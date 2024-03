ทีทีบีไดรฟ์ ขึ้นแท่นผู้นำตลาดสินเชื่อรถยนต์ EV คว้ารางวัล “BEST EV FINANCE BRAND” ต่อเนื่องปีที่ 2 จากเวที CAR OF THE YEAR 2024

กล่าวว่า ทีทีบีไดรฟ์ มุ่งเดินหน้ารุกตลาดสินเชื่อรถ EV ซึ่งมีการเติบโตสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในประเทศไทย และตั้งใจพัฒนาโซลูชันการเงินที่ออกแบบเพื่อทำให้ชีวิตทั้งลูกค้าและคู่ค้าดีขึ้นรอบด้าน ตอบโจทย์ทั้งลูกค้าและคู่ค้าอย่างครบวงจร ซึ่งรางวัล “BEST EV FINANCE BRAND” สุดยอดแบรนด์สินเชื่อยานยนต์ จากเวที CAR OF THE YEAR 2024 จัดขึ้นโดย บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ มอเตอร์โชว์ นับเป็นปีที่ 2 ที่ทีทีบีไดรฟ์ สามารถคว้ารางวัลมาได้อย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความสำเร็จในฐานะผู้นำอันดับ 1 ของสินเชื่อรถยนต์ในตลาดรถ EV“ทีทีบีไดรฟ์ ยังคงเดินหน้ารุกขยายฐานสินเชื่อรถยนต์ EV ให้มากขึ้น พร้อมพัฒนาระบบสินเชื่อรถยนต์ให้มีความแข็งแกร่ง มุ่งสนับสนุนการส่งเสริมการขายผ่านพันธมิตรและคู่ค้า (Exclusive Partnership Campaign) และพัฒนาการเชื่อมต่อโซลูชันด้านดิจิทัลร่วมกับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงรถยนต์ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น สำหรับรางวัลอันทรงเกียรติที่ ทีทีบีไดรฟ์ ได้รับเป็นปีที่ 2 นี้ ถือเป็นแรงผลักดันให้เราไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาโซลูชันและบริการด้านสินเชื่อรถยนต์ EV ให้มีมาตรฐานและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและคู่ค้ามากที่สุด เพื่อให้มีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นทั้งวันนี้และอนาคต รวมถึงส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์ EV ที่จะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน” นายชัชฤทธิ์ กล่าวสรุป