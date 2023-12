ไทยวา วาง 3 กลยุทธ์ เตรียมคนพร้อมรองรับธุรกิจเติบโตระดับโลก ในปี 2568

ไทยวา เตรียมความพร้อมองค์กรรับมือการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน นอกจากประสบการณ์จากวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา ยังมองความเสี่ยงและโอกาสในอนาคต มุ่งเป้าหมายขยายธุรกิจระดับโลก ปรับแนวทางวาง 3 กลยุทธ์หลักด้านการบริหารจัดการคน รากฐานสำคัญขับเคลื่อนเต็มศักยภาพดวงกมล จิรพรเกษมสุข ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ไทยวา ดำเนินธุรกิจยาวนานมาถึง 76 ปีแล้ว ในปัจจุบัน โดยมีจุดแข็งอยู่ที่รุ่นบุกเบิกได้วางรากฐานในเรื่องของคนหรือบุคลากรด้วยการดูแลกันเหมือนเป็นคนในครอบครัว จึงมีความแน่นแฟ้นและมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรให้ก้าวหน้าเติบโตไปด้วยกัน ซึ่งรากฐานดังกล่าวสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน โดยมีพนักงานจำนวนมากที่มีอายุงานยาวนาน 20 – 30 ปี สะท้อนถึงความรักในองค์กร รวมทั้ง การดูแลกันในช่วงวิกฤตโควิด -19 โดยมีการจัดหาวัคซีน ที่พัก รวมทั้ง การติดต่อโรงพยาบาลสำหรับผู้ที่ป่วย และการซื้อประกันโควิดให้พนักงานอย่างไรก็ตาม วิกฤตโควิดทำให้สถานการณ์ต่างๆ เปลี่ยนไป จึงมีการทบทวนและให้ความสำคัญกับการวางสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วยด้วยการส่งเสริมการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และสนับสนุนความหลากหลายในองค์กร โดยทุกวันของการทำงาน องค์กรยินดีรับฟังผลสะท้อนกลับการทำงานของพนักงานทุกช่วงวัย เพื่อนำมาปรับรั ปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งทำให้คนทุกเจเนอเรชันสามารถอยู่กับไทยวาได้อย่างมีความสุข สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยนอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้และความคุ้นเคย ให้ไทยวาเป็นเป้าหมายของนักศึกษาเมื่อต้องการหางานทำ รวมทั้ง มีการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการให้ความรู้ด้านความยั่งยืน ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ และด้านการเกษตร เช่น ปีนี้ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อให้ความรู้ด้านภูมิศาสตร์ โดยเน้นภูมิศาสตร์ของประเทศไทย รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการทำเกษตรยั่งยืน เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดได้มากขึ้น เนื่องจากคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจด้านการเกษตรน้อย ทั้งที่เกษตรกรรมเป็นพื้นฐานของประเทศไทย จึงหาแนวทางเพื่อให้คนรุ่นใหม่เลือกมาทำงานในอุตสาหกรรมเกษตรมากขึ้นการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถดึงศักยภาพของตนเองเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงที่สุดและการเติบโตไปกับองค์กร โดยมุ่งเน้นสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียรีนรู้ ผ่านการ Upskill และ Reskill เพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมได้อย่างอิสระ โดยมีตัวอย่างการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรผ่าน “ไทยวา ลีดเดอร์ชิพ อะคาเดมี” ไม่เฉพาะผู้บริหารแต่ครอบคลุมพนักงานทั้งหมด ทำต่อเนื่องมาตลอด ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยเชื่อว่าพนักงานจะเติบโตได้ปัจจัยสำคัญในการเรียนรู้อยู่ที่ตัวของพนักงานเอง แต่คนที่จะช่วยได้มากที่สุดคือหัวหน้างาน ดังนั้น ปีนี้จึงนำ“People Development Journey” มาใช้เพื่อให้หัวหน้างานเรียนรู้และเข้าใจการเป็นหัวหน้างานที่ดี เพื่อให้สามารถเติบโตไปกับองค์กรได้ในอนาคตการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนให้พนักงานมีความสุขทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งปีนี้มีการเพิ่ม co-working space