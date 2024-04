ยูนิโคล่ ร่วมกับ ตอง-กวินทร์ พัฒนาทักษะและสร้างแรงบันดาลใจเยาวชนไทยผ่านกีฬา สะท้อนปรัชญา LifeWear

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก เปิดตัวโครงการ UNIQLO Next Generation Development Program โครงการเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนผ่านกีฬา โดยนำร่องโครงการเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ร่วมกับ ตอง –กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ นักฟุตบอลและผู้ก่อตั้ง Kawin Academy จัดกิจกรรมการฝึกทักษะฟุตบอลพื้นฐานให้เยาวชนไทย อายุระหว่าง 7 – 10 ปี จำนวน 30 คน โดยมุ่งหวังให้เยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมมีทักษะเพิ่มพูนขึ้นเพื่อต่อยอดเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน ณ สนามโปโล ฟุตบอล พาร์ค (Polo Football Park)โครงการ UNIQLO Next Generation Development Program เป็นโครงการที่เริ่มขึ้นในประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนผ่านกีฬา และมีการต่อยอดโครงการนี้ในอีกหลากหลายประเทศ โดยร่วมกับ แบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกของยูนิโคล่ ที่เชี่ยวชาญในกีฬาหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมฝึกทักษะการเล่นเทนนิสกับโรเจอร์ เฟเดอเรอร์, ฝึกทักษะการเล่นกอล์ฟกับอดัม สก๊อต และฝึกทักษะการเล่นสโนว์บอร์ดกับ อะยุมุ ฮิราโนะ ฯลฯสำหรับประเทศไทย ได้จัดโครงการ UNIQLO Next Generation Development Program เป็นครั้งแรก ด้วยกิจกรรมการฝึกทักษะฟุตบอล ร่วมกับ ตอง – กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ นักฟุตบอลชื่อดังชาวไทย ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้เล่นตำแหน่งผู้รักษาประตูให้กับสโมสรฟุตบอลเมืองทอง ยูไนเต็ด ในไทยลีก และเป็นตำนานผู้รักษาประตูทีมชาติไทย เป็นผู้ร่วมฝึกสอนทักษะให้แก่เยาวชนหญิงและชาย จำนวน 30 คน ช่วงอายุระหว่าง 7 – 10 ปี เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ และเทคนิคการเล่นฟุตบอลให้กับเยาวชนกล่าวว่า “กิจกรรมนี้ถือเป็นครั้งแรกในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ UNIQLO Next Generation Development Program ในประเทศไทย โดยยูนิโคล่มีความมุ่งหวังให้เยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมมีทักษะเพิ่มพูนขึ้นเพื่อต่อยอดเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต สอดคล้องกับหลักปรัชญา LifeWear (ไลฟ์แวร์) ของยูนิโคล่ ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นด้วยเสื้อผ้า เพราะนอกจากเยาวชนจะได้ร่วมพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลแล้ว เยาวชนที่เข้าร่วมยังได้รับ เสื้อและกางเกง DRY-EX ในการร่วมกิจกรรมซึ่งจะช่วยทำให้ เด็กๆ ที่เข้าร่วมสบายตัวด้วย คุณสมบัติที่แห้งเร็วของ DRY-EX กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากเยาวชนที่เข้าร่วม โดยยูนิโคล่มุ่งมั่นจะสานต่อโครงการ UNIQLO Next Generation Development Program เพื่อส่งเสริมทักษะเยาวชนไทยแบบนี้อีกต่อไปในอนาคต”เผยว่า “ผมรู้สึกดีใจมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ UNIQLO Next Generation Development Program ในครั้งแรกนี้กับทางยูนิโคล่ ประเทศไทย เพราะผมเองก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันกับยูนิโคล่ คือการร่วมกันพัฒนาและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยที่มีความสามารถและความสนใจในกีฬาฟุตบอล เยาวชนเป็นเหมือนแรงขับเคลื่อนในอนาคตของประเทศชาติ และโดยส่วนตัวแล้วผมก็มีเป้าหมายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนวงการฟุตบอลไทยให้มีมาตรฐานไปสู่ระดับสากล ผมจึงก่อตั้ง "Kawin Academy" ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกสอนฟุตบอลแก่เยาวชนไทย เเละมีโครงการการกุศลช่วยต่อยอดเยาวชนในชุมชนที่ขาดเเคลน เพื่อการพัฒนาด้านกีฬาของเยาวชนไทยอย่างครอบคลุมและยั่งยืน”ว่า “ขอขอบคุณยูนิโคล่ที่จัดกิจกรรมดีๆ ให้เด็ก เพราะการร่วมมือกันระหว่างยูนิโคล่ และคุณตอง-กวินทร์ ทำให้รู้สึกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่พิเศษจริงๆ เพราะลูกชายมีคุณตองเป็นแรงบันดาลใจ น้องคิดว่าคุณตองเป็นต้นแบบที่ดี เมื่อก่อนลูกฝึกเป็นผู้เล่น จนได้แรงบันดาลใจจากคุณตองและได้ลองฝึกเป็นผู้รักษาประตูจึงรู้ว่านี่แหละคือตำแหน่งในฝันและได้เปลี่ยนจากการเป็นผู้เล่นมาฝึกฝนเป็นผู้รักษาประตู นอกจากนี้ลูกชื่นชอบเสื้อที่รับจากการร่วมกิจกรรมครั้งนี้มาก ยิ่งทำให้น้องชื่นชอบยูนิโคล่มากขึ้นและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ไปด้วย”