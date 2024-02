KFC จับมือกับ กสศ. ร่วมแก้ปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา ผ่านโครงการ Bucket Search

โดย KFC ประเทศไทยและ กสศ. ต่างพากันปักธงบนเป้าหมายเดียวกันในการยุติการหลุดออกจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชนในสังคมไทย เพื่อช่วยลดปัญหาในด้านความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และนำเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้งสืบเนื่องจากโครงการ “Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน” ของ กสศ. ที่มีคุณเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นหัวเรือใหญ่ที่ร่วมก่อตั้งโครงการเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษา และลดความเหลื่อมล้ำ มีเป้าหมาย Thailand Zero Dropout ที่ทำให้เด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเป็น “ศูนย์” และเพื่อการเปิดประตูสู่อาชีพที่ดีในอนาคต ด้วยจุดเริ่มต้นและเป้าหมายเดียวกันของโครงการ Bucket Search และโครงการ Thailand Zero Dropout ทำให้มั่นใจได้ว่า ‘อนาคตของชาติทุกคนต้องได้เรียน’ และ KFC Bucket Search ก็จะร่วมเป็นหนึ่งในก้าวสำคัญของวงการการศึกษาไทยโดยเราให้คำมั่นว่าเด็กทุกคนจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทั้งด้านความรู้ ทักษะชีวิต และโอกาสที่จะช่วยให้เด็กๆ ได้ปลดปล่อยศักยภาพสูงสุดของตัวเอง เนื่องจากโครงการ Bucket Search ของ KFC ประเทศไทยไม่ใช่เพียงแค่การระดมทุนหรือการทำการกุศลทั่วไป แต่เป็นการมอบโอกาสทางการศึกษาส่งเสริมในทุกด้านทั้งทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ และทักษะการประกอบอาชีพ เพื่อนำเด็กเหล่านี้กลับ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเมื่อเดือนธันวาคม 2566 และมกราคมที่ผ่านมาเป็นอีกก้าวสำคัญของโครงการ Bucket Search โดย KFC ประเทศไทยและ กสศ. ได้ร่วมมือกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมผ่านโครงการ Bucket Search ให้เด็กจำนวน 130 คน จากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้มาร่วมกิจกรรมในงาน "บักเกตเสิร์จคลับ คลับของเด็กนอกกรอบ" เพื่อเตรียมพร้อมและเสริมสร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆ เพื่อที่จะได้ค้นหาความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ของตัวเอง สามารถนำไปใช้ต่อยอดได้ในอนาคต กับเวิร์กชอป Designing your life ร่วมวางแผนอนาคตและวิธีการใช้ชีวิตให้ทันโลกในทุกๆ ด้าน เพื่อก้าวตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปให้ทันและเวิร์กชอปพิเศษ ‘ทักษะหัวใจ’ จาก KFC เพื่อเตรียมเด็กๆ ให้พร้อมทั้งในด้านร่างกายและจิตใจเพื่อพัฒนาน้องๆ ให้ได้เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุด ทั้งในงานยังมีการพูดให้แรงบันดาลใจจากพี่ๆ คนดังจากหลากหลายวงการ นำทีมโดย แพท พาวเวอร์แพท, เจเด็ด เฟ็ดเฟ่, แบงก์ วัชรพงษ์ สุริยพันธุ์ และ คุณดิส ผู้จัดการสาขาที่อายุน้อยที่สุดของ KFC มาแนะนำอาชีพจากประสบการณ์ตรงในงาน "บักเกตเสิร์ชคลับ คลับของเด็กนอกกรอบ" ครั้งนี้เรียกได้ว่าเต็มไปด้วยความสุขและจุดไฟแห่งความหวังในหัวใจของเด็กๆ ทุกคน KFC ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ Bucket Search เป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และปลุกไฟในตัวของเด็กทุกคน ในขณะเดียวกันเราก็หวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ขับเคลื่อนประเทศและสังคมไทยไปในทางที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน