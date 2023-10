ยูนิโคล่ วางขาย “โดราเอมอน โหมดความยั่งยืน” พร้อมหนุนกิจกรรมลดขยะทางทะเลของ UNESCO

แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก เปิดตัวคอลเลคชันฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว จากโดยไอเทมใหม่จากคอลเลคชันสุดท้ายนี้ มาในรูปแบบตัวการ์ตูนยอดนิยมอย่างโดราเอมอน พร้อมวางจำหน่ายที่ร้านสาขาทั่วประเทศและทางออนไลน์สโตร์ในวันที่ 6 ตุลาคมนี้เป็นโปรเจกต์ส่งเสริมให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมใน “พลังของเสื้อผ้า” ด้วยการลงมือทำเพื่อโลกที่ยั่งยืนมากขึ้น ไอเทมสำหรับคอลเลคชันฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2023 ประกอบด้วย เสื้อแจ็คเก็คผ้าฟลีซขนนุ่มลายโดราเอมอน โหมดความยั่งยืน ตัวละ 790 บาท และตุ๊กตาโดราเอมอน โหมดความยั่งยืน ตัวละ 590 บาท ซึ่งทั้งสองไอเทมนี้ทำจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล 100 %โดยเสื้อแจ็คเก็ตผ้าฟลีซมีลายปักโดราเอมอน โหมดความยั่งยืนบนหน้าอกเสื้อ และตุ๊กตาตัวแรกของยูนิโคล่ที่ทำจากผ้าฟลีซขนนุ่มครั้งนี้จะเป็นไลน์อัพสุดท้ายของคอลเลคชันโดเรมอนโหมดความยั่งยืน เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าภายใต้แคมเปญฯ อาทิ สินค้าจากโดราเอมอน โหมดความยั่งยืน และสินค้าฟลีซ อื่นๆ ที่ทำจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล ฟาสท์ รีเทลลิ่งจะบริจาคเงิน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับ UNESCO เพื่อสนับสนุนกิจกรรมระดับนานาชาติเพื่อลดขยะในมหาสมุทร ซึ่งรวมถึงโปรแกรมด้านการศึกษาเพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะในทะเล ทั้งนี้ ฟาสท์ รีเทลลิ่ง บริษัทแม่ของยูนิโคล่จะบริจาคเงินในจำนวนสูงสุดที่ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 200 ล้านเยนหรือ 49.3 ล้านบาท)เว็บไซต์พิเศษ JOIN: THE POWER OF CLOTHINGเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับขยะในมหาสมุทร "ยูนิโคล่" เผยแพร่เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับปัญหามลพิษในมหาสมุทรให้แก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ www.uniqlo.com/jp/en/contents/sustainability/jointpoc / เช่น การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ วิดีโอเพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาขยะทางทะเลและคำแนะนำเกี่ยวกับการลดขยะพลาสติกในชีวิตประจำวัน รวมถึงรายงานการบริจาคเงินจากโปรเจกต์ JOIN:THE POWER OF CLOTHING จำนวน 3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งรวมรวบมาตลอดระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565หุ่นยนต์แมวโดราเอมอน การ์ตูนและคาร์แรคเตอร์ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกในช่วงศตวรรษที่ 22 ได้รับความรักจากทุกคนมาตลอดระยะเวลา 50 ปี โดราเอมอนเป็นตัวละครที่ใจดีและพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคน โดยหยิบเอาของวิเศษจากกระเป๋าสี่มิติออกมาเพื่อใช้แก้ไขปัญหาและฝ่าฟันการผจญภัยต่างๆ"โดราเอมอน โหมดความยั่งยืน" ในฐานะยูนิโคล่ แอมบาสเดอร์ระดับโลกด้านความยั่งยืน ทำให้เห็นว่ากิจกรรมด้านความยั่งยืนต่างๆ สามารถเป็นของวิเศษของทุกคนเพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงโลกให้เป็นสถานที่ที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนได้อย่างไรสำหรับ UNESCO หรือองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO) มีภารกิจคือการช่วยสร้างสันติภาพและความมั่นคงของโลก โดยส่งเสริมความร่วมมือระดับนานาชาติผ่านการศึกษา วิทยาศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม ตลอดจนการสื่อสารและสารสนเทศการนอกจากนี้ยูเนสโกยังให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ปิดกั้นเพื่อสร้างเสริมความเข้าใจอันดีและความเห็นอกเห็นใจกันอย่างแท้จริงของผู้คนในสังคม โครงการต่างๆ ที่ยูเนสโกดำเนินงานล้วนมีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) ตามวาระการพัฒนา 2030 (Agenda 2030) ที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติเห็นชอบในปี 2015