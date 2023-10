XCL ASB เพิ่มขีดความสามารถองค์กรตามแผนพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งสู่โรงเรียนนานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ของโรงเรียน นับเป็นการเปิดรับโลกทัศน์ใหม่ที่จะนำไปสู่การต่อยอดเพื่อสร้างรากฐานแห่งความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับได้อย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้นต่อไป ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ และชื่อ XCL American School of Bangkok (XCL ASB) โรงเรียนได้พัฒนาศักยภาพในทุกด้านเพื่อให้นักเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ทันสมัยและสร้างสรรค์เหมาะสมแก่การเรียนรู้ ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานการศึกษาที่ล้ำสมัย ผสมผสานเข้ากับเสน่ห์สถาปัตยกรรมแบบคลาสสิกที่เป็นจุดเด่นของโรงเรียนมาเป็นเวลากว่าสี่ทศวรรษ กล่าวได้ว่า แผนการพัฒนาโรงเรียนที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จนี้ สร้างมาจากความรู้ ความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน จากทีมผู้บริหารอาวุโสที่มีประสบการณ์ พร้อมทั้งคณาจารย์มากความรู้อีกกว่า 70 ท่านนายฌอน พี โอ มาโอเน่ ผู้อำนวยการโรงเรียน XCL ASB บุคลากรด้านการศึกษาระดับนานาชาติที่มีประสบการณ์มากว่า 35 ปี ได้ร่วมเป็นที่ปรึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพให้กับกลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ในประเทศอังกฤษ กลุ่มโรงเรียนหลักสูตรอเมริกันและออสเตรเลียทั้งใน กรุงเทพฯ โฮจิมินห์ซิตี้ และสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังได้ทำงานร่วมกับฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ ครู และผู้ปกครอง โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เฉพาะตน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรตามแผนพัฒนาโรงเรียนที่ยั่งยืนกล่าวว่า “ XCL Education เป็นกลุ่มการศึกษาชั้นนำที่อุทิศตนเพื่อผลักดันศักยภาพในการเรียนรู้ผ่านการเรียนภาคปฏิบัติ อีกทั้งยังส่งเสริมนวัตกรรมที่ล้ำสมัย เพื่อขับเคลื่อนให้โรงเรียนได้พบกับโอกาสใหม่ๆ และจากการร่วมมือกันจากทุกฝ่าย ทำให้ XCL Education พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ความมุ่งมั่นในการพลิกโฉม XCL ASB ในครั้งนี้ จะสามารถมอบความสำเร็จที่เป็นที่ยอมรับทั้งด้านวิชาการและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนทุกคนของเรา”อีกหนึ่งบุคลากรด้านการศึกษาที่มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ทั้งในสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง เกาหลีและเวียดนาม กล่าวว่า “ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน XCL ASB "เรามีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะพัฒนาความเป็นผู้นำให้กับนักเรียนของเรา นักเรียนสามารถเลือกโปรแกรมและหลักสูตรที่เหมาะสมกับตนเองได้ โดยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ที่มีร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นเลิศ และความสำเร็จอันน่าทึ่งได้อย่างไม่มีขีดจำกัด” XCL ASB พร้อมก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการผลิตพลเมืองโลกที่มีพลังและศักยภาพ พร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายในศตวรรษที่ 21อนึ่ง โรงเรียนนานาชาติ XCL American School of Bangkok ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2526 เป็นรากฐานสำคัญของความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยได้ส่งมอบนักเรียนที่มีความรู้และความสามารถอันเป็นเลิศให้กับสาขาอาชีพต่างๆ มากว่า 40 ปี ผ่านหลักสูตรอเมริกันที่มีเนื้อหาการศึกษาที่เข้มข้นรวมไปถึงหลักสูตร Advance Placement และโปรแกรม AP Capstone Diploma พร้อมนวัตกรรมที่ทันสมัยและจำเป็นสำหรับนักเรียนในการมุ่งสู่การเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จในอนาคตปัจจุบัน XCL ASB เป็นสถาบันการศึกษาที่บ่มเพาะนักเรียนกว่า 45 ประเทศทั่วโลก และมีผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันที่มีชื่อเสียง เช่น the University of California Berkeley, Purdue, Ohio State, University of British Columbia, the University of Chicago และ the University of Washington ศิษย์เก่าของเรายังประสบความสำเร็จในหลากหลายสาขาอาชีพและธุรกิจ อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ สหประชาชาติ เป็นผู้บริหารในบริษัทขนาดใหญ่ หรือ แพทย์ในโรงพยาบาลชั้นนำทั่วโลก ด้วยความมุ่งมั่นนี้ โรงเรียน XCL American School of Bangkok พร้อมยืนหยัดที่จะสร้างผู้นำให้กับอนาคตต่อไป