เพื่อตอบโจทย์พนักงานโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่โดยส่วนใหญ่มองว่าการทำงานคือส่วนหนึ่งของชีวิต รวมถึงการดูแล well-being ทั้งด้านสังคม ด้านการเงิน โดยมีการทำกิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพันค่อนข้างมากหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง เนื่องจากการ work from home ทำให้ไม่มีโอกาสพบปะกันเท่าที่ควร ซึ่งการทำกิจกรรมด้านนี้ทำให้เกิดการร่วมมือกันภายในองค์กรมากขึ้น เป็นประโยชน์ทั้งต่อพนักงานและองค์กร นอกจากนี้ ยังเน้นเรื่องสุขภาพใจ หรือ mental health เช่น เรื่องการจัดการความเครียด หรือ mental health counseling serviceพนักงานสามารถโทรนัดหมายนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ไม่เฉพาะเรื่องงาน แต่ทุกเรื่อง ซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิต เพื่อแก้ปัญหาได้ทั้งส่วนตัวและการทำงาน“เราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำมาตลอด จนถึงสิ่งใหม่ๆ ที่เราเพิ่มเข้ามาทำให้เราได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2566 (HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากนิตยสาร HR Asia สื่อชั้นนำที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชีย และรางวัลองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงาน (HR Asia Digital Transformation Digital Transformation Award) รวมทั้ง รางวัลสถานประกอบการดีเด่น เป็นปีที่ 3 เพราะปัจจัยหลักของความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่ยุคดิจิทัลก็คือคนหรือบุคลากรในองค์กร แม้ว่าระบบจะดีเพียงใด แต่ถ้าคนไม่ได้ใช้เต็มที่หรือไม่มีความเข้าใจ ก็จะไม่สามารถผลักดันหรือนำพาองค์กรไปได้”กล่าวว่า ไทยวาเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารระดับภูมิภาคเอเชีย มีเบื้องหลังความสำเร็จมาจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โดยการใช้เทคโนโลยีเยีข้ามาเป็นส่วนสำคัญ ตลอดจนพนักงานที่มีศักยภาพ สามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตามโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งทำให้เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเกษตรและอาหารได้อย่างต่อเนื่องสำหรับภาพรวมของธุรกิจ แบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ “กลุ่มธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง” มีสัดส่วนยอดขายในประเทศ 20% ส่งออก 80% ตลาดหลักคือประเทศจีน และในเอเชีย รวมทั้ง ยุโรปและสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังมี โมดิฟายด์สตาร์ช หรือแป้งดัดแปร แป้งสาคู และแป้งอบหยาบ “กลุ่มธุรกิจอาหาร” ได้แก่ วุ้นเส้น เป็นอันดับหนึ่งของตลาดอบและสด โดยมีแบรนด์กิเลนคู่ มังกรคู่ และหงส์ รวมทั้ง เส้นก๋วยเตี๋ยว โดยเป็นเจ้าตลาดก๋วยเตี๋ยวสดที่มีช่องทางจำหน่ายทั่วประเทศ มีจุดเด่นที่ความสะอาดถูกหลักอนามัย มีความหลากหลายของสินค้า และ customize ตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น เส้นใหญ่ เส้นเล็ก เส้นหมี่ ยังมีเส้นเล็กผัดไทย เส้นเล็กฝอย และเส้นเล็กเหนียวนุ่ม ใช้แบรนด์กิเลนคู่ และอาหารประเภทพร้อมทาน วุ้นเส้นคัพ แบรนด์มังกรคู่ โดยฉลอง 20 ล้านถ้วยไปเมื่อเร็วๆ นี้ และล่าสุด “กลุ่มธุรกิจไบโอพลาสติก” เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2565 เป็นการต่อยอดจากธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง นำไปผลิตเป็นสินค้ารักษ์โลก เช่น ถุงพลาสติก , ฟิล์มคลุมดิน , ช้อน ส้อม และหลอด สามารถย่อยสลายได้ภายใน 60 วันปัจจุบัน ไทยวาดำเนินธุรกิจใน 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม จีน อินโดนีเซีย กัมพูชา และอินเดีย โดยในไทยมีโรงงาน 7 แห่ง ในเวียดนาม 3 แห่ง และในกัมพูชา 1 แห่งกำลังจะเปิดในเดือนมกรา2567 เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรระดับโลกในปี 2568 โดยมีเป้าหมายขยายการเติบโตไปในตลาดใหม่ๆ ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