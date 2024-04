เอ็นไอเอ ผนึกออมสิน ปั้นผู้ประกอบการ “ESG” ตอบโจทย์ความยั่งยืนโลก

หรือร่วมกับเปิดตัวซึ่งเป็นหลักสูตรเพิ่มความรู้และเสริมสร้างทักษะจำเป็นเกี่ยวกับ ESG ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ และธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อให้รู้จักทำธุรกิจใหม่ตามทิศทางหรือแนวโน้มกระแสโลกที่ให้ความสนใจเรื่อง“การพัฒนาอย่างยั่งยืน” สามารถทำธุรกิจที่หารายได้แต่ยังให้ความใส่ใจต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยหลักสูตรประกอบด้วยบทเรียนออนไลน์ 10 วิชา และ 7 กรณีศึกษาจากองค์กรทางสังคมและธุรกิจไทย รวมถึงตัวอย่างสตาร์ทอัพจากโครงการ GSB Smart Startup Companyกล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเริ่มรุนแรงจนเข้าขั้นวิกฤต อีกทั้งยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ความไม่เป็นธรรมต่าง ๆ ทั้งการทุจริต คอรัปชั่น หรือแม้แต่ภัยความมั่นคงทางไซเบอร์ ที่ล้วนส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ดังนั้น การทำธุรกิจที่มุ่งเน้นเฉพาะผลกำไรและการลดต้นทุนอาจไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจในโลกปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก ทั้งในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน และประเทศไทยได้กำหนดกติกาใหม่ให้ธุรกิจหรือบริษัทจดทะเบียนต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG และเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงาน ESG อย่างโปร่งใส เพื่อให้นักลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน ESG จึงกลายเป็นเทรนด์ที่มาแรงและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เหตุผลส่วนหนึ่งมาจากภาคธุรกิจและนักลงทุนทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญและเห็นว่า ESG สามารถช่วยบริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน และอาจสร้างโอกาสการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนได้ในระยะยาวดร.กริชผกา กล่าวเพิ่มเติมว่า แต่อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจตามแนวคิด ESG ยังคงเป็นคำถามที่ผู้ประกอบการจำนวนมากไม่เข้าใจ ดังนั้น NIA โดยสถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) จึงร่วมกับธนาคารออมสินจัดทำและพัฒนา “หลักสูตรการสร้างกรอบแนวคิดธุรกิจใหม่และการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development, ESG and Business Model Development Programme” เพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับ ESG เน้นเรื่องการทำธุรกิจใหม่ตามกระแส “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมีประเด็นหลักคือการทำธุรกิจที่หารายได้แต่ยังให้ความใส่ใจต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำยังไงถึงจะได้ไอเดียของธุรกิจที่สนับสนุนสังคมให้ดีขึ้น ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และก็ยังสร้างรายได้ในตัว ซึ่งประกอบไปด้วยบทเรียนออนไลน์ 10 วิชา และ 7 กรณีศึกษาจากองค์กรทางสังคมและธุรกิจไทยที่มีการดำเนินงานด้าน ESG อย่างเป็นรูปธรรมและน่าสนใจ รวมถึงตัวอย่างสตาร์ทอัพจากโครงการ GSB Smart Startup Company เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งวิชาการและกรณีศึกษา ทั้งภาคธุรกิจและสตาร์ทอัพด้านกล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธนาคารออมสินตระหนักถึงการมุ่งเน้นดำเนินธุรกิจ ที่มีความรับผิดชอบ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสังคม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวของภาคธุรกิจตามแนวทางของ ESG ดังนั้น การที่ภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ หรือธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนประเทศให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามแนวทาง ESG นอกจากจะช่วยยกระดับให้โลกดียิ่งขึ้นในทุกมิติแล้ว ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างโอกาสเติบโตในระยะยาวให้กับธุรกิจ และยังช่วยต่อยอดไปได้ไกลถึงมิติใหม่ ๆ ในการลงทุน เพราะปัจจุบันนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศต่างให้ความสำคัญกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานตามกรอบแนวคิด ESG“ธนาคารออมสิน และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงร่วมกันจัดหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามแนวทางของ ESG ภายใต้ชื่อหลักสูตรการสร้างกรอบแนวคิดธุรกิจใหม่และการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development, ESG and Business Model Development Programme จึงถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยสร้างผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเพื่อร่วมขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจให้มีการเติบโตอย่างเกื้อกูลแก่ทุกฝ่าย ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และนำมาซึ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในอนาคต”สำหรับ “หลักสูตรการสร้างกรอบแนวคิดธุรกิจใหม่และการพัฒนาอย่างยั่งยืน” นี้ เป็นการต่อยอดความร่วมมือระหว่าง NIA และธนาคารออมสิน จากปี 2566 ที่ได้มีการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม NIA Academy MOOCs ในหัวข้อ “การเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจใหม่ Entrepreneurship and New Business Development” ซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดีจากผู้สนใจทั้งนักเรียน นักศึกษา ไปจนถึงผู้ประกอบการ โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมออนไลน์กว่า 30,000 ราย ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตนเอง และนำไปพัฒนาธุรกิจที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีศักยภาพ