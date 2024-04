เดอะ ฟอเรสเทียส์ จัดสงกรานต์ ย้ำความเป็น Happiness Destination เพื่อทุกคนมีความสุขร่วมกัน

เดอะ ฟอเรสเทียส์ โดย MQDC (บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) หนึ่งในบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย จัดมหัศจรรย์งานสงกรานต์ “The Vibrant Forestias : Sook -San Songkran” สืบสาน สัมพันธ์ สานใจ อย่างยิ่งใหญ่ บนผืนป่าเดอะ ฟอเรสเทียส์ ส่งมอบความสุขในเทศกาลสำคัญอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง ตอกย้ำความเป็น Happiness Destination ของเดอะ ฟอเรสเทียส์ พื้นที่ๆ สมาชิกทุกคนในครอบครัว สามารถใช้เวลาอย่างมีคุณภาพและมีความสุขร่วมกันได้อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ไทยและวันครอบครัวกับมหัศจรรย์งานสงกรานต์ ที่ เดอะ ฟอเรสเทียส์ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 – 15 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่น ห้อมล้อมด้วยธรรมชาติและผืนป่าขนาด 30 ไร่ ของเดอะ ฟอเรสเทียส์ สัมผัสบรรยากาศของวัฒนธรรมไทยสไตล์ Thai Pop Culture โดยในงานได้เนรมิตกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสกับประสบการณ์ต่างๆ มากมาย เริ่มความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ไทยด้วยกิจกรรมสรงน้ำพระ สนุกต่อกับงานวัดในสไตล์โมเดิร์นและซุ้มเกมต่างๆ มากมาย อีกทั้งยังได้เพลิดเพลินไปกับขบวนเถลิงศก รำวง และการละเล่นแบบไทยๆ ที่ยังสามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้มาร่วมสนุกสนานและยังได้รับความรู้พร้อมซึมทราบวัฒนธรรมไทยไปพร้อมๆ กัน เติมเต็มความสุขกับมินิคอนเสิร์ตจาก ว่าน ธนกฤต น้องมีร่าและน้องพันวา รวมทั้งสนุกกับการช้อป ชิมอาหารและขนมหลากหลายมากมายภายในงานอีกด้วยพร้อมกับตอกย้ำความเป็น Happiness Destination ไม่เฉพาะกับคนไทยเท่านั้น งานนี้เรายังได้ต้อนรับชุมชน Pudgy Penguins ที่มารวมตัวกันเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยในงาน PUDGY Songkran networking party at THE FORESTIAS รวมสมาชิกกว่า 10 ประเทศ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์การรวมตัวของชุมชน Pudgy Penguins ครั้งใหญ่ที่สุดในเอเชียสำหรับการร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดย Pudgy Thailand ร่วมมือกับ Pudgy Asia จัดกิจกรรม Pudgy Songkran เพื่อพาเพื่อนๆเหล่าชุมชน Pudgy Penguins ทั่วโลกมาเที่ยวและเรียนรู้วัฒนธรรมในประเทศไทย และยังเป็นการโปรโมทประเทศไทยว่าเราพร้อมต้อนรับชุมชน Blockchain จากทั่วโลก และในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับ Mittaria เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆให้ชาวต่างชาติได้มาทำความรู้จักกับวัฒนธรรมของไทย และร่วมสัมผัสประสบการณ์วันสงกรานต์แบบไทยร่วมกันเทศกาลสงกรานต์ในประเทศไทยในปีนี้ยังเป็นการจัดขึ้นเพื่อร่วมฉลองในโอกาสที่องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)ได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้ "สงกรานต์ในประเทศไทย"เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity)ที่ประกาศเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 อีกด้วยจากความประทับใจในกิจกรรมในเทศกาลสำคัญๆ ที่ผ่านมา ทำให้งาน THE VIBRANT FORESTIAS 2024 “SOOK-SAN SONGKRAN ที่ THE FORESTIAS by MQDC ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม ตลอดการจัดงาน มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 10,000 คน ทุกคนที่ได้ร่วมงานต่างได้รับความสุขความประทับใจ และมีรอยยิ้มกลับบ้าน พร้อมๆ กับเฝ้ารอติดตามการจัดกิจกรรมในเทศกาลสำคัญครั้งต่อไป ของเดอะ ฟอเรสเทียส์