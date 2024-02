แอกซ่าประกันภัย ร่วมกับ มูลนิธิ Oceans For All และโรงแรมอนันตราฯ รวมพลังฟื้นฟูระบบนิเวศทางน้ำ

เน้นย้ำถึงการทำงานร่วมกันในครั้งนี้ว่า “การร่วมมือกับมูลนิธิ Oceans For All เป็นการแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมที่จะปกป้องสิ่งที่สำคัญต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน โดยทุกๆ วัน เรือลำนี้จะทำความสะอาดคลองในพื้นที่กรุงเทพฯ และฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำให้ดียิ่งขึ้น ความคิดริเริ่มนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มทัศนียภาพอันงดงามและความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่เท่านั้น แต่ยังส่งผลในเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นที่ต้องพึ่งพาอาศัยแหล่งน้ำเหล่านี้ในการดำรงชีวิตอีกด้วย การมีส่วนร่วมในการกำจัดของเสียและมลพิษ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แหล่งน้ำคงสภาพที่สะอาดและดีต่อสุขภาพของมนุษย์มากขึ้น แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของแอกซ่าในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของเราได้เป็นอย่างดี”ด้านกล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับแอกซ่าในโครงการที่สำคัญนี้ โดยแอกซ่าประกันภัยได้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติการของเรือคาตามารันที่สร้างขึ้นจากวัสดุรีไซเคิล 100% และออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถเก็บขยะในแม่น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นก้าวสำคัญในการฟื้นฟูระบบนิเวศของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งภารกิจการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทางน้ำนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากโรงแรม อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย”ขณะที่ยังได้เน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมนี้ว่า “โครงการนี้สอดคล้องกับพันธกิจของอนันตรา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนโครงการนี้โดยการมอบความสะดวกในการเทียบท่าเรือ ซึ่งเรือดังกล่าวจะมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป”ความร่วมมือระหว่างแอกซ่าประกันภัย และมูลนิธิ Oceans For All อีกทั้งการได้รับการสนับสนุนจากโรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท และภาครัฐ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรต่างๆ ในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยโครงการนี้กล่าวได้ว่าเป็นการเคลื่อนไหวครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน อีกทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน