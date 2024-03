"สินธร วิลเลจ" โครงการมาตรฐานอาคารเขียวใหญ่สุดในอาเซียน จัดอีเว้นท์ใหญ่ "Think Future Think Green" โชว์พลังสายกรีน

กลุ่มสยามสินธร ตอกย้ำความสำเร็จกว่า 10 ปี ขับเคลื่อนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยึดแนวทางวิถีแห่งความยั่งยืน บรรลุเป้าหมายพัฒนา โครงการสินธร วิลเลจ(Sindhorn Village) เป็น LEED Campus ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นโครงการ Mixed-Use ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียวที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน ผ่านกิจกรรม Think Future Think Green @ Sindhorn Village ปลุกพลังทุกเจเนอเรชั่นสายกรีนร่วมเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีขึ้นเปิดเผยว่า กลุ่มสยามสินธร มีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดำเนินธุรกิจในแนวทางวิถีแห่งความยั่งยืน คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้บริการ และมีเป้าหมายลดผลกระทบในทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน รวมถึงความเป็นธรรมและโปร่งใสในการบริหารงาน สะท้อนผ่านโครงการพัฒนาภายใต้กลุ่มสยามสินธร ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมาสินธร วิลเลจ เป็นโครงการ Mixed-Use ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED บนพื้นที่กว่า 42 ไร่ ใจกลางกรุงเทพฯ บนถนนหลังสวน ประกอบด้วย คอนโดมิเนียม 5 อาคาร คือ สินธร เรสซิเดนซ์ (Sindhorn Residence), สินธร ต้นสน (Sindhorn Tonson), สินธร ลุมพินี (Sindhorn Lumpini), เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท สินธร เคมปินสกี้ โฮเทล แบงค็อก (The Residences at Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok) และบ้านสินธร (Baan Sindhorn); โรงแรม 5 ดาว 3 โรง คือ โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ (Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok), โรงแรมคิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพฯ (Kimpton Maa-Lai Bangkok Hotel) และโรงแรมสินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ, วีนแยทท์ คอลเลคชั่น (Sindhorn Midtown Hotel Bangkok, Vignette Collection); และอาคารสำนักงาน 1 อาคาร คือ อาคารสินธร (Sindhorn Offices)LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) จาก U.S. Green Building Council หรือ USGBC เป็นระบบที่ถูกนำมาใช้ประเมินอาคารทั่วโลกในด้านการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การก่อสร้าง การดำเนินงาน การบำรุงรักษา และผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ เป็นต้นโดยแนวทางการพัฒนาโครงการสินธร วิลเลจ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากลที่กำหนดไว้ ด้วยคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ทั้งการเลือกใช้วัสดุอนุรักษ์พลังงาน เช่น กระจกหนา 3 ชั้น ที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันความร้อน รังสียูวี และเสียงรบกวนจากภายนอก ช่วยให้บรรยากาศทั้งน่าอยู่และประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น หรือการออกแบบพื้นที่ใช้งานแบบเปิดโล่ง ให้แสงสว่างจากภายนอกเข้ามาทดแทนการใช้พลังงานในอาคาร สามารถมองเห็นวิวภายนอกได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งโครงการยังได้ทดสอบคุณภาพอากาศของห้องพัก รวมถึงการเติมอากาศสะอาดบริสุทธิ์จากภายนอกอาคารเข้าไปในอาคาร ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกห้องในพื้นที่โครงการสินธร วิลเลจ มีอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์ เหมาะกับการอยู่อาศัยอย่างแท้จริงอีกองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้โครงการสินธร วิลเลจ สอดรับกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือ พื้นที่กว่า 65% ของโครงการเป็นพื้นที่สีเขียว ภายในโครงการได้มีการปลูกต้นไม้ใหญ่กว่า 300 ต้น บางต้นมีอายุกว่า 100 ปี เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้บริการได้รับคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น ซึ่งการทำอาคารเขียวของโครงการ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ได้มากถึง 5,000 ตันต่อปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้กว่า 215,000 ต้น เสมือนโครงการได้ส่งมอบสวนลุมพินีกลับสู่สังคมกว่า 7.5 สวนนายอภิชัย กล่าวว่า การขับเคลื่อนธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน นอกจากด้านการพัฒนาโครงการแล้ว ยังมีมิติของชุมชน โดยพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นแหล่งชอปปิ้งสินค้าด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นพื้นที่ให้ผู้ที่ใส่ใจเรื่องเดียวกันมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ในงาน Think Future Think Green @Sindhorn Village ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28-31 มีนาคม 2567 นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ที่โครงการ “Velaa Langsuan”โดยกิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วย Green Market ตลาดนัดสายกรีน ในวันที่ 29-30 มีนาคม Green Workshop กิจกรรมเวิร์คช็อปสุดสร้างสรรค์ สนุกและรักษ์โลกไปพร้อมกัน ด้วยการสร้างสรรค์งานศิลป์ชิ้นเดียวในโลกจากยางกล้วย; Green Sharing งานเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในวันที่ 29 มีนาคม “กล่องเหลือใช้...ไปต่อได้” บอกต่อไอเดียสร้างสรรค์จากกล่องพัสดุที่ไม่ใช่แล้ว จากผู้บริหารไปรษณีย์ไทย, SCGP และ TPIPL รวมถึง “ยิ่งอยู่ ยิ่งดี” ผู้บริหาร TerraBKK และ สยามสินธร มาอัพเดตเทรนด์อสังหาฯ ที่ดีต่อโลกและยั่งยืน และวันที่ 30 มีนาคม อินฟลูเอนเซอร์สายกรีน คุณก้องจาก “KongGreenGreen” และ คุณเกศ จาก YOLO-Zero Waste Your Life จะมาร่วมกันจุดประกายไอเดียด้านสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนในสังคมสามารถร่วมกันทำได้ทันที เพื่อชีวิตและสังคมที่ดีขึ้นกว่าเดิม และกิจกรรมพิเศษ “แลกลัง รักษ์โลก” ส่งเสริมการรีไซเคิลกล่องกระดาษ ที่ไม่ใช้แล้วมาแลกของรางวัลต่างๆ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://velaalangsuan.com/event