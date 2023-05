ฟรี !! ทีทีบี รับสมัครอบรม "LEAN for Sustainable Growth by ttb" รุ่น 18 สำหรับอุตฯ ยานยนต์

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี มุ่งมั่นสนับสนุนให้ลูกค้าธุรกิจประสบความสำเร็จ และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ส่งมอบองค์ความรู้ภายใต้โครงการ “finbiz by ttb” ซึ่งเป็น Hub แห่งการเรียนรู้ สำหรับผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด จัดหลักสูตรอบรม “LEAN for Sustainable Growth by ttb” รุ่นที่ 18 สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์โดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 26 พฤษภาคม 2566 อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตรนี้ มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือ Digital LEAN เสริมแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมและการปรับเปลี่ยนองค์กร ด้วยองค์ความรู้จากพันธมิตรชั้นนำทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่ครบครัน เพื่อให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจยุคดิจิทัล ก้าวผ่านความท้าทาย มุ่งสู่การเติบโตที่ยั่งยืน ผ่าน 3 องค์ความรู้หลักที่น่าสนใจ ได้แก่1. แนวคิดการพัฒนาประสิทธิภาพ (Efficiency Improvement) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งภายในองค์กร และทั้งซัพพลายเชน2. แนวคิดการเร่งทรานส์ฟอร์มองค์กรเข้าสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อแนะนำแนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคตที่จะมีผลต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ รวมถึงการปรับตัวตามโลกเทคโนโลยีให้ทัน พร้อมวิธีสร้างองค์กรแบบ Agile เพื่อปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยี โดยทางโครงการมีการพัฒนาองค์ความรู้ในส่วนนี้ ร่วมกับทีมดิจิทัล ttb spark ของทางธนาคาร เพื่อมาช่วยเสริมทัพองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น3. แนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG : Environmental, Social, and Corporate Governance) สร้างความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจด้วยวิถี ESG รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จในยุคปัจจุบันหลักสูตรครั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่มีคุณภาพและนำไปประยุกต์ได้จริง ผ่านการเรียนรู้เวิร์คช็อป พร้อมทั้งเชิญพันธมิตรชั้นนำทั้งจากภาครัฐและเอกชนมาร่วมให้ความรู้ นอกจากนั้นยังเพิ่มโอกาสต่อยอดธุรกิจกับผู้ร่วมโครงการในอุตสาหกรรม และซัพพลายเชนเดียวกันหลักสูตรอบรมเริ่มเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่ วันนี้ ถึง 26 พฤษภาคม 2566 เป็นการอบรมไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดเพียง 60 บริษัท (บริษัทละ 1 ท่าน) คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ต้องการสมัครร่วมหลักสูตร ต้องเป็นเจ้าของกิจการ หรือทายาทที่เข้ามาบริหารธุรกิจ 3 ปีขึ้นไป ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์มามากกว่า 5 ปี มีหนังสือรับรองบริษัท ยอดขาย 200-3,000 ล้านบาทต่อปีผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ https://www.ttbbank.com/fb/fin-biz-lean หรือโทร. 08 1172 1166