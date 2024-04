ทรู ดิจิทัล พาร์ค จับมือ Madskills จัดนิทรรศการ "Mythical Dream" เล่าเรื่องทรงพลังของสตาร์ทอัพ ผ่านสัตว์ในตำนาน

เมื่อเหล่าสัตว์ในตำนานได้ออกมามีชีวิตโลดแล่นในโลกยุคใหม่ เรื่องราวสุดมหัศจรรย์จึงได้เริ่มต้นขึ้น ทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน จับมือกับ Madskills แกลเลอรีสตาร์ทอัพที่สร้างศิลปินมากมายสู่ระดับโลก ร่วมกันรังสรรค์โลกใบใหม่ให้สัตว์ในตำนานอย่างยูนิคอร์น กริฟฟิน ฟีนิกซ์ และเพกาซัส ผ่านนิทรรศการ "Mythical Dream", Trio exhibition by Cheese Arnon, Bluepalete & Kratai Dudu, curated by Madskills เพื่อบอกเล่าเรื่องราวอันทรงพลังของเหล่าสตาร์ทอัพและคนรุ่นใหม่ที่หัวใจไม่เคยหยุดฝัน เฉกเช่นชีวิตของสัตว์ในตำนานทั้ง 4 ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง ความท้าทาย และจิตวิญญาณที่ไม่มีวันแตกสลาย พร้อมเปิดให้เข้าชมฟรี! ที่ TDPK Studio 1, ชั้น 2 ทรู ดิจิทัล พาร์ค ฝั่งเวสต์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 มิถุนายน 2567พาชม 4 ไฮไลท์เด็ดห้ามพลาด ที่อยากชวนคุณมาเช็กอินในนิทรรศการ "Mythical Dream", Trio exhibition เพื่อสร้างแรงบันดาลใจดี ๆ ช่วยเติมไฟฝันของคุณให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งเต็มอิ่มจุใจไปกับภาพวาดแคนวาสจาก 3 ศิลปินไทยมาแรง ทั้ง Cheese Arnon เจ้าของผลงาน The Fox จิ้งจอกน้อยผู้โด่งดัง, Bluepalete ศิลปินน้องใหม่ที่โดดเด่นด้วยสไตล์ภาพสีโทนเย็น ผู้สร้างสรรค์ผลงานเด็กหญิงในชุดขนเฟอร์ และ Kratai Dudu สาวน้อยเจ้าของผลงานลูกช่างซ่อมรถและเพื่อน ๆ ของเขา โดยในงานนี้ทั้ง 3 ศิลปินได้ถ่ายทอดเรื่องราวของสตาร์ทอัพและคนรุ่นใหม่ ผสมผสานเข้ากับเรื่องราวการผจญภัยของสัตว์ในตำนาน จนออกมาเป็นผลงาน 3 สไตล์ที่แตกต่างกัน แต่แฝงความหมายไว้อย่างลึกซึ้ง อาทิ· Cheese Arnon ใช้เทคนิคการวาดในยุค Romanticism ทำให้ภาพ The Fox ดูมีมิติและสื่อถึงอารมณ์มากขึ้น ประกอบกับการใช้พื้นหลังของภาพเป็นสภาพแวดล้อมแบบต่าง ๆ ทั้งในน้ำ บนดิน หรือท่ามกลางพายุฝน เพื่อสื่อสิ่งที่สตาร์ทอัพและคนรุ่นใหม่ต้องเผชิญ· Bluepalete ใช้สีโทนเย็นในการเล่าเรื่องเป็นหลัก ตัดกับสีโทนร้อนที่เป็นจุดเด่นกลางภาพ ทำให้ภาพเด็กหญิงในชุดขนเฟอร์ที่ได้ดูอ่อนโยนเป็นมิตร ผสานกับเทคนิคการงัดแสงทำให้ภาพดูเปล่งประกายราวกับมีเวทมนต์ สื่อถึงความพยายาม ทะเยอทะยาน และความสำเร็จ· Kratai Dudu เล่าเรื่องผ่าน 2 ตัวละครหลักคือ ดูดู๊ และ นาน่า โดยเติมองค์ประกอบของสัตว์ในตำนานเข้าไปเพิ่มเติมอย่าง เขายูนิคอร์นและปีกของเพกาซัส สื่อถึงการเดินทางตามหาความฝันด้วยบรรยากาศสนุกสนานและมีสีสันพบกับผลงานสุดพิเศษจาก Cheese Arnon ไม่ว่าจะเป็นภาพสีน้ำมันบนแผ่นไม้รูปจิ้งจอกน้อยกับมังกรทอง อีกหนึ่งสัตว์ในตำนานที่คนไทยเชื้อสายจีนรู้จักกันเป็นอย่างดี ในโอกาสรับปีมังกรทองประจำปี 2567 รวมทั้งผลงานกราฟฟิตี้จิ้งจอกน้อยบนผนังขนาดใหญ่ ที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศชวนฝัน ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเช็กอินสุดเก๋ที่น่ามาถ่ายรูปไปอวดเพื่อน ๆสำหรับสายอาร์ตทอยและฟิกเกอร์ ถ้าได้เห็นรับรองว่าต้องใจฟูกันทุกคนกับประติกรรม Pop Art ขนาดใหญ่ของเจ้าจิ้งจอกน้อยสีเงินที่ปรากฎตัวในร่างใหม่ทั้ง 4 ร่าง จากองค์ประกอบของสัตว์ในตำนาน ได้แก่ เขาของยูนิคอร์น ปีกและแผงคอของกริฟฟิน ปีกเปลวเพลิงของฟีนิกซ์ และปีกอันสง่างามสุดแกร่งของเพกาซัส นอกจากนี้ยังมีฟิกเกอร์สุดคิ้วจากเหล่าตัวละครของทั้ง 3 ศิลปินที่ช่วยสร้างสีสัน พร้อมจุดประกายความฝันให้บรรเจิดอีกครั้งไปพร้อมกับความน่ารักของเหล่าตัวละครภายในงานยังมีร้านขายสินค้าที่ระลึกจากคอลเลกชั่นสุดพิเศษอีกมากมายให้ได้จับจองเป็นเจ้าของ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อยืดสกรีนลายคาแรกเตอร์สุดปัง, หมอนรูปจิ้งจอกน้อย, สมุดโน้ตลวดลายสุดคิ้ว รวมทั้งหมวกแก๊ปและหมวดบัคเก็ตที่มีให้เลือกหลากหลายลาย ไม่ว่าสไตล์ไหนก็ใส่สวยแถมช่วยกันแดดได้ เปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้กลายเป็นน่ารักมาร่วมเปิดโลกแห่งจินตนาการนี้ไปด้วยกันที่นิทรรศการ "Mythical Dream", Trio exhibition โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 มิถุนายน 2567 ณ TDPK Studio 1, ชั้น 2 ทรู ดิจิทัล พาร์ค ฝั่งเวสต์ (BTS ปุณณวิถี) เปิดให้เข้าชมนิทรรศการทุกวัน เวลา 11.00 - 19.00 น. เข้าชมฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงกดติดตามเพจ Facebook ของ True Digital Park