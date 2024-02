บางจากฯ โดดเด่นต้นแบบองค์กรผู้นำด้าน ESG รับรางวัล “Leading of ESG” จาก Future Trends Awards 2023

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Future Trends Awards 2023 “Leading of ESG” จากงาน Future Trends Ahead & Awards 2024 ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance - ESG) จากการประกาศรางวัลโดย Future Trends สื่อชั้นนำด้านธุรกิจ เทคโนโลยี การตลาดและนวัตกรรม เพื่อยกย่ององค์กรที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นผู้นำในการกำหนดเทรนด์และนวัตกรรมต่าง ๆรางวัล Leading of ESG สะท้อนการเป็นต้นแบบองค์กรผู้นำด้าน ESG ของบางจากฯ เป็นรางวัลที่มอบให้กับแบรนด์หรือองค์กรที่นำหลักการ ESG มาใช้ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวัดผลจากแผนการดำเนินงาน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น และความสอดคล้องกับเป้าหมายด้าน ESG โดยการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ Future Trendsทั้งนี้บางจากฯ ได้รับการยอมรับในฐานะองค์กรชั้นนำที่ให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและส่งมอบความสุขให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตามวิสัยทัศน์ “รังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว” และแนวคิด “Greenovate to Regenerate สมดุลธรรมชาติ สรรค์พลังไม่สิ้นสุด”ในงาน Future Trends Ahead & Awards 2024 ได้มอบรางวัลสุดยอดผู้นำแห่งโลกธุรกิจและบุคคลที่เป็น Trends Setter จาก 13 สาขา แบ่งเป็น รางวัลประเภทองค์กรที่มีผลงานอันโดดเด่น (Corporate Awards) ใน 7 สาขา ทั้งในด้านองค์กรที่มีอิทธิพล องค์กรโดดเด่นด้านนวัตกรรม องค์กรผู้นำด้าน ESG องค์กรเพื่ออนาคต และองค์กรที่น่าสนใจที่สุดสำหรับพนักงานจบใหม่และกลุ่มที่ไม่ใช้พนักงานจบใหม่ และรางวัลประเภทบุคคลในฐานะผู้นำเทรนด์ (Leader Awards) ใน 6 สาขา ครอบคลุมสุดยอดผู้นำที่โดดเด่นทั้งในด้านธุรกิจ เทคโนโลยี สังคม และผู้นำที่ทรงอิทธิพล