าคาร์บอน ละการสร้างภาระต่อสิ่งแวดล้อม และเริ่มได้วันนี้และทุกๆ วัน ซึ่ง Carbon Markets Club ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิกฤตสภาวะภูมิอากาศและเชิญชวนองค์กรและผู้สนใจสมัครสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในงานนี้ด้วย"