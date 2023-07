โลตัส คว้า 3 รางวัล Retail Asia Awards 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ในปีนี้โลตัสรับ 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล Hypermarket of the Year จากโครงการโลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์, รางวัล Supermarket of the Year จากโครงการโลตัส พรีเว่ (Lotus’s Privé) และรางวัล Digital Initiative of the Year จากแคมเปญ my Lotus’s NFT นับว่าสะท้อนความมุ่งมั่นของโลตัสที่เป็น SMART Community Center ศูนย์รวมการใช้ชีวิตแบบสมาร์ทของทุกคนในชุมชนซึ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนทุกเจเนอเรชั่นในยุคดิจิทัลประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย กล่าวว่า โลตัส ประสบความสำเร็จอีกครั้งในการเป็นธุรกิจค้าปลีกของไทยที่ได้รับการยกย่องในเวทีโลก โดยเราสามารถคว้า 3 รางวัลจากเวทีระดับโลก Retail Asia Awards 2023 ได้แก่จากการเปิดตัวโครงการโลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ สาขาต้นแบบ SMART Community Center ที่รองรับการใช้ชีวิตในแบบสมาร์ทในทุกมิติของคนทุกเจเนอเรชั่น บนพื้นที่รวมกว่า 47,000 ตารางเมตร รูปแบบอาคาร Semi-outdoor โดยมีครบครันทั้งทั้งไฮเปอร์มาร์เก็ต ที่มีสินค้ากว่า 28,000 รายการ รวมถึงสินค้าประเภทอาหารเกือบ 13,000 รายการ ที่คัดสรรมาให้เหมาะกับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในย่านราชพฤกษ์ ทั้งสินค้าเกรดพรีเมียม สินค้านำเข้าจากทั่วทุกมุมโลก ไปจนถึงสินค้าที่คัดสรรจากแหล่งที่ดีที่สุดทั่วประเทศไทย และศูนย์การค้าที่รวมแบรนด์ดัง ร้านอาหาร บริการ เอนเตอร์เทนเมนท์อินเทรนด์ และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์รอบด้าน ทั้งสายกิจกรรม สายสุขภาพ และสายเทคโนโลยี โดยโลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ เป็นสาขาต้นแบบในการปรับปรุงโลตัสสาขาเดิมและการเปิดสาขาใหม่ในอนาคต เพื่อให้โลตัสสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แบบสมาร์ทของลูกค้าในทุกพื้นที่ที่มีความต้องการที่แตกต่างกันจากการเปิดตัวแบรนด์ใหม่ โลตัส พรีเว่ (Lotus’s Privé) พรีเมียมซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีจุดยืนที่เป็นเอกลักษณ์ ในคอนเซ็ปต์ “Premium Inclusive ความพิเศษที่ใช่ สำหรับคุณ” นำร่องสาขาแห่งแรกที่โครงการไอซีเอส (ICS) มิกซ์ยูส ไลฟ์สไตล์ ทาวน์ ตรงข้าม ICONSIAM โดยนำเสนอความพรีเมียมที่สามารถเข้าถึงได้ คัดสรรสินค้าที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลก ครบครันทั้งอาหารสดนำเข้า อาหารแห้งและเครื่องปรุงนำเข้า ขนมและของขบเคี้ยว สินค้าออร์แกนิก สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม และบริการเสริมพิเศษแบบเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการในสินค้าและบริการพรีเมียมคุณภาพสูง แต่ยังคงเอกลักษณ์ของโลตัสคือความคุ้มค่าที่มากกว่าราคาที่เอื้อมถึง เป็นการสร้างสรรค์แบรนด์ใหม่ที่ช่วยขยายฐานลูกค้าโลตัสให้ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการในสินค้าพรีเมียมและจากแคมเปญ my Lotus’s NFT ฉลองระบบสมาชิกใหม่ โดยนับเป็นครั้งแรกของวงการค้าปลีกที่มีการแจก NFT Generative Art ผ่านแอปพลิเคชัน Lotus’s SMART App ให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิกโลตัสในดีไซน์ที่ไม่ซ้ำใครในโลก เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ลูกค้าในยุคดิจิทัลและตอบรับเทรนด์คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) ที่เป็นกระแสได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงเวลานั้น ซึ่งแคมเปญ my Lotus’s NFT ได้รับการตอบรับที่ดีมากและทำให้โลตัสได้ลูกค้าสมาชิกมายโลตัสรายใหม่กว่า 80% เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ในช่วงอายุ 18-24 ปี และ 25-31 ปี โดยระยะเวลาตลอดช่วงแคมเปญ สามารถสร้าง Traffic ไปยังแอปพลิเคชัน Lotus’s SMART App เพิ่มขึ้นสูงถึง 225%นายสมพงษ์ กล่าว