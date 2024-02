"เวียร์ ศุกลวัฒน์" ร่วมทีมพนักงาน ทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชน ในงาน “ลอรีอัล ซิติเซ่น เดย์” บางกระเจ้า

กล่าวว่า “ลอรีอัล กรุ๊ป มีธรรมเนียมปฏิบัติให้พนักงานทำงานจิตอาสา โดยตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา กิจกรรม Citizen Day เปิดโอกาสให้พนักงานของเรา ได้ใช้เวลาหนึ่งวันทำงานของพวกเขา เพื่อทุ่มเทให้กับการทำงานเพื่อชุมชน สำหรับประเทศไทย ในปีนี้ เรามีกิจกรรมมากมายให้พนักงานได้เลือกทำ กิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้เราได้สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนในหลากหลายมิติ สอดคล้องกับแนวคิด ‘พันธสัญญาแห่งความยั่งยืน’ ด้วยการสร้างความงามที่ขับเคลื่อนโลก หรือ Create the Beauty that Moves the World ของ ลอรีอัล กรุ๊ป”ในโอกาสครบรอบ 14 ปี กิจกรรม L’Oréal Citizen Day พนักงานชาวลอรีอัลได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม ด้วยการเติมสีสัน เพิ่มชีวิตชีวิตชีวา และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นให้กับชุมชุนคุ้งบางกระเจ้า ที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นแหล่งออกซิเจนของชาวสมุทรปราการ โดยมีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อสังคม 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมขยะวิทยา ร่วมกันศึกษาประเภทและวิธีการแยกขยะรวมถึงเก็บและคัดแยกขยะบริเวณป่าชายเลน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา คุ้งบางกะเจ้า ในบริเวณเดียวกันยังมีกิจกรรมแยกต้นกล้าเพาะชำ เพื่อนำต้นกล้าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนต่อไป กิจกรรมต่อมาคือกิจกรรมทำตุ๊กตาผ้าบริหารมือ และกิจกรรมทำถังขยะจากขวดพลาสติก ณ บริเวณวัดจากแดง โดยตุ๊กตาผ้าบริหารมือที่ได้ถูกนำไปมอบให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยในชุมชน ด้านถังขยะจากขวดพลาสติกก็ได้นำไปแจกจ่ายให้กับหน่วยงานราชการในชุมชนเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ กิจกรรมสุดท้ายคือกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ สวนลัดโพธิ์ โดยพนักงานลอรีอัลได้มีส่วนร่วมทั้งในการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มร่มเงาให้กับผู้ที่มาใช้สวนสาธารณะดังกล่าว รวมถึงปลูกไม้พุ่มเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับภูมิทัศน์โดยรวม นอกจากนั้น ลอรีอัลยังได้มอบอาหารกลางวันให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ไร้ที่พึ่ง อีกทั้งยังได้มอบอุปกรณ์การเรียน หมวกนิรภัย รวมถึงบริจาคผลิตภัณฑ์ในเครือลอรีอัล ให้กับนักเรียนและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนวัดป่าเกด (ดิษ วิทยาคาร) โรงเรียนวัดคันลัด โรงเรียนวัดโปรดเกศเชษฐาราม และนักเรียนในมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) ซึ่งมีผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงถึง 540 คนด้วยกันกล่าวว่า “รู้สึกดีใจมากที่มีโอกาสร่วมงานกับลอรีอัล กรุ๊ปและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมลอรีอัล ซิติเซ่น เดย์เป็นครั้งแรก ในฐานะแบรนด์ แอมบาสซาเดอร์ของการ์นิเย่ เมน เทอร์โบ ไบรท์ ผมได้มีโอกาสสัมผัสกับความใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมตามแบบฉบับ “Green Beauty” ภายใต้คอนเซปต์ #สวยใส่ใจโลก ของแบรนด์การ์นิเย่ แบรนด์สกินแคร์อันดับหนึ่งมาโดยตลอด การได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ช่วยให้ทั้งผมและทีมงานลอรีอัล ได้มีโอกาสเข้าถึงการทำงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมด้วยตัวเอง และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและโลกของเราอย่างยั่งยืน”สำหรับกิจกรรมลอรีอัล ซิติเซ่น เดย์ ปี 2023 นั้น มีผู้ที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากกิจกรรมของพนักงานลอรีอัลมากกว่า 2,000 คน และผู้ที่ได้รับประโยชน์ทางอ้อมกว่า 39,000 คน ครอบคลุมทั้งผู้พิการ ผู้สูงอายุ นักเรียน ผู้ไร้ที่พึ่ง คนว่างงาน เจ้าหน้าที่ในชุมชน หน่วยงานไม่แสวงหากำไร ตลอดจนสิ่งแวดล้อมโดยรอบ