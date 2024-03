แกร็บ ผุดแคมเปญ #WomenWelcome เปิด 5 คอร์สอบรมออนไลน์ เพิ่มโอกาสให้คนขับหญิง

นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า “การส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงอาชีพและการเสริมศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจให้กับผู้คนในสังคมถือเป็นพันธกิจหลักของแกร็บมาโดยตลอดทศวรรษที่ผ่านมาแกร็บได้เปิดให้คนทุกกลุ่มสามารถใช้แพลตฟอร์มของเราเป็นเครื่องมือในการหารายได้และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจอย่างเท่าเทียม โดยไม่จำกัดเพศ วัย เชื้อชาติ หรือการศึกษา อย่างไรก็ตาม คงปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้หญิงถือเป็นกลุ่มที่ยังต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายในการเข้าถึงอาชีพและการทำงาน ปัจจุบันประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าครึ่งเป็นผู้หญิง แต่คิดเป็น 42% ของภาคแรงงานเท่านั้น และถือว่ามีสัดส่วนน้อยมากในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อเป็นการลดข้อจำกัดและสนับสนุนการสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมให้กับผู้หญิง ในปีนี้แกร็บทั่วทั้งภูมิภาคจึงได้ริเริ่มโครงการสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของผู้หญิง โดยมุ่งใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มของแกร็บเพื่อให้พวกเธอสามารถเข้าถึงอาชีพที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านรายได้และความยืดหยุ่นในการทำงาน”“สำหรับในประเทศไทย ที่ผ่านมาแกร็บได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็น ผู้ใช้บริการหรือพาร์ทเนอร์คนขับ อาทิ การริเริ่มบริการ GrabCar for Ladies ในปี 2564 เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้โดยสารผู้หญิงที่ต้องการเดินทางด้วยความอุ่นใจไปกับพาร์ทเนอร์คนขับที่เป็นผู้หญิงเหมือนกัน โดยไทยถือเป็นประเทศแรกและประเทศเดียวที่ให้บริการนี้ นอกจากนี้ เรายังได้ทำแคมเปญและกิจกรรมพิเศษต่างๆ กับกลุ่มพาร์ทเนอร์คนขับผู้หญิงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเทศกาลสำคัญ เช่น วันสตรีสากล วันครอบครัว รวมถึงวันแม่ เป็นต้น โดยปัจจุบันมีผู้หญิงไทยจำนวนมากที่ใช้แพลตฟอร์มของเราเพื่อหารายได้ ทั้งบริการเรียกรถผ่านแอปฯ และบริการจัดส่งอาหาร-สินค้า โดยเฉพาะในช่วงโควิด ซึ่งมีอัตราการเติบโตของจำนวนพาร์ทเนอร์คนขับผู้หญิงสูงขึ้นกว่า 45% การเปิดตัวแคมเปญ #WomenWelcome ในประเทศไทยครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของแกร็บที่จะช่วยสร้างโอกาสทางอาชีพให้กับผู้หญิง และมุ่งขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับประเด็นด้านความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง (Diversity & Inclusion)” นายวรฉัตร กล่าวเสริมถือเป็นส่วนหนึ่งของซึ่งแกร็บได้ริเริ่มในปีนี้และจะผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมทั่วทั้งภูมิภาค ครอบคลุมทั้งประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม รวมถึงไทย เพื่อมุ่งสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพให้กับพาร์ทเนอร์คนขับและร้านค้าที่เป็นผู้หญิงโดยเฉพาะ ครอบคลุมประเด็นต่างๆ อาทิ การเปิดโอกาสในการสร้างอาชีพและรายได้อย่างเท่าเทียมผ่านแพลตฟอร์มของแกร็บ การส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย และการพัฒนาความรู้ ตลอดจนทักษะต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้หญิง สำหรับในประเทศไทย แกร็บจะมุ่งเน้นไปที่ 3 ประเด็นหลัก คือโดยในปีนี้แกร็บจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้หญิงไทยมีทางเลือกในการหารายได้เสริมจากการให้บริการเรียกรถผ่านแอปฯ และบริการเดลิเวอรีของแกร็บ ผ่านการทำแคมเปญเพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผ่านกลุ่มคอมมูนิตี้คนขับทั่วประเทศและช่องทางโซเชียลมีเดียพร้อมมีทีมงานที่คอยให้คำปรึกษา โดยตั้งเป้าเพิ่มจำนวนพาร์ทเนอร์คนขับผู้หญิงในประเทศไทยให้มากขึ้น นอกจากนี้ แกร็บยังเตรียมมอบสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติมให้กับพาร์ทเนอร์คนขับผู้หญิงตลอดทั้งปี อาทิ แพคเกจตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิงจาก Doctor Anywhere ส่วนลดพิเศษสำหรับการซื้อสินค้าประเภทความงามผ่านแอปพลิเคชัน Lazada ชุดของขวัญจากแบรนด์เครื่องสำอางศรีจันทร์ เป็นต้นที่ผ่านมาแกร็บได้พัฒนาคอร์สอบรมออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพให้กับทั้งพาร์ทเนอร์คนขับและพาร์ทเนอร์ร้านค้าอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการ GrabAcademy สำหรับในปีนี้ แกร็บเตรียมพัฒนาและเปิดตัว 5 คอร์สอบรมใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อพาร์ทเนอร์คนขับผู้หญิงโดยเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วย คอร์สสอนวิธีการดูแลรักษาและซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์เบื้องต้น คอร์สเสริมสร้างบุคลิกภาพและหัวใจบริการ โดยครูน้ำฝน ภักดี จาก Pronality Academy คอร์สสอนเทคนิคการแต่งหน้าเบื้องต้น คอร์สการรับมือกับภัยคุกคามบนท้องถนนและในที่สาธารณะ โดยลอรีอัล ประเทศไทย และคอร์สสอนศิลปะการป้องกันตัวสำหรับผู้หญิงนอกจากการพัฒนาฟีเจอร์ด้านความปลอดภัย อาทิ Safety Centre (ศูนย์รวมฟีเจอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของแกร็บ) และ Trip Monitoring (ระบบตรวจสอบการเดินทางแบบเรียลไทม์ผ่าน GPS และระบบแผนที่อัจฉริยะ) ที่ช่วยลดความกังวลและสร้างความมั่นใจในการให้บริการกับพาร์ทเนอร์คนขับผู้หญิงแล้ว ในปีนี้แกร็บยังได้พัฒนาฟีเจอร์ใหม่ในแอปพลิเคชันของพาร์ทเนอร์คนขับที่ชื่อ “Women Passenger Preferred BETA” เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับพาร์ทเนอร์คนขับผู้หญิงที่อาจมีความกังวลใจในการให้บริการ โดยสามารถเลือกให้บริการกับผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิงเป็นหลักได้ ซึ่งจะเริ่มทดลองใช้ในจังหวัดขอนแก่นและโคราช และขยายไปในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป นอกจากนี้ แกร็บยังเตรียมสร้างเครือข่ายพาร์ทเนอร์คนขับผู้หญิงภายใต้ชื่อ “Grab SUPER SHERO” ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียและการจัดกิจกรรมออฟไลน์เพื่อเป็นโอกาสให้ผู้หญิงในสายอาชีพเดียวกันได้ทำความรู้จักกัน พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนประสบการณ์เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้บริการและการพัฒนาตัวเองทั้งนี้ เพื่อร่วมต้อนรับวันสตรีสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี แกร็บมอบส่วนลดสำหรับบริการ GrabCar for Ladies และ GrabCar Premium เพียงใส่รหัส WOMEN รับส่วนลด 10% สูงสุดไม่เกิน 50 บาท ตลอดเดือนมีนาคมนี้