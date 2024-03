เซ็นทรัล รีเทล ต่อยอดกลยุทธ์ “Equity Marketing” เปิดตัวอาร์ตทอยลิมิเต็ด อิดิชัน จับมือ "ครูปาน สมนึก คลังนอก" ผุดแคมเปญ “Hi! ใจ” สมทบทุนมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ

กล่าวว่า “เซ็นทรัล รีเทล ยึดมั่นในปรัชญาการดำเนินธุรกิจ “CRC Care” มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในครั้งนี้เรามุ่งเน้นไปที่มิติ Care for the Community ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย รวมถึงสร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ด้วยการต่อยอดกลยุทธ์ Equity Marketing ที่เราทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 บนคอนเซ็ปต์ Happiness Forward เพื่อส่งต่อความสุขให้กับคนไทยและเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่สังคมโดยในปีนี้เราได้เปิดตัวแคมเปญ ‘Hi! ใจ ส่งต่อความสุขไม่รู้จบ’ โดยโฟกัสไปที่การช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจในประเทศไทยที่ปัจจุบันมีจำนวนกว่า 8,000 คนต่อปี ซึ่งในจำนวนนี้ยังมีผู้ป่วยเด็กที่ขาดแคลนอีกจำนวนมาก เซ็นทรัล รีเทล จึงอยากสนับสนุนให้เด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสเข้าการรักษาที่ดีและมีสุขภาพที่แข็งแรงอีกครั้ง”“โดยในแคมเปญนี้เราได้รับเกียรติจาก ครูปาน สมนึก คลังนอก ศิลปินวาดภาพประกอบชื่อดัง มาร่วมงานเป็นครั้งแรกในการออกแบบอาร์ตทอยและเสื้อยืดคอลเลคชันน้อง Hi! ใจ นอกจากนี้เซ็นทรัล รีเทล ยังได้จัดทำไวรัลคลิปที่บอกเล่าเรื่องราวการส่งต่อความสุขของน้อง Hi! ใจ ที่เป็นตัวแทนของเด็กที่เคยได้รับการรักษาจากภาวะหัวใจผิดปกติจนหายดี และสามารถกลับมาส่งต่อความรัก ความสุข และความสดใสให้กับผู้คนรอบข้างได้อีกครั้ง ซึ่งเซ็นทรัล รีเทล พร้อมเป็นสื่อกลางในการเชิญชวนคนไทยมาร่วมส่งต่อความสุขครั้งนี้ ด้วยการสนับสนุนและซื้ออาร์ตทอยและเสื้อยืด Hi! ใจ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะถูกนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจให้มีอนาคตที่สดใสและเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป”ด้านเผยว่า “ผมรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติที่เซ็นทรัล รีเทล ให้ความไว้วางใจในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแคมเปญที่จะช่วยเหลือสังคมและผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ จึงกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นในการออกแบบน้อง Hi! ใจ ให้มีส่วนหัวเป็นรูปหัวใจ และมีดอกไม้ 4 ดอก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุข แทน 4 ห้องหัวใจ พร้อมวาดหน้าตาของน้อง Hi! ใจ ให้ดูน่ารัก มีสัดส่วนเหมือนเด็ก ตัวกลมๆน่าเอ็นดู และมีลักษณะขาสั้นๆ ที่กำลังก้าวเดินไปข้างหน้า ส่วนบนหัวของน้อง Hi! ใจ มีนกเกาะอยู่ ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของผมที่สื่อถึง “เพื่อน” รวมทั้งการออกแบบอาร์ตทอยน้อง Hi! ใจ ทั้ง 4 ดีไซน์นี้จะมีสีสันสดใสที่ต่างกันอย่างชัดเจน สื่อถึงความหลากหลายของผู้คน สะท้อนให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของแคมเปญนี้ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความสุขให้แก่เด็กๆ ที่เป็นโรคหัวใจ ที่ยังรอคอยความช่วยเหลืออยู่ทั่วประเทศ ผมจึงอยากขอเชิญชวนคนไทยทุกคนมาร่วมสนับสนุนแคมเปญนี้ เพราะนอกจากจะได้เป็นเจ้าของอาร์ตทอยทั้ง 4 แบบ และเสื้อยืดน่ารักๆ แล้ว ยังได้ร่วมทำบุญอีกด้วย ถือเป็นการส่งต่อความสุข ที่จะยิ่งทำให้เรามีความสุขมากกว่าเดิม”นอกจากนี้เซ็นทรัล รีเทล ยังได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ “Hi! ใจ Event” ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 โดยได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญที่มีชื่อเสียงทั้งในวงการแพทย์และวงการบันเทิงอย่าง หมอโอ๊ค - นายแพทย์สมิทธิ์ อารยะสกุล และน้องอลิน ที่ได้มาร่วมแชร์ความรู้และประสบการณ์ในฐานะคุณพ่อที่ลูกสาวเคยประสบภาวะโรคลิ้นหัวใจตีบ พร้อมรณรงค์ให้ผู้คนในสังคมไทยได้ตระหนักถึงสถานการณ์ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจในประเทศไทย โดยภายในงานยังมีการวางจำหน่ายคอลเลกชั่นน้อง Hi! ใจ เป็นครั้งแรก ทั้งอาร์ตทอยสุดน่ารักในรูปแบบกล่องสุ่ม 4 ดีไซน์ ที่ผลิตขึ้นมาเฉพาะแคมเปญนี้ จำนวนจำกัด 3,500 ตัวเท่านั้น โดยประกอบด้วยน้อง Hi! ใจ 3 แบบ 3 สไตล์ในชื่อ Kind, Joy และ Smile ที่เป็นตัวแทนของความสุข ความสดใส จำหน่ายอย่างละ 1,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 3,000 ตัวและพิเศษสุด! กับอาร์ตทอยตัวซีเคร็ท (Secret) ที่ชื่อว่า Love ซึ่งมีสีและดีไซน์ไม่เหมือนใคร จำหน่ายเพียง 500 ตัวเท่านั้น! พร้อมให้ผู้โชคดีได้เป็นเจ้าของ โดยกล่องสุ่มอาร์ตทอยน้อง Hi! ใจ มีจำหน่ายทั้งแบบเดี่ยวในราคาตัวละ 990 บาท และแบบเซ็ต 3 ตัว ในราคาเซ็ตละ 2,690 บาท (จากราคาเต็ม 2,970 บาท) นอกจากนี้ยังมีเสื้อยืดสีขาวสุดคิ้วท์ที่ปักลายน้อง Hi! ใจ จำหน่ายในราคาเพียงตัวละ 490 บาท ให้ได้เลือกซื้ออีกด้วย โดยผู้ที่สนใจร่วมทำความดีกับเซ็นทรัล รีเทล สามารถอุดหนุนอาร์ตทอยและเสื้อยืด Hi! ใจ ได้ที่งาน Hi! ใจ Event ซึ่งจะจัดถึงวันที่ 20 มีนาคมนี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1 โซน Beacon และที่ร้าน Pop Mart ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1 รวมถึงช่องทางออนไลน์ที่ https://bit.ly/48KB45U