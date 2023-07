SME D Bank คว้ารางวัล MONEY & BANKING AWARDS 2023 ประเภท Best Service Provider - SME Loan 2023

รับมอบสาขารางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2566 Best Retail Bank of the Year 2023 ประเภท(Best Service Provider - SME Loan 2023) จากวารสารการเงินธนาคาร โดยมีเป็นประธานในพิธี และเป็นผู้มอบรางวัลสำหรับรางวัลดังกล่าว มาจากวารสารการเงินธนาคาร ร่วมกับ สวนดุสิตโพล ทำการสำรวจผู้ที่เข้าใช้บริการทางการเงินและการลงทุนในงานมหกรรมการเงิน (Money Expo) ครั้งที่ 23 และภูมิภาครวม 7 ครั้ง ที่ผ่านมา ซึ่งมีสถาบันการเงินต่างๆ มาออกบูธให้บริการสินเชื่อเอสเอ็มอีในงานจำนวนมาก โดย SME D Bank ได้รับผลสำรวจอันดับหนึ่งของการเป็นธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อเอสเอ็มอี ปี 2566 สะท้อนถึง SME D Bank มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อเหมาะสมครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ และตรงความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs ควบคู่กับเจ้าหน้าที่บริการอย่างดีเยี่ยม ให้ข้อมูลครบถ้วน และดูแลอย่างใกล้ชิด จนผลักดันให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้การได้รับรางวัลนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจของ SME D Bank ที่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่น ทุ่มเท ร่วมใจกันยกระดับพัฒนาองค์กร โดยมีเป้าหมายหนึ่งเดียว ต้องการดูแลและมอบบริการดีที่สุดให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs อย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำบทบาทและภารกิจหลักในการเป็นเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการ SMEs ตลอดวงจรธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา กว่า 3 ปี SME D Bank เข้าไปเติมทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs มากกว่า 160,000 ล้านบาท ก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยกว่า 735,000 ล้านบาท รักษาการจ้างงานได้กว่า 629,000 อัตรา และในปีนี้ (2566) ตั้งเป้าหมายสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งทุนกว่า 70,000 ล้านบาททั้งนี้ SME D Bank พร้อมให้บริการผ่านแนวทาง “เติมทุนคู่พัฒนา” มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่สร้างสรรค์ ยึดผู้ประกอบการ SMEs เป็นศูนย์กลาง ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท ใช้ได้ครบวงจร ทั้งลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ หมุนเวียน หรือเสริมสภาพคล่อง อีกทั้ง อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน และระยะเวลาผ่อนนานสูงสุดถึง 15 ปี ควบคู่กับให้บริการ “การพัฒนา” ผ่านโครงการ SME D Coach ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยยกระดับ เพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการ SMEsนอกจากนี้ ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย เปิดให้บริการระบบของ SME D Bank ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ช่วยให้ลูกค้าธนาคารและผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไป เข้าถึงบริการต่างๆ ของ SME D Bank ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ไร้ข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ ช่วยให้เดินหน้าธุรกิจและคว้าโอกาสเติบโตได้เต็มศักยภาพ